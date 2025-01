Sin prisa pero con fecha: Ayuso reducirá el impuesto a la vivienda de segunda mano hasta el 4% a lo largo de 2025

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha desplegado ya varias de las iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda que el PP acordó en la Declaración de Asturias para sus comunidades autónomas. No todas ni todas al completo, pero se enorgullecen de decir que hay ya mucho trabajo hecho aunque en Madrid los precios siguen subiendo tanto para el alquiler como para la compra sin que de momento se vean los efectos prácticos de sus iniciativas. Entre las que quedan por aplicar está la reducción al 4% del impuesto a las viviendas de segunda mano para los jóvenes, para las que Alberto Núñez Feijóo no puso fecha ni plazo pero confía en que pueda exhibirlo como credencial de gestión en las próximas elecciones generales de 2027, si no hay adelanto.

Fuentes del Gobierno madrileño aseguran que esta reducción se ejecutará "a lo largo de 2025", pero no muestran ninguna prisa. Madrid es una de las regiones con un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) más bajo para las primeras viviendas, un 6% al que se suman bonificaciones de distinto tipo para jóvenes y familias numerosas que lo reducen hasta el 5,4%, o al cero si la compra se realiza en municipios pequeños o rurales de la región.

En cualquier caso, los hay que han llegado a Asturias con los deberes hechos, comunidades como Andalucía, Baleares, Murcia o Galicia ya tienen este impuesto reducido a menos del 3,5% para los jóvenes, aunque la franja de edad varía y se sitúa hasta ahora en 30 o 35 años, según la región, no en los 40 que ha propuesto Feijóo.

En el Gobierno de la Comunidad de Madrid bajar impuestos es sinónimo de buen hacer. Su objetivo es reducir al máximo los tramos autonómicos de los tributos en los que puede aplicar esta política -los propios ya están bonificados o suprimidos-, sin importar que en la oposición le reprochen que esto va en detrimento de la calidad de los servicios públicos. Pero el margen para continuar haciéndolo es cada vez más estrecho, según ha reconocido públicamente la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El ejecutivo autonómico ya ha aplazado a la segunda mitad de la legislatura la reducción de medio punto adicional en el IRPF que prometió durante la campaña electoral y en estos últimos presupuestos, aprobados definitivamente en diciembre, no se incluye una reducción de impuestos, aunque en paralelo se han aprobado otros incentivos fiscales en la Asamblea de Madrid, tramitados a lo largo del año pasado y que entran en vigor ahora.

Ahora que las medidas para favorecer el acceso a la vivienda se han convertido en objeto de competición entre PP y Gobierno, Feijóo celebró el "enorme esfuerzo" de las comunidades gobernadas por el PP a la hora de aplicar esta reducción impositiva, consciente de que no en todas los gobiernos regionales el margen para hacerlo es el mismo, según reconocen fuentes populares.

En la Comunidad de Madrid las bonificaciones y ayudas a la vivienda para los jóvenes se limitan a los menores de 35 años en casi todas las iniciativas. Aunque en este último año se ha ampliado a 40 el acceso a la financiación del 100% de la hipoteca, como propone ahora el PP nacional, o la deducción por arrendamiento de vivienda habitual.

Ayuso críticó ayer que las políticas puestas en marcha hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez son solo "efectistas" y que "colman titulares pero no sirven para nada” y censuró una mirada cortoplacista porque asegura que "no ha hecho nada" para favorecer la vivienda en los últimos seis años. Solo atacar la "inversión, a la propiedad privada y a los propietarios de pisos turísticos”.

Contrapone esta idea al hecho de que en la Comunidad están construyendo viviendas para el alquiler asequible gracias al Plan Vive, que promueve la cesión de terrenos públicos a promotoras que se encargan de construir y gestionar los inmuebles, o que estén ya entregando las llaves de algunas promociones también a precios asequibles. Ayer mismo, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Jorge Rodrigo, acudía al municipio de Velilla de San Antonio para visitar las obras de 152 viviendas del Plan Vive. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acudió también al acto y se encargó de defender que gran parte de este plan es posible porque se financia con fondos europeos y no solo autonómicos.

Desde el Gobierno regional son conscientes, en cualquier caso, de que el problema de la vivienda sigue necesitando más medidas y apuntan que entre sus objetivos, para cumplir también con lo dispuesto en Asturias, está seguir facilitando que hay más suelo a disposición para incrementar la construcción y seguir buscando mecanismos de simplificación administrativa que agilice los plazos.