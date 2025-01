Primer día de cortes en la A5 en Madrid: "El problema será cuando la gente se confíe"

Desconcierto, resignación y cierta sensación de que podría ser peor. Esas eran las sensaciones a primera hora de esta mañana en las inmediaciones de la estación de Cuatro Vientos, en la entrada de Madrid a la A5. El lugar es uno de los puntos clave del plan de movilidad creado para mitigar las afecciones al tráfico que durante los próximos dos años van a ocasionar las obras de soterramiento de esta vía.

Con conexiones a las redes de Metro y Cercanías, la estación de Cuatro Vientos ha sido el punto elegido para que los autobuses interurbanos procedentes de localidades como Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero o Arroyomolinos terminen su recorrido. En total son 17 líneas que hasta ahora continuaban por la A5 hasta llegar a Príncipe Pío, pero ante el corte de la mitad de los ocho carriles de la autovía, de manera que solo quedan disponibles por sentido se ha acortado su itinerario para que no accedan al interior Madrid. Los usuarios están bajando ahí para tomar la línea 10 de Metro, la C5 de Cercanías o alguno de los dos autobuses lanzadera establecidos desde hoy hacia Aluche y plaza Elíptica.

"Me sonaba algo, me lo había comentado mi hijo pero no lo recordaba", comentaba en el andén de la línea 10 de Metro una viajera que había llegado desde uno de los autobuses de Móstoles. "Normalmente seguía hasta Príncipe Pío pero al llegar aquí me han dicho que era final de trayecto y seguiré en Metro".

La situación en los andenes tanto de Metro como de Cercanías de la estación era relativamente manejable pese al aumento de pasajeros respecto a días anteriores. Se veía más gente y también más chalecos amarillos y naranjas del personal de información. "Hay relativa normalidad", comenta uno de los trabajadores del servicio. "La gente pregunta sobre todo por los destinos, aún no están familiarizados".

Viajeros de autobuses interurbanos acceden a la estación de Cuatro Vientos. / EPE

"Hay más gente que un día normal", aseguraba hacia las nueve menos cuarto Miriam, usuaria habitual de la línea 10, en un vagón bastante ocupado. "Lo normal es que aquí, en Aviación Española, a esta hora puedas sentarte". Metro de Madrid ha reforzado sus servicios para llegar a transportar 8.100 personas a la hora. Cercanías también ha reforzado sus servicios hasta sumar 42.000 plazas diarias adicionales en la línea C5. La frecuencia estimada de paso de un tren cada cuatro minutos en hora punta se cumplía hacia las siete media de la mañana en la estación de Atocha.

Más adelante, en el tramo de carretera con carriles cortados, señalizados con conos y pintura amarilla, el tráfico marchaba "sin incidencias reseñables", según informaba en la red social X el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. Sí que estaba detenido por momentos en algunos tramos, en una vía ya regularmente bastante congestionada: hasta 80.000 vehículos al día la recorren.

Si en los vestíbulos más congestionados de lo habitual de la estación de Cuatro Vientos se funcionaba sin grandes alteraciones, el panorama era bien distinto en la superficie, en el espacio habilitado para que los autobuses interurbanos descarguen a sus viajeros. Hasta 100.000 entran o salen de Madrid por la A5 cada día en los autobuses verdes, que en horas punta llegan a pasar en un sentido u otro a razón de más de uno por minuto.

Llegada de autobuses interurbanos a Cuatro Vientos el primer día de cortes en la A5 / EPE

"Ya lo ves, es un caos", señalaba antes aún de que amaneciera un conductor de uno de esos autobuses señalando la hilera de vehículos, hasta una veintena, que se alineaban a lo largo del espacio habilitado para que pararan en uno de los carriles laterales. Cada vez que llegaba uno de estos vehículos descargaba a entre 50 y 70 usuarios que salían apresurados a bajar las escaleras de la estación de Cuatro Vientos. "Yo ya llevo contabilizados más de mil", informaba uno de los operarios del Consorcio Regional de Transportes contratado para registrar el número de usuarios en la fría mañana madrileña.

Otro conductor indicaba que no había percibido en su ruta atascos más allá de lo habitual, ni tampoco un incremento de viajeros excepcional, pero expresaba lo que parece un sentimiento compartido por compañeros y algunos usuarios. "Hoy es un día raro, mucha gente se ha informado y puede que hayan buscado sus alternativas. El verdadero problema será cuando la gente se confíe", aseguraba. Además, insistía en las malas condiciones del entorno de Cuatro Vientos para la descarga y parada de descanso de los interurbanos. "Tenemos unos aseos de obra, pero están muy lejos. Y no quiero pensar cómo será los días que llueva...".

Bastante menos estresados se veía a los conductores de las líneas lanzadera establecidas por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desde Cuatro Vientos a Aluche y plaza Elíptica. Poco antes de las diez de la mañana uno salía hacia Aluche con nada más que dos pasajeros. Tras él, el que partía hacia plaza Elíptica llevaba solo uno.

Moción socialista en 22 municipios

Hasta el lugar se han acercado alcaldes y portavoces municipales socialistas de localidades situadas en el corredor de la A5 para denunciar la situación con los autobuses interurbanos. La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha denunciado que la imposibilidad de que esos autobuses lleguen a Príncipe Pío supone un problema de movilidad continuo durante dos años pero también "un problema de seguridad ciudadana" ante al estrechez de la boca de Metro.

A su lado, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en la capital, Reyes Maroto, ha anunciado que el PSOE de Madrid presentará en 22 municipios afectados una moción para reclamar un carril bus hasta Príncipe Pío. El Ayuntamiento siempre ha considerado inviable reservar uno de los dos carriles por sentido que quedan disponibles al transporte público, pero el PSOE reclama ahora que se considere una opción de 3+1, con un carril que pueda ser reversible. "Un autobús elimina 50 coches", ha subrayado Testa.

"También vamos a pedir que se refuerce el Metro en la medida en que se ha hecho en Cercanías", ha asegurado Maroto, quien ha añadido que se pedirá igualmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la constitución de una mesa de seguimiento con los 22 municipios.