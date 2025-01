Madrid rechaza la compra conjunta de Velintonia pero reta al Ministerio a colaborar con una financiación parcial

El Gobierno de la Comunidad de Madrid rechaza la reciente propuesta del Ministerio de Cultura para una "adquisición conjunta" de Velintonia, casa del poeta y premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre y punto neurálgico de la generación del 27. Al desencuentro entre los herederos del escritor se une el de las administraciones, que se disputan la compra del edificio tras varios años de olvido y deterioro.

"La Comunidad no tiene intención de comprarla con el Ministerio", afirman fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte después de analizar la carta que el ministro Ernest Urtasun ha remitido al responsable del departamento madrileño, Mariano de Paco, para retomar el diálogo sobre el futuro de esta vivienda que permita esa adquisición conjunta. "La compra tiene que ser en solitario", certifican desde la Consejería, donde, sin embargo, retan al ministro a financiar parcialmente la compra por parte de la Comunidad. Estarán "encantados de recibir una transferencia de fondos para aminorar los gastos de la Comunidad", señalan desde Madrid, invitando al ministerio a participar en este proyecto cultural igual que ha hecho con otras tantas entidades en Barcelona, recuerdan.

Subastas fallidas

En 2024, el Ministerio que dirige Urtasun no participó en las dos subastas judiciales que se produjeron en enero y julio para la venta del inmueble. La primera de ellas se lanzó con un precio de salida de 4,5 millones, pero en la puja se admiten propuestas de hasta el 70%. Aquella quedó desierta, y en la segunda ocasión, la consejería quiso comprarla por ese porcentaje, 3,2 millones de euros, que es el máximo que legalmente consideran que pueden ofrecer mientras no haya al menos otro comprador. De Paco siempre ha explicado que se lanzó a la compra porque desde el Ministerio nunca respondieron a su propuesta para valorar cómo proceder y qué hacer con el edificio y, entendiendo que no mostraban interés optó por asumir la iniciativa.

Pero este mes de enero el juzgado ha tumbado esta oferta porque la heredera principal, Amaya Aleixandre, no está de acuerdo con el precio y es necesario que todos los beneficiarios de este inmueble tienen que dar su visto bueno. Ante esta última resolución, el ministerio optó por enviar esta carta al consejero y proponer retomar las negociaciones. Aunque De Paco niega que alguna vez las haya habido y le reprocha su desinterés hasta ahora.

"Es un premio nobel, merece respeto y no lo han hecho", explican desde la consejería de Cultura. Y zanjan el debate sobre el precio. Se plantan en los casi 3,2 millones de euros que han ofrecido hasta ahora. En la próxima subasta, que esperan que sea inminente, su oferta será la misma. "Vamos a comprar la casa", aseveran, "la puja está dentro de los límites que marca el juzgado, el precio lo han puesto los herederos y la Comunidad depositará el mínimo que piden, que es el 70% del precio de salida". Pero el conflicto está entre los herederos y seguirá pendiente del consentimiento final de la sobrina.

"Ha habido un olvido absoluto de la importancia de la figura de Aleixandre y de lo que representa para la Generación del 27", claman en el departamento de Cultura madrileño. Y el consejero afirma que quiere "comprarla para arreglarla". "Dice la sobrina de Aleixandre que yo era un consejero que tenía mucha prisa por comprar la casa. Por supuesto, porque la casa tiene unos desperfectos estructurales que hay que atajar lo antes posible", explica.

Apertura en 2027

El edificio, situado en el distrito de Chamberí, cerca de la Ciudad Universitaria, está en estado casi ruinoso. En la consejería dicen tener ya el presupuesto preparado para el proyecto de rehabilitación, que aseguran que estará listo para abrir en 2027 y conmemorar los 100 años de esta generación de escritores, de la que formaron parte Federico García Lorca, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Rafael Alberti o María Zambrano. Todos ellos se refugiaron en algún momento en este edificio, en Velintonia.

Aunque todo depende ahora de lo que tarde el juzgado en abrir una nueva subasta para que se vea si solo puja la Comunidad de Madrid o el Ministerio lanza también una oferta, en la consejería ya trabajan en la conmemoración de este centenario en Madrid. Esta y fantasean, incluso, la posibilidad de que el inmueble, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, pueda abrir al público durante la rehabilitación del edificio como paso previo a la apertura oficial para que pueda conocerse el antes y el después. El edificio "es un misterio" y un misterio siempre despierta interés.