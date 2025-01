La guerra por la tasa de basuras sigue en los municipios del PP de Madrid

La negativa de Leganés a aplicar la tasa de basura que exige la nueva ley nacional ha puesto al Gobierno de la Comunidad de Madrid en un brete. El equipo de Isabel Díaz Ayuso, tanto en el Ejecutivo autonómico como en el partido y cada uno de los municipios en los que gobiernan, ha mostrado siempre su rechazo a la norma que entra ahora en vigor y que implica una nueva forma de aplicar la tasa de basura, pero de ahí a que el PP parezca un partido insumiso cuando se jactan precisamente de lo contrario hay un trecho.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pidió este lunes que "todos los ayuntamientos" de la región atiendan el "requerimiento legal" de cobrar la tasa de basuras, reiterando su oposición a lo que llaman "hachazo fiscal". Lo hizo después de que el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), haya insistido en que "no aplicará" este año 2025 el nuevo canon.

Ley de Residuos y Suelos Contaminados de marzo de 2022 incluyó una nueva tasa de basura que llega por mandato europeo; debía aprobarse antes de finalizar 2024 para empezar a cobrarla, como tarde, en abril de 2025. Hay muchos municipios entre los 179 que tiene Madrid que ya lo aplicaban hasta ahora, pero la norma nacional indica que lo recaudado debe cubrir el 100% del coste de este servicio, cuando hasta ahora no era necesario alcanzar ese porcentaje y los ayuntamientos eran libres de establecer la cuantía.

Alternativas populares

Aunque la polémica ha vuelto a surgir por la llamada de atención del Gobierno de Ayuso a su alcalde de Leganés, lo cierto es que no es el único municipio que ha advertido ya que no aplicará esta norma. En general, los municipios madrileños que no cobraban esta tasa, incluyeron en la ordenanza correspondiente este nuevo impuesto antes de finalizar el año para adecuarse a la ley nacional. Pero hay excepciones.

En Torrelodones, donde la alcaldesa popular Almudena Negro gobierna con Vox - en una tensión permanente -, el consistorio ha retrasado su aplicación a 2026, un año después de lo que dice la ley. Vox se arrogó este aplazamiento como un éxito y la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento explica en una carta publicada en la misma web del consistorio que están diseñando una tasa "a medida" y realizando "una labor de cálculo y cruce de información, con el objetivo de que la tasa sea lo menos gravosa posible para los vecinos".

En Alcobendas, también gobernado por el PP, el pleno municipal aprobó la tasa para que entrara en vigor en 2025, pero su alcaldesa, Rocío García, prometió ese mismo día que se negaría a cobrárselo a los vecinos salvo por "imposición" del Gobierno central y dijo que lo eliminaría si el Gobierno suprime su "obligatoriedad".

Parla

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, informó de esta decisión en un vídeo en las redes sociales el 2 de enero, alegando que va en contra de la autonomía fiscal de los municipios y que no hay una obligación real por parte de la directiva europea, como argumentó el Gobierno de coalición cuando lo aprobó. Pero ayer insistió en su decisión después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, le invitara en una entrevista en la cadena Ser a replantearse su posición porque de lo contrarío podría "tendrá algún tipo de consecuencias".

Martín hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de los alcaldes del PP, pero los conservadores recuerdan al delegado que también entre las filas socialistas hay regidores insumisos. "Nosotros sí cumplimos las leyes, las que nos gustan y las que no nos gustan", apuntó García este lunes antes de mencionar a los "ayuntamientos del PSOE en Madrid que no están aplicando esa tasa de basuras por el momento". No lo especificó, pero se refería a Parla. No lo dice el Gobierno regional pero en el PP de Madrid no dudan en recordarlo.

El alcalde de esta localidad, Ramón Jurado, fue quien el pasado mes de mayo propuso que en la Federación Madrileña de Municipios, presidida por el PP, se homogeneizaran en una comisión técnica los criterios de la tasa que ahora se debe aplicar. Pero su presidenta y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, rechazó la iniciativa porque entendió que trataban de trasladarle una responsabilidad que debía asumir el Gobierno de Pedro Sánchez.

Compensaciones

Desde entonces, el PP de Madrid ha trabajado para que las propuestas municipales de sus alcaldes en esta materia, que puede calcularse con múltiples variables, no se saliera de la línea trazada por Ayuso, que solo contempla mantener o bajar los impuestos siempre que sea posible. Así, los distintos gobiernos municipales del PP, desde Alcalá de Henares a Arganda del Rey, Pozuelo o San Sebastián de los Reyes han buscado fórmulas que de alguna manera neutralizan el efecto que un incremento de la tasa de basuras podría tener en los bolsillos de los ciudadanos, reduciendo otros o aplicando bonificaciones.

Pero en esa coordinación de propuestas, algunos alcaldes populares han optado por alternativas que cumplen con la máxima popular de no subir impuestos, pero no con la otra que dice que el PP sí cumple la ley aunque no la comparta, como apuntaba ayer García.