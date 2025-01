Almeida llama a los vecinos de la calle Cullera a una reunión para abordar los problemas de seguridad y planta al delegado del Gobierno

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al concejal del distrito de Latina, Alberto González, que mantenga una reunión con los vecinos del barrio de Lucero para poder abordar los problemas de seguridad en al calle Cullera. El entorno es uno de los espacios que ha generado mayores preocupaciones en los últimos meses derivados de la existencia de varios narcopisos contra los que se actuó el pasado septiembre.

"He dado instrucciones al concejal de distrito para que convoque a todos los servicios públicos municipales para que puedan tener una reunión con la asociación de vecinos", ha indicado el regidor madrileño. "Queremos hablar con los vecinos y que ellos puedan hablar con los servicios municipales y puedan plantear todas las cuestiones que estimen pertinentes". Preguntado por la fecha de esa reunión, Almeida ha afirmado que ha pedido al edil de Latina que convoque a los vecinos la próxima semana.

El anuncio de Almeida ha llegado el mismo día en que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha anunciado la convocatoria para mañana, jueves 30, de una mesa tripartita sobre "urgencias sociales" en la calle Cullera. Calificada como "mesa técnica" estará presidida por la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad, y a ella acudirá el comisario de Policía Nacional del distrito. A esa cita, fijada en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la Delegación ha convocado a representantes del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid "para abordar las urgencias sociales de la zona desde las competencias de cada administración".

La constitución de esa mesa viene siendo una demanda de Martín desde hace meses y uno más de los asuntos que le mantiene en permanente confrontación con las administraciones madrileñas. Ningún representante del Consistorio acudirá a un encuentro, precedido, según una nota de la Delegación, de intervenciones de vecinos del barrio de Lucero y representantes del Colegio de Criminología de Madrid.

"En la calle Cullera hay un problema de seguridad, y la seguridad es competencia exclusiva de la Delegación del Gobierno", ha señalado Almeida. "Lo que no puede pretender el delegado del gobierno es mancomunar sus problemas y mancomunar sus competencias". Desde Cibeles se insiste en que lo que pretende Martín es llevar a la "batalla política" el asunto. "No vamos a entrar al juego de un delegado del Gobierno que necesita desesperadamente una foto", ha enfatizado el alcalde de la capital. "Nosotros no vamos a proporcionarle esa foto".