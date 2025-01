Ayuso mantendrá solo "un tiempo" la rebaja de la tarifa en el transporte: "No puede ser eternamente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha zanjado cuándo decaerá la rebaja de la tarifa del transporte público en la región, pero sí ha dejado claro que el plazo será corto. Las ayudas del Gobierno que ahora han decaído estaban contempladas solo hasta junio de 2025, y lo que parece claro tras las palabras de la presidenta es que el Gobierno regional tiene un presupuesto limitado para aumentar las bonificaciones.

"Vamos a asumir durante un tiempo estos precios, pero no puede ser eternamente", ha asegurado la presidenta desde Fitur. Y más allá de volver a culpar al Gobierno, señalar que esta es "un problema sobrevenida" para su ejecutivo y se debe a que hay que "pagarle el palacete al PNV", ha argumentado que en el caso de la región esa limitación en el tiempo está justificada en las inversiones que se están realizando en Metro de Madrid: "Porque estamos asumiendo grandes infraestructuras, tenemos gastos eléctricos, nuevos vagones, modernización...".

Lo hace después de dos días de dudas y conversaciones de Génova con todos los territorios gobernados por el PP. El mismo día que el decreto del Gobierno decayó, el ejecutivo madrileño avanzó que "de momento" mantendría las tarifas tal y como se habían anunciado, con una rebaja del 60% que es fruto de la suma de las ayudas que ofrecía el Ministerio y las que subvenciona la Comunidad, ambas a partes iguales. Al día siguiente el portavoz del ejecutivo autonómico limitaba la prórroga del precio actual a "los próximos días" y retaba al ministro del ramo, Óscar Puente, a buscar fórmulas para mantener su parte de ayuda, insistiendo en que Madrid "acompañaba" esta bonificación pero fiando su continuidad a la decisión del Gobierno.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha apoyado a Ayuso en su decisión, apuntando que no puede mantenerse "de manera indefinida" y que "el Gobierno tiene que tomar una decisión ya". El alcalde ha aprovechado para echar mano de la memoria y recordar "las carcajadas de Sánchez" ensalzando su "mayoría progresista" en la tribuna de los diputados durante el fallido debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, un gesto que a los populares molestó especialmente y que ahora le sirve a Almeida para ironizar y preguntarse dónde está "esa supuesta mayoría progre que nos iba a hacer felices estos proximos años".

Encajar el presupuesto

Las dudas sobre cómo financiar la bonificación han existido estos días. Pero sobre todo, en la Comunidad de Madrid no han querido confirmar estos dos días previos lo que harían porque querían trasladar la presión al Gobierno. Ayuso ha confirmado este viernes que aún no saben cuánto se puede alargar la ayuda si solo depende de la Comunidad porque tienen que "hacer cálculos, encajar presupuestos y no se puede ir improvisando".

En Génova aseguran que el mismo día que decayó el decreto del Gobierno se pusieron en contacto con las comunidades autónomas que gobiernan para intentar que todas ellas asuman las bonificaciones del transporte público, aun sabiendo que las circunstancias financieras de cada una de ellas es diferente. De esta manera, quieren evidencia que la caída del decreto no impacta en los bolsillos de los ciudadanos en las competencias que dependen de los territorios.

Algunas regiones como Andalucía o Comunidad Valencia (también el País Vasco gobernado por una coalición PNV-PSE) confirmaron de manera inmediata que lo mantendrían. Otras como Madrid o Aragón lo limitaron y dijeron que lo asumían de momento pero sin concretar si podrían extenderlo hasta junio en solitario.