Fin a la búsqueda de brigadistas en Montecarmelo: el Gobierno renuncia a nuevos trabajos y el Ayuntamiento retoma el cantón

Después de un segundo intento tan infructuoso como el primero, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha decidido poner fin a la búsqueda a la fosa común de 451 brigadistas internacionales en los terrenos próximos al cementerio de Fuencarral, en el barrio de Montecarmelo. Después de que el pasado miércoles concluyesen los nuevos trabajos encargados sin "resultados arqueológicos positivos", el Gobierno central ha renunciado a continuar buscando, lo cual deja expedito el camino para que el Ayuntamiento de Madrid retome la construcción del cantón de limpieza proyectado en la parcela.

Las nuevas prospecciones, a cargo también de la asociación científica ArqueoAntro, "no han dado resultados positivos, como ya ocurrió con la primera intervención", reconocía en una nota de prensa la semana pasada el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En la primera cata se excavó hasta los 10 metros de profundidad en las dos zonas designadas por los estudios previos realizados por el Consistorio, encontrando únicamente restos de "escombros modernos"; mientras que en la segunda "se ha llegado a abrir un área de 20 metros de largo por 11 metros de ancho", con idéntico resultado, expone el comunicado.

A la vista de este nuevo fiasco - y pese a desde Arqueoantro han recomendado continuar con la búsqueda, toda vez que el terreno a explorar es muy grande y los recursos económicos con los que han contado, escasos-, el Ministerio ha decidido no volver a intentarlo, aunque ya advertía en su escrito de la semana pasada que "estará atento a las intervenciones urbanísticas que se lleven a cabo en la zona" para que, en caso de queaparezcan "evidencias" de los restos, "procederá a retomar los trabajos para llevar a cabo la exhumación de los cuerpos".

El Ayuntamiento retomará la construcción del cantón

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ya celebró el pasado viernes que la conclusión sin éxito de la nueva búsqueda demuestra que "lo que había dicho el Ayuntamiento de Madrid era cierto" y que los análisis realizados por ellos ya habían "detectado la inexistencia" de los restos. Los estudios encargados por el Ministerio de Memoria Democrática - en opinión del delegado, "excediéndose de sus propias competencias"-, "han concluido lo mismo que había concluido los estudios del Ayuntamiento de Madrid: que no había nadie y que, por tanto, ese suelo es viable para ejecutar el cantón", recalcó Carabante.

En la misma línea, este miércoles se ha vuelto a referir al asunto en los mismos términos, asegurando que desde el Consistorio se había realizado hasta tres estudios que acreditaban la inexistencia de la fosa en la parcela en que se quiere edificar la futura instalación. "Siempre dijimos que íbamos a colaborar con el Ministerio", ha señalado, "y por tanto les hemos autorizado [a hacer prospecciones] cuantas veces han considerado oportunas por el plazo que han considerado oportuno, pero lógicamente hemos llegado a la misma conclusión".

Además, ha confirmado que el Ayuntamiento continúa con sus planes para ejecutar allí el cantón y una base del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR), aún pendiente de que se termine de redactar el proyecto de obra. Carabante no ha concretado plazos para el inicio de las obras más allá de señalar que estará concluido en el año 2027. "Seguimos con nuestra planificación, que supone que hay que hacer 16 cantones en la ciudad de Madrid, de los que una decena ya están usándose o ejecutándose", ha explicado. "Tenemos que seguir haciéndolos, también en la zona norte, porque son infraestructuras imprescindibles para la limpieza de nuestra ciudad, y de aquí a 2027 tienen que estar ejecutados".

También la vicealcaldesa y portavoz del gobierno municipal, Inma Sanz, ha insistido en que desde el Consistorio se tenía la garantía y la certeza de que no se iban a encontrar los restos de los brigadistas. "Tiempo y dinero gastado después, se confirma lo que el Ayuntamiento de Madrid viene diciendo desde hace muchos meses respecto a esta cuestión", ha afirmado. "En cuanto nos llegue la confirmación definitiva daremos por cerrado ese asunto que el Gobierno de España han querido alargar en el tiempo."

Los vecinos seguirán luchando por la reubicación

Pese a la firme intención del Consistorio madrileño de seguir adelante con la construcción del cantón, los vecinos de Montecarmelo no se rinden. Tal y como llevan haciendo desde hace más de un año, pretenden continuar peleando para conseguir la reubicación del parque. "Queremos recordaros que seguimos trabajando en defensa del interés general del barrio, que no es otro que conseguir la reubicación de este centro de tratamiento y recogida de basura a una zona industrial", ha asegurado la plataforma No al Cantón en un comunicado difundido este domingo.

En el escrito, señalan que todavía "faltan pasos administrativos" que dar para poder llevar a cabo la "megainstalación" de limpieza. Así, recuerdan que aún no ha sido redactado el proyecto definitivo ni se ha aprobado el plan de reurbanización de la parcela afectada, además de que todavía sigue en marcha el recurso legal interpuesto por el Colegio Alemán. "Si consideramos todos estos factores, pese a la firme voluntad del Sr. Carabante y del Ayuntamiento, de instalar el SELUR y el cantón en Montecarmelo, no parece que puedan hacerlo de manera inmediata", expone la nota, antes de recalcar que continuarán haciendo todo lo posible para "frenar la construcción del megacantón en el barrio, exigir su reubicación en una zona industrial y promover la creación de un bosque urbano en la parcela afectada".

La ubicación de un cantón de limpieza en Montecarmelo lleva siendo contestada por los vecinos desde hace más de un año, que protestan por la proximidad de la instalación a colegios, guarderías, viviendas y zonas de esparcimiento. El pasado mes de mayo los vecinos entregaron 14.000 firmas para reclamar la búsqueda de un emplazamiento diferente. A la obra se opone también la Asociación de Amigos de los Brigadistas Internacionales (AABI), ante la posibilidad de que en la parcela se encuentre una fosa común con los restos de 451 combatientes en la Guerra Civil exhumados del cementerio de Fuencarral años después de finalizar la contienda.