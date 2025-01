Bebidas fermentadas, nuevos vinos rosados y un relevo generacional: las tres tendencias de 'The Wine Edition Wines' en Madrid Fusión

La segunda jornada de Madrid Fusión 2025 huele a vino. 'The Wine Edition 2025', el congreso de vinos más importante de España, ofrece una experiencia enriquecedora para los entusiastas del vino, con una variedad de catas, sesiones teóricas y maridajes innovadores que durará hasta este miércoles con la clausura de 'vinomio', una combinación de vinos y platos liderada por el chef Hugo Muñoz del restaurante madrileño Ugo Chan. La segunda jornada de The Wine Edition Wines from Spain comenzaba sacando a la luz uno de los temas más actuales y controvertidos del panorama vitivinícola: los vinos rosados y fermentados.

Grandes vinos, rosados y jóvenes talentos en The Wine Edition, Madrid Fusión 2025. / Madrid Fusión

'Top tastings'

El martes ha sido el día grande de los degustaciones principales (Top Tastings, en inglés). El pistoletazo de salida ha sido con Agustín Trapero y su selección de vinos españoles en el Liv-Ex, una plataforma global online y un mercado de referencia para el comercio de Fine Wines. En su ponencia, el sumiller se centró en las bodegas españolas que están dentro de esta plataforma con el objetivo de explicar sus beneficios.

El ex Head Sommelier de Four Seasons Madrid ha explicado que existe un ranking de elite llamado Liv-Ex Power 100 que destaca las marcas más influyentes del mercado combinando factores como valor comercial, precio promedio y movimiento de precios. Vega Sicilia es la primera bodega española en el Liv-Ex Power 100 en 2024, lo que demuestra que los vinos españoles se abren paso en esta exclusiva lista con grandes referencias de Dominio de Pingus, R. López de Heredia, Rioja Alta, Toro Albalá, Muga o Marqués de Murrieta.

Durante la cata de los vinos españoles que forman parte del Liv-Ex, Guillermo de Aranzábal, adjunto dirección general de La Rioja Alta, ha subrayado que hay mucho recorrido para los vinos españoles. "Esto es indicativo de que nuestros vinos como categoría van creciendo y nos vamos posicionando entre los mejores del mundo, cada vez somos más los que nos estamos uniendo a los grandes vinos internacionales; es un trabajo a largo plazo, en algún momento llegaremos".

Para Antonio Sorgato, CEO Export de Toro Albalá, "estar en el Liv-Ex es un honor, pero también un reto para Montilla-Moriles, porque supone poner en el mundo una región tradicional y muy importante para España".

Rosados y fermentos

Robert Ruiz, de Lov Ferments, expertos en bebidas fermentadas, ha trasladado al escenario el contrapunto al vino con otras bebidas fermentadas que también pueden tener su lugar en el mundo de la gastronomía y los maridajes. En esta charla, Ruiz ha reflexionado, en formato de cata, la historia y la importancia del vino, la cerveza y los destilados, y ha señalado las bases de su sistema creativo para crear bebidas fermentadas saludables. De dónde venimos y a dónde vamos en el marco global de los maridajes, explicado por uno de los españoles especializados. "Para nosotros la fermentación es un conjunto de técnicas biológicas de conservación, podría decirse que es pudrir con conocimiento". Apoyándose en el pasado y a través de la exploración del recetario tradicional, Lov Ferments se ha propuesto separar el producto del rol de su esencia.

Innovar, para Robert Ruiz, tiene que ver con abstraer lo que es de lo que quieres que sea. De esta manera, el experto presentó ante el público asistente algunas de sus creaciones sin alcohol: kombuchas tan sorprendentes como de curry o de gochuyang, kéfires de cola o plátano negro, de chuleta o de cabra y sésamo. En cuanto a los fermentados alcohólicos, Ruiz demostraba que se puede elaborar hidromiel de diferentes mieles, vinos de otras frutas más allá de la uva, tepaches y guarapos olorosos o gaseosas fermentadas.

Para cerrar la mañana, la australiana Beth Willard (Co-Chair – Decanter World Wine Awards) ha ofrecido una cata magistral de rosados nacionales. Una degustación que puso de manifiesto las posibilidades gastronómicas de estos vinos elegantes y sutiles, cada vez más apreciados dentro y fuera de nuestras fronteras, y el buen momento en el que se encuentran los rosados españoles.

La australiana ha destacado que España está experimentado una nueva onda de rosados de calidad. "No he visto este progreso en la calidad en otras partes del mundo", subrayaba. Un mercado complejo, pero, según la experta, con cada vez más muchas oportunidades gastronómicas por su carácter todoterreno. Una garnacha navarra fermentada en ánfora, un rosado criado en hormigón, otro elaborado con una variedad minoritaria en la Ribeira Sacra, un rosado de viñedos viejos de Cebreros con crianza en barrica o un clarete de Chinchón fermentado en tinaja, que demostraron la calidad y versatilidad de esta clase de vinos, y el momento dulce que están viviendo los rosados españoles.

Relevo generacional y vinos con estrellas

Durante la tarde del martes, Ismael Álvarez, sumiller de Chispa*, ha seleccionado a algunos de los jóvenes productores que empiezan a adentrarse en el vino para llevar a cabo una cata del presente y futuro del sector: los chicos de Cisteller, en Cataluña, que dan valor absoluto a variedades autóctonas y se convierten en la bodega número 13 y más joven de Corpinnat; José Gil y Vicky Fernández, que recogen la diversidad de los pueblos de una diversa Rioja Alta; César Márquez, que revitaliza y renueva la tradición familiar de una forma independiente en el Bierzo, una región con un territorio marcado por la jerarquía de sus suelos; Bárbara Requejo y Guzmán Sánchez, de Bodegas Las Pedreras en la Sierra de Gredos, y su apuesta por rescatar viñedos y tradiciones en un entorno rural en despoblación; Bodegas Cerrón, que renueva Jumilla rescatando viñas históricas y creando vinos de culto como El Cerrico; y Carmelo Peña, líder de un movimiento de recuperación de viñedos de altura en Gran Canaria, conservando una cultura vinícola única.

Seis jóvenes talentos de la viticultura en España que están revitalizando el sector con proyectos innovadores y comprometidos con sus territorios, algunas veces desde el relevo generacional y otras desde el emprendimiento. Desde Cataluña hasta Canarias, pasando por Rioja, Bierzo, la Sierra de Gredos y Jumilla, cada participante mostró su enfoque único. "Más que una edad, la juventud es un estado del alma", ha confesado Ismael Álvarez.