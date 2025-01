Almeida se sincera tras anunciar el embarazo de su esposa: ¿Se cogerá el alcalde la baja por paternidad?

El pasado fin de semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que él y su mujer, Teresa de Urquijo, esperan su primer hijo. "Pronto seremos tres en la familia", señaló el alcalde en redes sociales. El 'popular', de casi 50 años, ya señaló en la antesala de su boda que tener un hijo pronto entraba dentro de sus planes. "No puedo tardar mucho, no quiero ser un padre-abuelo", indicó entonces.

Este lunes, dos días después del anuncio, Almeida ha transmitido su ilusión ante su inminente paternidad en un desayuno informativo. Después de agradecer todo el "cariño" que ha sentido en las últimas horas, el alcalde ha admitido que la felicidad "es completa". "Yo ya no me lo esperaba, tengo que decirlo", ha subrayado el regidor en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

¿Se cogerá Almeida la baja por paternidad?

Además de transmitir toda esta alegría, Almeida ha respondido a la gran pregunta que se hacen ahora miles de madrileños: ¿Se cogerá el alcalde la baja por paternidad? El líder del Ayuntamiento ha sido claro al respecto, asegurando que la cogerá "por convicción" y por "imperativo legal".

"Cojo la baja por paternidad no sólo por imperativo legal, sino por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida que no debe perderse ni un segundo", y ha añadido que "nadie es imprescindible" en el consistorio. La persona ocupada de la alcaldía en su ausencia será la primera teniente alcalde, Inma Sanz, tal y como ya ocurrió durante su luna de miel.

Sobre Díaz: "Me son indiferentes esos comentarios"

Sobre la reacción de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a su paternidad -- que deseó que le ayudara al alcalde a "pensar en su país" -- Almeida ha sostenido que "cuando uno está tranquilo, feliz y sereno como estoy yo me son indiferentes esos comentarios", y que "si una estuviera tranquila, serena y feliz no haría esos comentarios". Por otro lado, el regidor ha dejado para "un poquito más adelante" aclarar si se presentará a las elecciones municipales de 2027. "Con lo que me ha cambiado la vida, como para pensar en eso ahora", ha reflexionado.