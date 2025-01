Los vecinos de Usera y Villaverde denuncian que han comenzado las obras del crematorio de la M40

Las obras de construcción del controvertido crematorio junto al tanatorio de la M40, entre los distritos de Villaverde y Usera, han comenzado. Es al menos lo que aseguran asociaciones vecinales de ambos distritos, que en los últimos días han observado “un inusual trasiego de camiones y vehículos de obra” en el recinto que vinculan a la edificación de la instalación. De ser así, asegura la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), se trataría de “una actuación muy osada” por parte de Parcesa, la empresa propietaria del tanatorio, en tanto la justicia no se pronuncie sobre el recurso contencioso administrativo que la federación ha presentado contra una resolución del Ayuntamiento que rechazaba un recurso de reposición previo contra la concesión de la licencia.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 32 admitió a trámite el pasado lunes el recurso vecinal y ha dado 20 días al Consistorio de la capital para que envíe el expediente municipal. Por otra parte, asociaciones vecinales de los dos distritos afectados han presentado su propio recurso contencioso administrativo directamente contra la concesión de la licencia, un recurso todavía pendiente de que se resuelva si se admite a trámite.

Los colectivos solicitan un rápido pronunciamiento de la justicia y exigen a Parcesa que, entre tanto, cese en la construcción del crematorio.

El pasado mes de agosto, tras una sentencia del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de Madrid concedió a Parcesa la licencia para la construcción de la instalación, pese a encontrarse a menos de 250 metros de algunas viviendas y de instalaciones como centros educativos y algún parque, lo que incumple la Ordenanza de Calidad del Aire.

En esa sentencia, el alto tribunal ordenaba la retroacción del procedimiento al momento previo a la denegación que el Ayuntamiento había dado a Parcesa sobre la base de que la distancia mínima solo es exigible “cuando otros requisitos o medidas limitativas menos restrictivos (como el control de emisiones en la fuente de origen) sean insuficientes, por sí solos, para garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente”. Y en ese sentido, aludía a los “avances técnicos” que permiten controlar en origen “la potencial contaminación”.

Desde el consistorio se ha venido manteniendo desde entonces que el pronunciamiento del Tribunal Supremo obligaba conceder la licencia cuando la instalación cuenta, también, con el visto bueno medioambiental de la Comunidad de Madrid. No comparto ese crematorio, no me gusta nada y lo he demostrado a lo largo del tiempo que he sido alcalde, pero lo que no voy a hacer es que haya funcionarios que tengan que ir a un juzgado, que tengan que ser imputados y que tengan que ser condenados porque una sentencia de la justicia no se ejecuta", ha asegurado en más de una ocasión el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Oposición y vecinos, que han venido manifestándose repetidamente contra la instalación, mantienen, en cambio, que la sentencia del Supremo no obliga al Ayuntamiento necesariamente a conceder la licencia, sino a volver a justificar “motivadamente” su decisión de concederla o denegarla.

Recientemente, la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid se pronunció a favor de la resolución del Ayuntamiento al archivar una denuncia presentada en noviembre por el PSOE municipal. Ante la sentencia del Supremo, “es difícil no llegar a otra conclusión que la favorable al otorgamiento de la licencia de actividad”, aseguraba el fiscal en su escrito.

Al asunto se ha referido hoy la vicealcaldesa y portavoz del gobierno municipal, Inma Sanz, quien ha asegurado que la admisión a trámite del recurso no presupone cómo va a concluir el procedimiento. "Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid y así lo han avalado los tribunales de forma muy contundente es cumplir con la legalidad, le gustara o no. A partir de ahí, estaremos a lo que puedan decir los tribunales". En Cibeles, no obstante, no se tiene constancia sobre el comienzo de las obras. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con Parcesa, que no ha contestado a la petición de información.