El Gobierno da un nuevo paso para la construcción de vivienda en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel

Avance en el futuro para los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. Los planes para la promoción pública de vivienda en las parcelas que se preveían a ese fin acaban de recibir un impulso con la transmisión de dichas parcelas a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda. Hasta ahora eran propiedad de otra empresa pública, esta vinculada al Ministerio del Interior, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse). Aunque aún no han trascendido los planes definitivos de Sepes, es previsible que aumente la proporción de vivienda protegida o directamente pública que se edificará en esos terrenos.

El ámbito urbanístico en que se levantaba la antigua cárcel de Carabanchel, cerrada en 1998 y demolida una década después, en 2008, se extiende a lo largo de 172.143 metros cuadrados. Una empresa privada, Pryconsa, posee una parcela en la zona y el Ayuntamiento de Madrid es propietario de otra parte. Pero el grueso de los terrenos, los que ocupaba la prisión, eran propiedad de Siepse. Ya en 2010 se firmó un convenio para los nuevos usos, pero no fue hasta el pasado mes de octubre cuando se concretó finalmente y el consistorio madrileño dio luz verde inicial al plan para su urbanización.

Carta a Almeida

El compromiso adquirido contemplaba la construcción de 600 viviendas, de las que al menos 190 debían tener algún régimen de protección. La intención del Gobierno central, en cambio, es incrementar la oferta de vivienda pública. Así consta en la carta dirigida por Sofía Hernanz, presidenta de Siepse al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el pasado 20 de enero. "El Gobierno de España ha decidido en la pasada reunión del Consejo de Ministros celebrada en el mes de diciembre impulsar la construcción de vivienda y, para ello, la sociedad a la que represento ha trasferido una amplia cartera de inmuebles", escribe Hernanz. "Esta es la razón por la que le informo de que nuestros inmuebles situados en Av. Poblados 53 Suelo y Cl Prov Cárcel Carabanchel 1 y 3 han pasado a ser propiedad de Sepes".

La decisión ha sido celebrada por el PSOE municipal. Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo de la formación, ha calificado la noticia de "muy relevante". "Nos alegramos mucho, porque no habíamos dejado de reclamarlo en ningún momento", ha asegurado, "sobre todo, porque se da también así respuesta a las demandas vecinales en Carabanchel y Latina. En adelante se buscarán nuevas fórmulas para incrementar el porcentaje de vivienda pública de esta operación”.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, se ha minimizado el alcance del cambio de titularidad. "La transmisión de unos suelos de un ministerio a otro no tiene ninguna trascendencia", ha señalado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del consistorio, Borja Carabante. "La buena noticia para los madrileños sería que Pedro Sánchez empezara una de las 184.000 viviendas que prometió hace cinco años. Eso no ha pasado y, francamente, no tenemos ninguna esperanza de que suceda. Estamos viendo que está perjudicando notablemente siempre a la ciudad y a la Comunidad de Madrid por motivos e intereses absolutamente políticos".