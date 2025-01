La recarga de tarjetas de transporte se duplica en Madrid ante el riesgo de que suban los precios

Mientras los políticos se reprochan culpas y responsabilidades, los ciudadanos corren para que su bolsillo sufra lo menos posible. La caída del decreto que incluía la prórroga de la subvención al transporte provocó una alarma en las calles, y en la Comunidad de Madrid, ante el temor de que el precio se disparase de forma inmediata, los madrileños se lanzaron a la recarga de sus tarjetas y abonos.

Esta recarga se disparó el mismo día en que se supo que decaía el decreto del Gobierno por no contar con el apoyo de Junts o PP. Lo habitual es que en días laborables el promedio de ventas de títulos de transporte sea de 167.779 en toda la red de la Comunidad de Madrid. Según los datos facilitados por el Consorcio Regional de Transportes de la región (CRTM), la cifra se duplicó ese primer día de incertidumbre en el que los ciudadanos no sabían cuánto tiempo más se mantendrían los precios rebajados. La venta el miércoles 22 de enero fue de 351.468.

El registro de datos se conoce, según comunican en esta entidad regional, a los dos días, de modo que no hay aún cifras oficiales que indiquen si esta tendencia se mantuvo jueves. Lo que sí se sabe es que donde más creció la venta de títulos fue a través del móvil, que se multiplicó por cuatro, pasando de 39.825 títulos de media a 174.904 este miércoles.

La subvención que decayó en el Congreso afecta tanto a la red de Cercanías, de competencia estatal, como a los medios de transporte gestionados por las comunidades. El ejecutivo se comprometió a una ayuda que cubre el 30% del precio total solo si las comunidades autónomas se comprometen a otro 20%. Aunque a regañadientes por el coste que tiene, Madrid se comprometió a incrementar ese porcentaje y esta es la única región donde la rebaja es del 60%.

El Gobierno regional dejó claro el mismo miércoles que el cambio de precio no sería inmediato, de un día para otro, pero no aclaró durante cuánto tiempo se mantendría. Este viernes, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro que de momento las tarifas se mantendrán tal y como están "un tiempo", pero no ha garantizado que se alarguen hasta junio como estaba contemplado.

Los gobiernos autonómicos, también Madrid, y el PP en su conjunto exigen al Gobierno que mantenga la subvención prometida y busque fórmulas para que se mantenga, alegando que las ayudas que sumaron las comunidades autónomas eran solo un "acompañamiento". La presidenta ha argumentado que en la región de madrileña no es viable mantenerlas "eternamente" porque el gobierno regional está haciendo una inversión en infraestructuras para la ampliación y modernización del metro que lo impide.