López fía su futuro en Madrid a la reconquista del cinturón rojo: “Si el sur despierta no tienen nada que hacer”

El PSOE también tiene "ganas". El lema de Isabel Díaz Ayuso durante la campaña de 2023 está calando entre los socialistas. A base de repetirlo ella ganó unas elecciones con mayoría absoluta, y en el PSOE de Madrid últimamente se insiste mucho en esta idea. En el entorno del nuevo líder de la federación, Óscar López, hablan de "querer estar", de "ilusión", de "ganas". Se convencen entre ellos: "Queremos que nos miren". Como si hasta ahora hubiesen estado en otro estadio. Y creen saber dónde volcar esa avidez electoral para lograr aquello para lo que López dice haber aterrizado en Madrid. No quiere estar en la oposición, no quiere solo fiscalizar al PP sino "convencer" y desterrar a Isabel Díaz Ayuso. Y para eso, va a volcarse en el cinturón rojo de Madrid. En su equipo lo tienen claro: “Si el sur despierta no tienen nada que hacer”.

Dentro de la M-30, explican en el PSOE de Madrid, la participación es siempre muy alta, sin embargo, en los municipios del sur donde se encuentran Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Parla o Alcorcón la movilización baila. "Somos más, muchos más", dicen convencidos en la federación socialista, seguros de que una mayor participación correrá a su favor y que tienen que trabajar especialmente en esta zona de la región si quieren que la izquierda tenga peso suficiente para arrebatar el Gobierno a Ayuso.

Sin embargo, en las últimas convocatorias electorales una mayor movilización solo ha beneficiado a la derecha. Mejoró en votos el PP. Y también Vox. La formación de la entonces líder Rocío Monasterio entró en los límites de la periferia madrileña en 2019, en las zonas más industriales, y en 2023 la extrema derecha se hizo fuerte en varios municipios de llamado cinturón rojo, facilitando así un cambio de gobierno en favor del PP en algunas alcaldías. La explicación que le encuentran a este fenómeno en el PSOE es que el "mensaje de la antipolítica" que practica Ayuso "aleja a amplias capas de la población" de las urnas. Y eso es lo que quieren recuperar.

Aquí se produce otra guerra soterrada. Aunque oficialmente todo son buenas palabras hacia Más Madrid, el objetivo de este nuevo PSOE es lograr la hegemonía de la izquierda. Ser la única o principal referencia del espacio progresista, que los ciudadanos los vean como única alternativa de gobierno y arrebatar a Más Madrid el liderazgo de la oposición. Y precisamente la formación de Mónica García ha crecido en los desarrollos urbanísticos de la periferia de muchos municipios del sur de la región, el llamado cinturón esmeralda, con población más joven y de clase media. "Se trata de recuperar el espacio natural del PSOE, no de ir al choque con Más Madrid, pero sí convencer al votante que se fue a Más Madrid de que somos la alternativa", resumen una fuente de la formación.

¿Cómo hacerlo? Entrando en la batalla ideológica. Si Ayuso les llama norcoreanos, bolivarianos o plantea dicotomías como "socialismo y libertad", en ver de rehuir el debate, su estrategia es volcarse y entrar de lleno. Con propuestas pero mucha ideología. La "izquierda valiente". La era Lobato queda desterrada por los hechos.

Congreso de unidad

Y lo primero para empezar este camino es el congreso que celebran este fin de semana en Leganés, municipio gobernado ahora por el PP que aspiran a recuperar, y con el simbolismo del lugar, pues la universidad será, junto a la vivienda, uno de los principales frentes con Ayuso. En el congreso estarán Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Salvador Illa y los ministros Félix Bolaños, José Manuel Albares, Isabel Rodríguez o Santos Cerdán... que no queden dudas de que el PSOE va a volcarse en territorio de Ayuso.

El partido ha vivido siempre fragmentado en Madrid, también en la última etapa de Lobato, y López llega con intención de romper esa dinámica. "Si el partido está bien no basta para ganar, pero si no está bien, no llega. Es una condición sine qua non" para ser Gobierno, explica una fuente que cuenta con la confianza de López. Por eso el congreso pretende ser un acto donde mostrar unidad.

Dirección del partido

Según distintas fuentes, el nuevo secretario general podría entregar el partido a Pilar Sánchez Acera, ex diputada en la Asamblea de Madrid, mano derecha de López en los distintos cargos que ha tenido en el Gobierno de Pedro Sánchez y señalada tras la polémica por los whatsapp que Juan Lobato llevó a notaría. Aunque internamente se apunta a ella como nueva secretaria de Organización, en el entorno de López se limitan a decir que le reservan "un papel importante" porque "todos" en partido la consideran una "excelente compañera", es "respetada" y conoce Madrid.

La margarita se deshojará en el Congreso. Lo que sí es seguro es que el nuevo líder socialista "no ha venido a abrir heridas con nadie" y le interesa que todo el mundo se vea representado en la nueva dirección del partido, según distintas fuentes de la formación, así que la ejecutiva se extenderá si es necesario para que haya espacio para todo el que quiera estar.

Una mujer en la Asamblea

Otra de las cosas que tendrá que decidir López es quién se enfrentará con Ayuso cada jueves en la Asamblea de Madrid. Casi con seguridad Jesús Celada, que ha ejercido como portavoz interino hasta ahora, dará un paso a un lado, aunque en el partido creen que mantendrá un status por los servicios prestados y por haber asumido el cargo en un momento tan complicado.

Lo más probable es que sea una mujer quien ocupe la portavocía, eso es lo que piden en la federación, y necesitan a alguien con un perfil duro como para confrontar con la presidenta, pero también para que la líder autonómica de Más Madrid, Manuela Bergerot, no le haga sombra. A pesar de las cuotas territoriales y orgánicas, en el partido creen que López buscará a alguien que complemente lo que él seguirá haciendo desde otras plataformas, y no importará de qué lado estuvo en la etapa anterior.