Óscar López diseña este fin de semana su PSOE-M en un Congreso para recoser el partido y alinearlo con Ferraz

Albares: "Gracias al Gobierno de Sánchez España crece más que la media europea"

"De tanto mentir, a veces se les escapa la verdad", ataca el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares contra las afirmaciones de Feijóo sobre las pensiones a las que la cúpula popular aseguró que votará "sí" al nuevo decreto de pensiones y ayudas.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. / Twitter

Durante su comparecencia, Albares ha acusado que "Madrid es el laboratorio del PP y en estos momentos de la internacional reaccionaria. Ahora se fusiona la derecha con extrema derecha para que se confundan y solo una cosa puede pararlos: nosotros, los socialistas madrileños con Óscar López a nuestra cabeza. Solo tenemos que temer el escepeticismo, por eso invita a movilización de todas las madrileñas y todos los madrileños: los que dicen “si no hay nada que hacer, si no sirve para nada". Les tenemos que recordar que el esto no va conmigo nunca ha construido un hospital público o una universidad pública como esta, lo único que garantiza las pensiones y la educación pública son los votos al partido socialista", reinvidica entre aplausos de los asistentes en el XV Congreso del PSOE de Madrid.