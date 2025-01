Multas de hasta 200 euros: Getafe activa su nueva Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Getafe ha activado su nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cumpliendo así con la normativa europea y nacional en materia de movilidad sostenible. Desde este lunes 27 de enero, los conductores se enfrentarán a una serie de restricciones al tráfico en la almendra central del municipio, pudiendo recibir sanciones de hasta 200 euros en caso de incumplimientos.

Para garantizar el funcionamiento de la ZBE, el Consistorio getafense ha desplegado un total de 120 cámaras de tráfico instaladas en su perímetro y zona exterior, que vigilarán los accesos indebidos al área limitada.

¿Cómo funciona la ZBE de Getafe?

La nueva ordenanza regula el acceso de los vehículos más contaminantes. Aquellos clasificados como tipo A, que no disponen de distintivo ambiental de la DGT y no estén empadronados en la zona, no podrán circular dentro de la ZBE. Además, los vehículos tipo B procedentes de fuera de Getafe solo podrán ingresar si estacionan en aparcamientos públicos habilitados. Los vecinos empadronados en la ZBE no tendrán restricciones, independientemente del tipo de vehículo que posean.

El Ayuntamiento ha previsto excepciones para cubrir casos especiales. Estas incluyen autorizaciones para atención sanitaria, atención a la dependencia, pequeños comercios, talleres, hoteles y otros motivos debidamente justificados. Los permisos podrán gestionarse fácilmente a través de la web oficial, que se actualiza periódicamente con información sobre la normativa y las condiciones de acceso.

Medidas de apoyo y aparcamientos disuasorios

Para facilitar la implantación de la ZBE, el Gobierno municipal ha acondicionado 500 plazas de aparcamiento disuasorio en los terrenos del futuro barrio de La Aviación, a solo 100 metros del límite de la zona restringida. Estas plazas, ubicadas en el actual ACAR (Acuartelamiento Aéreo de Getafe), permitirán a los conductores no autorizados dejar sus vehículos y continuar a pie o en transporte público hacia el interior de la ZBE.

Asimismo, la ordenanza ha sido diseñada como una normativa participativa, evaluable y progresiva. Durante su fase de preparación, se incorporaron propuestas vecinales para adaptarla a las necesidades de la ciudadanía. El Ayuntamiento también realizará un seguimiento diario de la implantación para valorar si son necesarias medidas complementarias destinadas a mejorar la concienciación de los vecinos y visitantes.