Mónica García lleva su batalla por Muface al Congreso y pide la comparecencia de las aseguradoras en plena crisis por su renovación

La renovación del modelo de Muface y la cobertura por parte de las aseguradoras privadas a los trabajadores públicos provoca un choque en la coalición del Gobierno. La ministra de Sanidad, Mónica García, saca ahora esa confrontación de los despachos y lo traslada al Congreso una vez que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha iniciado los trámites para modificar las condiciones que recogen los pliegos de la segunda licitación, cuyo plazo estaba previsto que finalizara este lunes y a la que solo ASISA parecía dispuesta a acudir.

El partido que lidera García registra una iniciativa en el Congreso para pedir la comparecencia de las aseguradoras integradas hasta el momento en Muface bajo el argumento de que son las que "imponen las condiciones al ministerio". Es la misma estrategia que ha seguido Más Madrid en el parlamento autonómico, donde esta misma mañana ha presentado una iniciativa en la misma línea.

"A Mónica García no le tiemblan las piernas con Muface y a Más Madrid no nos tiemblan las piernas con las constructoras", ha explicado Mónica Bergerot, la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid donde también ha avanzado la iniciativa de su formación en el Congreso.

El enfrentamiento con el ministro responsable de esta gestión, Óscar López, también nuevo secretario general del PSOE de Madrid, queda así de manifiesto después de que en este partido hayan dado por hecho estas últimas semanas que son "la referencia de la izquierda en Madrid", obviando a la formación de Bergerot. Aun con el mismo número de escaños, 27, Más Madrid revalidó su puesto como partido líder de la oposición tras las últimas elecciones autonómicas.

"Plegarse a las aseguradoras a la primera de cambio no es valiente y no es útil para defender la salud de los madrileños. Si actúan así con aseguradoras no me quiero imaginar cómo actuarían con el lobby de las grandes constructoras", ha argumentado Bergerot". Y ha marcado distancia respecto a los socialistas: "Para eso nació Más Madrid, para hacer políticas diferentes".

Con el aplazamiento de esta segunda licitación y la promesa de un cambio en las condiciones, el Ministerio busca ampliar la concurrencia e integrar a aseguradoras como Adeslas, que en diciembre ya mostró su rechazo a participar en el negocio público si no recibía una compensación. Algo que parece más que factible tras señalar esta compañía el sábado que las conversaciones con el Ministerio van por buen camino.

Tanto la ministra García como todo su equipo en el Ministerio de Sanidad y Más Madrid en la región han mostrado hasta ahora su rechazo a este modelo de negocio. Consideran que pasados 50 años y desaparecidas las condiciones en las que nació el sistema (sin una sanidad pública implantada aún en todo el territorio nacional) no hay que hacer caso de las presiones de las aseguradoras, que lamentan que con la inflación y el incremento de pacientes longevos el sistema público ya no les resulta rentable. Su apuesta, según ha explicado García hasta ahora, es elaborar un plan para que los mutualistas vayan poco a poco incorporándose a la sanidad pública.