Reyes Maroto se dice víctima de "una caza de brujas" tras nuevas informaciones de sus contactos con Aldama, y Almeida pide su dimisión

"Linchamiento" y "caza de brujas". Son los dos términos que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha empleado para referirse a la situación en que el PP trata de situarla en relación con el caso Koldo. "Estoy ahora mismo sometida a una caza de brujas, a un linchamiento, simplemente porque hago mi trabajo, que es trabajar y ponerme al servicio de los madrileños y madrileñas, y denunciando todos los chanchullos y denunciando esas malas praxis que en el Ayuntamiento y también en la Comunidad se están practicando", ha indicado hoy cuando ha sido inquirida al respecto por los periodistas.

La exministra de Industria, Comercio y Turismo se expresaba así cuando se le ha preguntado por las informaciones publicadas este domingo por El Español según las cuales la UCO ha encontrado hasta 42 whatsapps entre ella y el presunto comisionista de la trama Koldo Víctor de Aldama. Según el medio digital, Maroto intervino a instancias de Aldama para favorecer un proyecto empresarial de una ciudadana colombiana.

La portavoz socialista ha sugerido que estudia acciones legales en relación con esas informaciones. "No voy a hablar más de este tema. Tengo que decir sobre esa información ahora mismo lo están viendo mis abogados, que son los que me aconsejarán", ha señalado. Y, por otra parte, se ha remitido a su comparecencia del pasado miércoles en la cámara alta sobre el asunto. "Es un tema que ya tuve la oportunidad de aclarar en una Comisión de Investigación en el Senado la semana pasada", ha enfatizado. Me reafirmo en lo que ahí dije".

Entonces circunscribió sus contactos con Aldama a un proyecto de reactivación turística tras la pandemia, como ya había hecho cuando, el pasado diciembre, se conoció el primer intercambio de mensajes entre los dos. En su comparecencia, Maroto aseguró también no conocer a Koldo ni recordar cómo llegó a contactar con ella Aldama. No negó que pudiera haber más whatsapps entre los dos, dijo no recordarlo, pero sí aseguró que no fue "un contacto habitual".

Las nuevas informaciones periodísticas han servido, no obstante, para que desde el PP se exija su dimisión como portavoz socialista en el Ayuntamiento. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo ha hecho con contundencia al término de un acto sobre inversiones municipales. "Reyes Maroto está tardando en irse del Ayuntamiento de Madrid y en pedirle perdón a los madrileños por haberles mentido de la forma compulsiva y masiva en que les ha mentido". El regidor madrileño ha asegurado que la portavoz socialista debe abandonar, no ya el Consistorio sino la actividad política: "No debe continuar ni un minuto más en política".

Tras acusar a Maroto de "bajeza moral ética y política", Almeida ha ido más allá en sus acusaciones y ha asegurado que solo hay una razón por la que, según mantiene, ha mentido: "Porque ella tiene vínculos con Víctor de Aldama".