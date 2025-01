Más Madrid amplía al Ayuntamiento de la capital sus sospechas sobre Quirón

Más Madrid va a pedir el acceso "a todos los expedientes de contratación" del Ayuntamiento de Madrid con empresas del grupo Quirón, cuyo vínculo con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, investigan los tribunales. Así lo ha asegurado la portavoz municipal de la formación, Rita Maestre. El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha pedido la comparecencia de González Amador en la cámara regional.

"Vamos a registrar una petición de información para conocer todos los contratos que el Ayuntamiento de Madrid tiene con el grupo Quirón y, particularmente, con Quirón Prevención", ha asegurado Maestre, ampliando así al consistorio las sospechas que han lanzado hasta ahora sobre las contrataciones de la Comunidad de Madrid.

González Amador ha sido citado a declarar como investigado el próximo 7 de febrero por la presunta comisión de dos delitos fiscales --por un supuesto fraude de 350.000 euros--y otro de falsificación documental. La Fiscalía apunta, además a lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros por su parte a la mujer del presidente de Quirón Prevención por una empresa sin aparente valor comercial.

Según Maestre, en un primer análisis han encontrado hasta 17 contratos del Ayuntamiento y sus empresas públicas con el grupo sanitario por valor de 250.000 euros, "la mayoría de ellos, contratos menores, sin concurrencia". La portavoz de Más Madrid ha apuntado a la posible existencia de más contratos. "Algunos tienen objetos o contenidos bastante dudosos", ha señalado, sin detallar en qué consisten esas sospechas.

"Que acuda a los tribunales"

Preguntado por ello, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a Maestre que antes de pedir explicaciones a los demás, las dé primero ella misma sobre el caso Errejón para a continuación invitarla a que lleve el asunto a los juzgados. "Lo que no se puede es propagar la sospecha por la sospecha", ha dicho. "Yo reto a Rita Maestre a que si tiene cualquier duda sobre cualquier contrato del Ayuntamiento de Madrid lo ponga en conocimiento de la Oficina Anticorrupción o lo ponga en conocimiento de los tribunales". Si no lo hace, ha añadido, será la prueba de que está mintiendo.

A juicio de Almeida, las palabras de Maestre no son sino otro gesto de la "política chusquera de Más Madrid", que está conduciendo a la formación, en su opinión, "a la irrelevancia política". Además, se ha preguntado el primer edil madrileño por qué no se ha pedido esa información antes. El solo se ha contestado. "Porque no hay nada y Rita Maestre sabe que no hay nada", ha enfatizado antes de volver a insistir en que es un recurso "a la política del fango".

PSOE y Más Madrid, al ataque en la Asamblea

En la Asamblea, el ataque de la izquierda, tanto de Más Madrid como del PSOE se repiten en este nuevo periodo de sesiones, que comienza en dos semanas en febrero. La formación que lidera Manuela Bergerot ha registrado la comparecencia de González Amador en el parlamento autonómico. La comparecencia tiene todos los visos de no salir adelante por la mayoría absoluta del PP en la cámara, pero si no consiguen que el empresario acuda a dar explicaciones podrán al menos criticar cómo los populares vetan esta iniciativa.

El PSOE, con el desembarco inminente del nuevo equipo de Óscar López, también prevé empezar el nuevo periodo con el caso del novio de Ayuso como protagonista. Lo harán con una pregunta que de momento ha presentado el actual portavoz, Jesús Celada, que está por confirmar si se mantiene en el cargo tras el congreso regional. Los socialistas preguntarán directamente a la presidenta sobre su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y si su defensa de la pareja de la presidenta es una orden directa de ella o no.

El PSOE también quiere saber si el envío de información desde el móvil de Rodríguez a un grupo de periodistas, razón por la que también ha tenido que dar explicaciones en el Supremo, fue a petición de la presidenta porque consideran que no es la labor de alguien que recibe un sueldo público defender "al ciudadano particular Alberto Quirón", en referencia a cómo Rodríguez tiene grabado el contacto de González Amador en su móvil.