López entra al choque con Ayuso y propone restringir la autonomía fiscal para impedir que Madrid rebaje impuestos

El PSOE madrileño aprobará el primer fin de semana de febrero la ponencia marco que guiará el discurso del partido en la nueva etapa que lidera Óscar López. Emprende este nuevo periodo poniendo por escrito que es necesario hablar de la restricción de la "capacidad normativa autonómica" cuando se trata de impuestos. El fantasma de la armonización fiscal, que en el PP detestan y en el PSOE reclaman como una fórmula para limitar las bajadas de impuestos que se están llevando a cabo desde comunidades gobernadas por los conservadores, se instala así en Madrid, ahora con López como máximo defensor.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace tiempo que emprendió una cruzada contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque considera que está intentando topar la capacidad autonómica de la región que dirige. Ha acusado al Ejecutivo de intentar "cercar" Madrid en varias ocasiones y contrapone lo que considera cesiones a los independentistas con una limitación de su actividad y una invasión permanente de sus competencias. No en vano, en los últimos seis años son más de una decena las iniciativas nacionales que su gobierno ha llevado a los tribunales con este argumento.

Recuperar impuestos

En relación con la fiscalidad, ya en la pasada legislatura optó por aprobar la ley en defensa de la autonomía financiera cuando el Ejecutivo comenzó a deslizar la idea de la armonización, con el fin de tener un argumento discursivo con el que defender sus políticas.

El documento de 218 páginas de la ponencia marco del PSOE madrileño aborda todo tipo de temas con la postura de la federación madrileña y entre ellas dedica un epígrafe concreto a la "fiscalidad justa", en la que defiende que "sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, así como estudiar la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales". Así, propone recobrar las bonificaciones que ha ido ampliando Ayuso en estos últimos años a impuestos como el de patrimonio o sucesiones, o recuperar las reducciones aplicadas al IRPF.

El debate sobre el modelo de financiación autonómica y el concierto catalán ha ahondado en las críticas que populares y socialistas se han lanzado sobre fiscalidad, con una pelea en la que el PSOE ha criticado que Ayuso reclame fondos cuando en su región baja los impuestos, o que su reducción continuada va en detrimento de los servicios públicos madrileños.

Los socialistas alegan, además, que el Gobierno madrileño solo favorece a los contribuyentes de niveles más altos y entra en competición con otras comunidades autónomas mediante "dumping fiscal". Por eso el documento socialista apunta que la propuesta sobre la armonización fiscal permitiría que los incentivos "a la baja entre regiones" no se hicieran a costa de la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Desigualdad social

El documento preparado por la gestora y que este próximo fin de semana será debatido en distintas asambleas, critica que Madrid presenta uno de los más altos índices de desigualdad de rentas en España y argumenta que no hay mayor bienestar social si estos índices que se dan en la región no están acompañados de una adecuada distribución. "Una función clave de la política fiscal es que garantice que quienes más tienen sean quienes más impuestos paguen, y no al revés", defiende el documento, en el que apuntan que "la multitud de bonificaciones y exenciones, de las que se benefician especialmente las rentas más altas, menoscaba los recursos de los que dispone la Comunidad limitando su capacidad para invertir en políticas públicas y perjudicando a la mayoría social. "Madrid se ha convertido en el laboratorio de pruebas del más descarnado neoliberalismo", apuntala.

Vivienda y universidades, otros frentes

En el texto trasluce también que junto a la fiscalidad, hay otros asuntos que también serán protagonistas en el discurso socialista y con los que buscan enmendar las políticas del actual Gobierno regional. Se extienden así sobre el acceso a la vivienda, con propuestas que replican las anunciadas por el presidente del Gobierno esta misma semana.

También sobre la garantía de una financiación adecuada para las universidades, que han clamado por su "asfixia" uniendo a los rectores de las seis universidades públicas en su reclamación por una mejora de sus presupuestos frente a la presidenta madrileña. El crecimiento del número de universidades privadas va en detrimento de las públicas, en opinión de los socialistas, por lo que apuestan por paralizar los proyectos mediante una "moratoria en la autorización" de los nuevos centros mientras se inspecciona si cumplen con todos los requisitos.

O también, entre otros, sobre los derechos de las mujeres y un refuerzo de los programas para las víctimas de violencia de género, que creen que involucionan con las políticas de Ayuso.