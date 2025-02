De Colombia a Uzbekistán: todas las ciudades que se llaman Madrid y no son Madrid

A ver, Madrid está bien, muy bien, incluso, a veces, aunque otras agobia o, directamente, enoja. En cualquier caso, de todas las formas que un lugar puede elegir para llamarse, no parece un nombre particularmente más atractivo que otro. Existen, sin embargo, desperdigadas por el mundo numerosas localidades, de villorrios a municipios de cierta entidad, con el topónimo de Madrid. En un artículo publicado en 1992 en La capital, una revista que nació al calor de la capitalidad europea de la cultura, esa pedrea de consolación que le tocó a la ciudad aquel año en que en Barcelona y Sevilla cayeron el gordo de los Juegos Olímpicos y la Expo, Carlos García Santa Cecilia afirmaba que eran hasta 40 en tres continentes.

Tiene lógica que la mayoría estén en América. No solo en Latinoamérica. En Estados Unidos existen varios Madrid y una Nueva Madrid o New Madrid, quizá la más conocida, dentro de una popularidad más bien moderada. Situada en el estado de Misuri, a orillas del río Misisipi, nació a finales del siglo XVIII, en territorio de lo que entonces era la Luisiana española, de ahí el nombre, aunque ya a la altura de 1803 pertenecía a Francia.

Se encuentra una de las zonas sísmicas más activas del este de EEUU y varias veces ha padecido las consecuencias devastadoras de los terremotos. Una serie de ellos entre 1811 y 1812 obligó a reconstruir la ciudad y la cadena de sacudidas que sufrió en 1968 el país de Texas a Illinois, llegando a sentirse en Chicago, se conoce, precisamente, como the New Madrid event. En la actualidad tiene poco más de 2.500 habitantes. A modo de curiosidad, Jeff Tweedy escribió antes de formar Wilco una canción titulada así, New Madrid, que aún interpreta de manera esporádica

Existen también un Madrid en Iowa; otro al norte del estado de Nueva York, a unos 600 kilómetros de la Gran Manzana, y otro más en Nuevo México, cerca de Santa Fe, de pequeño tamaño, medio convertido en refugio de bohemios y en el que se rodó parte de Wild Hogs, película protagonizada por John Travolta en 2007 con guiños a Easy Rider, incluida una aparición de Peter Fonda.

La ciudad más grande con el nombre de Madrid, al margen de la capital de España, está en Colombia, cerca de Bogotá, de la que es prácticamente ciudad dormitorio. En la actualidad tiene 140.000 habitantes y no siempre se llamó Madrid. Su primer nombre español, el que le pusieron los conquistadores, fue Serrezuela, y lo mantuvo hasta 1875. El cambio de nombre no fue, no obstante, por admiración hacia la ciudad española, sino como homenaje a Pedro Fernández Madrid, quien había llegado a presidir el Congreso de Colombia y que pasó sus últimos años de vida en Serrezuela.

Hay lugares con el nombre de Madrid también en México, en Guatemala y en Argentina. Y en Nicaragua hay todo un departamento tan castizo que no se llama Madrid, sino Madriz. Como el de Colombia, no es en reconocimiento de la Cibeles, la Puerta del Sol o la Gran Vía, sino de otro hombre de Estado, José Madriz Rodríguez, presidente de Nicaragua durante unos meses, entre 1909 y 1910, y que había sido el promotor de su fundación. Con unos 180.000 habitantes, su capital es Somoto, con algo más de 40.000 habitantes. De Madriz, en el norte del país, fronterizo con Honduras, se dice que es un hermoso lugar para hacer rutas de senderismo, particularmente en torno al cañón de Somoto, y que el café es bueno.

También en Asia

En el otro lado del planisferio, hay un pequeño Madrid, de algo más de 15.000 habitantes, en la provincia filipina de Surigao del Sur. En él se fijó la agencia publicitaria McCann Erickson en 2010 para realizar un anuncio del Metro de Madrid. Un joven del Madrid filipino regresaba tras haber visitado el Madrid español y les decía a sus paisanos: "La Cibeles está bien. El Museo del Prado está bien. El jamón, bastante bien. Pero, ¿sabéis lo que les diferencia? El Meeeetro", y extendía un plano del suburbano, ante lo que los madrileños filipinos deciden construir el suyo propio.

Con todo, el Madrid más exótico, Madrit en este caso, sea el de Uzbekistán. Nacido como localidad con entidad propia en la actualidad es más bien un barrio de Samarcanda. En su origen está Ruy González de Clavijo, el conocido como Marco Polo español o Marco Polo madrileño. A principios del siglo XV viajó a la región en embajada de Enrique III para estrechar lazos con el Gran Tamerlán frente al imperio otomano. De ello queda memoria también en algún letrero en el callejero de Samarcanda: "Rui Gonsales de Klavixo".