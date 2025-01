Madrid tramitó 300 solicitudes más de rodaje en la vía pública en 2024

Hasta 11.419 solicitudes de rodaje en la vía pública tramitó el año pasado el Servicio de Autorizaciones de Rodajes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de casi 300 peticiones más, en concreto 286, que en 2023, cuando la cifra alcanzó las 11.133. Entre los proyectos más grandes, destaca el rodaje de hasta 41 películas y 53 series en la capital. La ciudad lleva tiempo tratando de promocionarse como "referente global en el sector audiovisual", en palabras de la concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

Entre los 41 largometrajes filmados en la capital este año hay títulos como La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, La sospecha de Sofía, de Imanol Uribe, o Pídeme lo que quieras, de Lucía Alemany. También ha habido alguna producción internacional como The Beast, un thriller de producción estadunidense protagonizado por Samuel L. Jackson. El número de 41 películas iguala el del año pasado, cuando en las calles madrileñas se filmaron títulos como Hildegart, de Paula Ortiz, o la cuarta entrega de Padre no hay más que uno, la exitosa saga de comedias familiares de Santiago Segura.

Las calles de Madrid sirvieron también de escenario para el rodaje de más de una cincuentena de series. A veces tratando de hacerlas pasar por un Londres apocalíptico, como ha sido el caso de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. No fue la única serie internacional cuya producción visitó Madrid en 2024. La británica Nine Bodies in a Mexican Morgue, coproducción de la BBC, o la mexicana Isla Brava también han pasado por la capital, según informa Madrid Film Office, organismo dependiente del Ayuntamiento para la promoción de la ciudad como espacio para rodajes.

Entre las series nacionales la capital ha acogido producciones de la mayoría de plataformas, desde Movistar Plus+ (Celeste) a Netflix (Machos alfa), Max (Cuando nadie nos ve), Prime Video (Reina roja: loba negra) o Disney+ (Custodia repartida). El número de series rodadas en 2024 ha sido, no obstante ligeramente inferior al de 2023. Si el pasado año fueron 53, el anterior habían sido 55.

Sí que aumentó en 2024, en cambio, el número de anuncios localizados en la capital, que pasó de 410 a 430, tanto de marcas de coches como de tecnología, moda y alimentación. Según el VI Estudio sobre el impacto económico de la producción de cine publicitario, Madrid concentró en 2023 el 42 % de los días de rodajes de esta categoría en España.

Durante el pasado año, Madrid Film Office ofreció asistencia a un total de 555 proyectos, 62 de ellos internacionales y 493 nacionales. Además, brindó 3.853 asistencias específicas en materia de búsqueda de localizaciones, orientación y apoyo en la gestión de permisos de rodaje, coordinación y mediación entre diferentes organismos y empresas públicas y privadas. Fueron un 18% más que en 2023.