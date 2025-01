Ayuso muestra su cautela sobre el acuerdo de paz: “Si Israel no está segura, no lo estaremos ninguno”

Hace ya 25 años que la Asamblea de Madrid recuerda el Holocausto en un acto conmemorativo con la comunidad judía de la región. Pero este tenía algo de especial para todos los presentes por los 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por parte del ejército rojo. Y en el ambiente, un alto el fuego en Gaza por parte del estado hebreo que mantiene a la sociedad israelí en tensión por la llegada de rehenes que no concluye. A esto último se ha referido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el acto tras un repaso por los horrores del nazismo.

Ha mostrado su "esperanza" por el acuerdo de paz, pero también cautela advirtiendo de que aún quedan israelíes secuestrados hace más de un año y que Hamás mantiene como rehenes. Este ha sido un asunto conflictivo en la Asamblea de Madrid desde el principio. Todas las formaciones condenaron el atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 que acabó con un millar de vidas y más de 200 israelíes secuestrados, pero PSOE y Más Madrid han reprochado desde el inicio a PP y Vox que se hayan escudado en el derecho de defensa de un país para no condenar a Israel por haber emprendido después un ataque militar que ha provocado miles de muertos y el desplazamiento de gran parte de la población de Gaza.

"Si no hay paz en Israel, no la hay en el mundo. Si Israel no está segura, no lo estaremos ninguno", ha apuntado Díaz Ayuso en el acto de este martes en la Asamblea, apostillando que esto es así "porque Israel es la primera y más importante frontera del mundo libre". "La única democracia de Oriente Próximo", ha remachado, incidiendo en un mensaje que ha repetido en muchas ocasiones para recordar, principalmente, la situación de las mujeres en países de religión musulmana.

Así, la presidenta ha mostrado sus dudas sobre el alto el fuego y las consecuencias para los rehenes: "Nadie puede descansar hasta que todos regresen sanos y salvos junto a sus seres queridos, aunque todos los días está conociéndose de manera cruel el final de muchos de ellos".

No ha habido una equiparación, pero durante el acto, en el que ha participado el rabino de Madrid, la presidenta de la Comunidad Judía en Madrid, descendientes de víctimas del Holocausto y miembros de la Embajada de Israel en España, sí se ha sugerido una vinculación entre lo ocurrido hace 80 años y lo que se ha vivido en este último año en Israel y los territorios palestinos, con un recuerdo permanente al antisemitismo que ven creciente en estos tiempos y que "se reaviva a la mínima cuando se pone en tela de juicio el estado de Israel", en palabras de la presidenta madrileña.

No estaba entre los invitados la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, como ha ocurrido estos años atrás, aunque sí que en otras ocasiones ha habido algún diputado de la formación aun cuando el rechazo del grupo a la presencia de la embajada israelí en Madrid ha sido manifiesto. A los representantes de la izquierda, Ayuso les ha lanzado también uno de los mensajes de su intervención: "No basta con rememorar, ni pedir piedad por los muertos de hace un siglo si se sigue despreciando a los vivos". El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, ha sido más explícito en su defensa del estado de Israel poco antes de empezar el acto: "De nada sirve llorar por los judíos muertos de ayer si no somos capaces de defender a los judíos amenazados hoy. La batalla que libra Israel debe ser defendida por todos nosotros para honrar a los judíos muertos del pasado".