Paloma Granero, instructora de vuelo en túnel: "Hemos tenido centros de tercera edad que han venido a volar"

¿Qué siente una persona la primera vez que se mete en un túnel de viento?

Siente alegría, fuerza, energía y diversión. Volar es muy divertido, te concentras mucho en el mundo presente y te genera muchas hormonas positivas. Hay gente que entra muy nerviosa y no consigue disfrutar del primer vuelo, por eso esta actividad son dos vuelos.

¿Puede venir todo tipo de público?

Sí, aquí vuelan desde los 4 años hasta abuelos de familia. Hemos tenido centros de tercera edad que han venido a volar. Las únicas personas que no vuelan aquí son mujeres embarazadas, con las que no nos arriesgamos, o gente con alguna luxación de hombro que no haya solucionado este problema. Puede venir todo el mundo sin limitaciones.

¿Recuerda cuál ha sido la persona más mayor en meterse en el túnel?

Una señora de 98 años que vino hasta la puerta del túnel con la silla de ruedas con dos instructores, y que decía que, si no se había muerto aún, este túnel no la iba a matar. Lo importante es tener ganas y sentirse joven por dentro.

¿La sensación es similar a lanzarse al vacío desde un avión?

Sí, es similar, pero con menos adrenalina porque no tiene el componente de lanzarse al vacío. Físicamente cómo se siente el rozamiento del aire sí que es lo mismo. Para gente que no ha saltado de un avión es lo mismo, pero de una manera segura.

¿Y se adapta todo al peso, estatura y edad de la persona?

Sí, tenemos dos personas trabajando cuando alguien vuela. Una dentro del túnel que te ayuda con la posición del cuerpo y a relajarte para disfrutar de la experiencia, y otra persona en el control de manos del túnel, y ponemos la velocidad de potencia a lo que el que vuela necesite. Normalmente hay una pirueta que hacemos llamada “taxifly” subiéndoles hasta arriba y que suelta adrenalina cuando están tensos al principio. Luego, cuando bajan, hay que readaptarles la velocidad porque ya están más sueltos.

¿Qué beneficios o riesgos tiene para la salud?

Ningún riesgo. Para las personas con cardiopatías no es recomendable obviamente. Pero sí que tiene muchos beneficios porque generas hormonas que te hacen estar más contento o despierto, y que hacen que se te olviden problemas que has traído. Practicarlo habitualmente también hace que tengas beneficios a nivel de ejercitar musculatura.

Granero, lista para volar en el túnel. / XAVIER AMADO

¿Además hay que estar bien equipado para meterse dentro?

Sí, una equipación específica como el mono de vuelo. El viento puede destrozar los materiales que traes de la calle; el mono lleva una cordura gruesa que resiste. También hay que utilizar tapones por el ruido, unas gafas para cubrirse los ojos y casco de protección por si acaso. El aire en la cara mola mucho sentirlo, pero la gente que entrena habitualmente lleva cascos cerrados.

¿Pero hay que traer algo de casa?

Nada, ropa cómoda y calzado deportivo de cordones. De casa lo mejor es traer una sonrisa puesta.

Y cuando acaba la experiencia tienen un detalle en forma de diploma con el participante...

Sí, un diploma con el nombre del instructor y las habilidades conseguidas durante la clase. Además, les damos la oportunidad de adquirir los videos y fotos de la experiencia.

¿Hay que reservar de forma previa?

Sí, siempre lo recomendamos antes de venir. Puede haber plaza, tener que esperar tres horas o no tener hueco directamente. En nuestra web facilitamos bastante la reserva mediante un calendario.

La directora de Windobona, con tres compañeros en el túnel de vuelo. / XAVIER AMADO

La ubicación que tiene el túnel, cerca del centro comercial Islazul, imagino que les repercutirá de forma positiva.

Nos beneficia porque hay un autobús desde el centro de Madrid que llega directo. Al estar enfrente y no dentro, el flujo de clientes del centro comercial no influye directamente, pero sí que nos dejan que nuestros clientes aparquen sus coches ahí, por ejemplo. Es positivo tenerlo enfrente.

¿El que lo prueba acaba repitiendo?

Suelen repetir, pero no es algo que se haga con asiduidad a no ser que te pique el bicho y quieras practicarlo como deporte. Los que repiten vienen un par de veces al año. Mucha gente repite porque tras probarlo lo compran para regalar. Los niños repiten más asiduamente que los adultos.