Juan Lobato renuncia a su sueldo en el Senado para compaginar su escaño con su trabajo como técnico de Hacienda

Juan Lobato vuelve a su antigua profesión. Pero no deja el escaño en el Senado. Dos meses después de renunciar por la polémica tras conocerse que había acudido al notario a registrar una conversación sobre el caso del fiscal general, el ex secretario general del PSOE de Madrid retorna a su puesto como técnico de Hacienda. Pero con la idea de compaginarlo con su cargo como senador ahora, aunque sí renunciará al sueldo de la Cámara Alta.

"Es bueno que quienes nos dedicamos en algún momento a la política tengamos una carrera profesional y no nos desvinculemos de ella. Nunca hay que estar en política para vivir de la política", ha apuntado Lobato el exlíder de los socialistas madrileños a través de un comunicado.

Aunque el escaño es suyo y solo él puede decidir si lo deja o no, su cargo como senador es por designación autonómica, no por elección directa. Es decir, que fue la Asamblea de Madrid quien lo designó a petición de su formación política. Y con la nueva dirección del PSOE, en el partido están a la expectativa de qué puede ocurrir ahora porque el secretario general, Óscar López, puede decidir pedírselo para nombrar a alguien de su confianza.

El PSOE de Madrid celebra previsiblemente esta tarde la primera reunión de la comisión ejecutiva que se eligió en el congreso celebrado este fin de semana, en el que López confirmará a Mar Espinar como portavoz parlamentaria y podría informar sobre el puesto que ocupa Lobato en el Senado.

Fuentes del partido llevan todo este último mes asegurando que López "no tiene intención de abrir un frente" con este asunto, y que lo previsible es que "no lo exija de momento que dimita" del escaño. Fuentes de las distintas familias socialistas lo ven de esta manera y es lo que han estado repitiendo durante el fin de semana en el congreso regional, sin embargo, el secretario general no ha querido desvelar su decisión al respecto de momento.

Tras nueve años en la primera línea política, Lobato ha informado de su decisión en el que explica que lo hace, entre otras razones, porque cree que le puede servir para "completar el trabajo desarrollado especialmente en las Comisiones de Hacienda, Economía y Comunidades Autónomas". Además, el ritmo de visitas y reuniones sectoriales que mantenía como líder de los socialistas ha desaparecido de su agenda con su nueva situación, así que tiene también "más tiempo libre" para otras funciones.

Explica en su comunicado que otros senadores compaginan también su labor pública con otras actividades y que esto no debería sorprender. En el partido, en cualquier caso, hay quien opina que es una forma de blindarse. Habiendo renunciado a su sueldo, si se produce una pugna por el escaño entre él y su nuevo secretario general, nadie podría argumentar que se aferra al escaño por una cuestión económica.