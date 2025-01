Julio Garcés, bombero desde 1981: "Nuestro perfil ha cambiado. No valoro si es mejor o peor, simplemente es distinto"

Después de tanto tiempo, ¿pierde uno la vocación?

No creo. En mi caso yo llegué a ser bombero de una forma casual, ni siquiera cuando era niño, de pequeño, sentí esa vocación de ser bombero. De hecho, yo quería ser futbolista o torero, que era lo que se llevaba en esa época. Ahora bien, desde que empecé a formar parte del cuerpo de bomberos me sentí muy identificado con el trabajo que empecé a desarrollar, además de muy orgulloso de lo que he representado y a lo que he pertenecido. Creo que la vocación la llevaré hasta el final

¿Ha corrido peligro su vida alguna vez?

Me imagino que sí, pero no he tenido esa sensación. Sería muy difícil desarrollar tu trabajo teniendo la sensación de que tu vida corre peligro, sobre todo por el instinto de supervivencia que todos llevamos dentro.

¿Ha cambiado mucho el cuerpo de bomberos desde que entró?

Sí ha cambiado mucho. No tiene nada que ver el cuerpo de bomberos que conocí cuando entré en el año 1981 al actual. Tanto a nivel de los materiales con los que contábamos como a la formación que recibimos actualmente. Y qué decir de la tecnología con la que contábamos y con la que contamos actualmente. Pero, vamos, me imagino que como en todas las profesiones.

No tiene ningún sentido desaprovechar la experiencia que has ido acumulando durante toda tu carrera profesional y no podérsela transmitir a compañeros más jóvenes

¿Hasta qué edad puede estar saliendo a los siniestros un bombero?

Depende del ayuntamiento al que pertenezcas. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Madrid hasta los 55 años, situación que espero que algún día cambie. Para mí no tiene ningún sentido desaprovechar la experiencia que has ido acumulando durante toda tu carrera profesional y no podérsela transmitir a compañeros más jóvenes, ya que en muchos casos incluso te cambian de destino.

¿Y qué se hace con el personal cuando dejan de salir hasta que se jubilan?

En mi caso me obligaron a cambiar de destino de forma forzosa. Fui al almacén del servicio, lugar donde pasas de un día para otro a desempeñar unas funciones que nada tienen que ver con la profesión que has venido realizando en los últimos años como es gestionar entradas y salidas del almacén.

¿Hay menos incendios hoy en día que antaño?

No sabría qué decir, imagino que sí hay menos incendios. En cuanto a prevención hemos avanzado mucho tanto en cuestión de normativa, como de formación de la población. No tenemos que olvidar que el máximo protagonista y responsable de que se produzca un incendio es el ser humano, de ahí la importancia de seguir formando a pequeños y mayores sobre cómo poder evitar un incendio y cuál debe ser su comportamiento ante él.

Garcés ha colaborado en la obra de teatro de carácter pedagógico 'Dos pillos y un bombero'. / XAVIER AMADO

¿Qué tipos de salidas suelen ser las más habituales en la actualidad?

Depende de muchos factores, que pueden ir variando en función de la época del año en la que nos encontremos, o incluso dependiendo del distrito donde estemos. El abanico de nuestras intervenciones es muy amplio: podemos ir desde a una apertura de una puerta hasta a recoger unas llaves que han caído a una alcantarilla, pasando por accidentes de tráfico, retiradas de cornisas o incendios.

Vivimos situaciones peligrosas, otras divertidas, pasamos muchas horas juntos y se realizan muchas actividades fuera de horario de trabajo. De ser compañeros se pasa a ser amigos de por vida

Las guardias son de 24 horas. ¿Más que compañeros en los parques se acaban haciendo amigos para toda la vida?

Hay muchos compañeros que acaban siendo amigos para toda la vida. Se comparten momentos y situaciones que te unen mucho a las personas. Vivimos situaciones peligrosas, situaciones divertidas, pasamos muchas horas juntos y se realizan muchas actividades fuera de horario de trabajo. Todo ese conjunto hace que de ser compañeros se pase a ser amigos de por vida.

¿La experiencia le sirve para ayudar a nuevas generaciones?

Sí, en mi caso a través de los cursos de formación he tratado de transmitir las situaciones que he vivido profesionalmente, con la idea de poder ayudar a las nuevas generaciones. Por eso anteriormente comentaba que esperemos que cambie el paso al apoyo técnico y que sea de forma voluntaria y no de forma obligatoria como se está realizando actualmente.

¿Ha cambiado mucho el perfil del bombero que entraba en los años 80 en el cuerpo con el actual?

Sí que ha cambiado el perfil del bombero, no voy a entrar en valorar si es mejor o es peor, simplemente que es distinto.

Aunque se jubile algún día, ¿uno siempre será bombero de por vida?

Eso seguro, es un comentario que siempre he escuchado decir y, ahora que me voy acercando a la edad de jubilación obligatoria, siento que es así. Seré bombero de por vida.