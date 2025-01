Una chica se queda atrapada en el Cercanías de Madrid y casi acaba en desastre: "No había nadie de seguridad"

"Creo que nunca he estado tan cerca de la muerte como hoy", declaraba Alba Molina, que ha querido mostrar de primera mano con su testimonio el grave incidente en el que se ha visto involucrada. La red de Cercanías en Madrid, objeto de queja en redes sociales por sus atrasos y problemas de circulación en algunas líneas de alta afluencia como la C4 o la C8, ha sido de nuevo protagonista.

La explicación de Alba en la red social TikTok ya acumula 75.000 me gusta y 1 millón de reproducciones, en un vídeo de un minuto en el que se observa a la afectada ya en el tren explicando lo sucedido. "No entiendo como no hay un guarda de seguridad revisando", gritaba asustada la propia Alba, que durante todo el vídeo se la ha visto llorando por el "miedo pasado".

Alba ponía en contexto sobre el accidente, argumentando que se dirigía a una entrevista de trabajo, una de las muchos pretextos que se unen en las abarrotadas estaciones de la línea roja del servicio ferroviario. "El tren acababa de abrir las puertas, y después de la persona que tenía delante he ido a entrar yo...", describía una realidad común: las prisas de la rutina.

Atrapada por la puerta del vagón, y ningún miembro de seguridad cerca

"Se me ha cerrado la puerta, y al ir a dar al botón verde para que se abriera no ha funcionado", continuaba narrando lo acontecido en el vídeo, al admitir que el cierre precipitado de puertas es algo ocasional en el Cercanías, pero "que no iba con prisas" esta vez. El problema ha derivado después, cuando en medio de la tensión, el apoyo, a modo de escalera, de la puerta para subir había atrapado uno de sus pies.

"No podía sacarlo de ahí", aludía la afectada, aterrorizada al recordar lo ocurrido, aunque cerca de la tragedia finalmente la suerte le ha sonreído, al poder sacar el pie y ponerse a salvo tras el mal rato. "Milésimas de segundo después, la puerta se había cerrado", Alba había llegado sobre la bocina para entrar en el vagón de su tren, a sabiendas de que "se iba con el tren" si se llega a quedar enganchada.

Después del susto y romperse a llorar, vienen las críticas: "No había nadie de seguridad, han llegado 10 minutos después del incidente". Los comentarios del vídeo se movían en el debate sobre el mal estado del servicio, desde perfiles que aludían al "caos de la C4" y reconocer que "en esa línea las puertas no pitan", hasta otros usuarios que señalaban al maquinista, por "no mirar antes de cerrar las puertas", en una mala praxis.