Borja Carabante, delegado de Urbanismo de Madrid: "Estamos seguros de que el refuerzo del transporte público durante las obras de la A5 va a ser suficiente"

Mañana será su prueba de fuego. El soterramiento de la A5 a su entrada a Madrid, la mayor obra que acomete como alcalde José Luis Martínez-Almeida, entra en fase de ejecución y desde las siete de la mañana comienza un colosal corte de tráfico que durará dos años. Aunque la circulación por la autovía no se verá interrumpida completamente en ningún momento, desde mañana su capacidad se reduce a la mitad: de los cuatro carriles por sentido que tiene actualmente el tramo de unos tres kilómetros que pasará a ir bajo tierra se pasará a dos carriles por sentido, con lo que eso supone para los 80.000 vehículos que circulan por allí de media al día.

La responsabilidad de la obra, con un presupuesto de 347, 3 millones de euros, a los que se sumarán otros 57 millones de euros para extender sobre su superficie el llamado Paseo Verde del Suroeste, recae en el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, al frente de la que se encuentra Borja Carabante. Durante más de dos meses su departamento y el Ministerio de Transportes han estado en un tira y afloja para establecer las alternativas de movilidad mientras duren los trabajos, también en contacto con la Comunidad de Madrid y otras administraciones. A partir del miércoles se verá su eficacia.

¿Qué podemos esperar que pase mañana?

Pues lo que va a pasar es que después del esfuerzo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Madrid por mejorar la información de que se van a iniciar las obras y van a tener afecciones al tráfico, espero que los ciudadanos tomen nota de ello, hagan caso de las recomendaciones, usen el transporte público y, por tanto, el plan de alternativas que han aprobado el Ministerio [de Transportes], la Comunidad y el Ayuntamiento se muestre eficaz. Pero no cabe duda de que los primeros días habrá más congestión de la habitual, porque la gente tiene unas dinámicas de movilidad y muchas veces es complicado que las modifiquen. Pero lógicamente va a haber una restricción de la circulación y, por tanto, a lo que animamos a los madrileños es a que utilicen el transporte público de una manera masiva.

Se viene manejando la cifra de unos 80.000 vehículos de tránsito al día. ¿En cuántos se espera que se reduzca con este refuerzo del transporte público?

Como se va a reducir el 50% la capacidad de la vía nos gustaría que se redujera a la mitad el número de vehículos, y si es posible más, porque ya está congestionada, ya en hora punta muchas veces se produce congestión. Lo que esperamos es que de manera masiva se coja el transporte público, porque la alternativa más eficaz para la gente para llegar a su destino va a ser utilizando el Metro, Cercanías o los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) o los interurbanos. Porque la reducción de la capacidad, teniendo en cuenta la importante vía de entrada que es para Madrid, lógicamente va a generar congestión, y muy especialmente en hora punta. Este fin de semana ya ha habido cortes, a lo largo del sábado donde se ha reducido dos carriles en un tramo más corto, en torno a 160 metros, y no ha provocado congestión. Es verdad que se trataba de un sábado y de una reducción solo de dos carriles en 160 metros, pero eso es lo que nos vamos a encontrar a partir de mañana: una reducción del 50% de la capacidad.

¿Es suficiente el refuerzo de transporte público?

Sí, yo creo que sí. Los estudios de modelización lo que dicen es que si el transporte público funciona como debe funcionar, es decir, no hay incidencias en Cercanías, se produce la oferta según estaba prevista habrá capacidad suficiente para que no esté congestionado plenamente la A5 y, por tanto, los ciudadanos puedan llegar a Madrid de una manera rápida y eficaz, que es utilizando el transporte público. Hay 42.000 plazas en Cercanías, 8.100 plazas a la hora en Metro y 1.860 adicionales en los autobuses de la EMT a la hora. Por tanto, ese incremento de la capacidad da respuesta a las necesidades. Adicionalmente todos hemos puesto lo que teníamos: Cercanías ha puesto su máxima capacidad: no puede incrementar más, tiene capacidad hasta 42.000 plazas y lo ha hecho. EMT, autobuses interurbanos y Metro también. Hemos puesto todo lo que teníamos al servicio del plan de movilidad. Por tanto, estamos seguros de que va a ser suficiente.

¿No hay una presión excesiva sobre Cuatro Vientos?

Bueno, los estudios de tráfico dicen, y además tiene sentido, que como va a haber una restricción en superficie, si metiéramos más autobuses sobre una carretera que ya va a estar congestionada, lo que vamos a conseguir es más congestión y que los que usen el transporte público no consigan llegar en hora. Creemos que Cuatro Vientos es el nodo donde hay una mayor capacidad de transporte porque hay Cercanías y hay Metro, que son modos de movilidad masiva. Por tanto lo que tienen que hacer los autobuses es alimentar el Metro y el Cercanías para que se cojan esos modos, que no se van a ver afectados como consecuencia de las obras y, por tanto, se pueda circular de una manera adecuada y la gente pueda llegar. Creo que tiene que ser el alimentador del transporte público ese punto. Lo otro sería generar más congestión, como demuestran los informes. Esto no es una decisión política, sino técnica. Nosotros hemos modelizado la ejecución del carril bus y, por tanto, la entrada de más autobuses en la A5 durante las obras. Y lo que dicen los especialistas y nuestro modelo de tráfico es que genera más congestión. Por tanto, hemos decidido no hacerlo.

¿Hacer concluir ahí 17 líneas de autobuses interurbanos con una alta frecuencia de paso en hora punta no es problemático?

En un tren de Cercanías van 2.000 personas, en uno de Metro, mil. Lo que necesitamos es muchos autobuses para alimentar eso, y que cada tren que salga de Cuatro Vientos esté lleno y a su máxima capacidad. Por tanto, tenemos que alimentar a través de la EMT y de los interurbanos, ese nodo de movilidad de Metro y de Cercanías para que dé su mayor eficiencia, y es intentando alimentarlo con el mayor número de personas.

Pero ¿cómo se va a gestionar el final e inicio de trayecto de esas 17 líneas?

Bueno, para eso hemos llevado a cabo unas obras de remodelación en el entorno para poder tener dársenas y que esa bajada y subida de viajeros se pueda hacer de la manera más ordenada. Y si vemos que surge algún problema, lo digo siempre: actuaremos. Si vemos que es posible mejorar, lo mejoraremos. Ese es el plan flexible y vivo movilidad. Teniendo en cuenta también los imponderables que pueden surgir una obra tan compleja iremos adaptando las necesidades. Este es el plan hoy. Si es necesario modificarlo en algunos términos, lo modificaremos siempre que haya puntos de mejora.

Se ofrece la M40 como itinerario alternativo...

Es una de las alternativas para la entrada en vehículo. Pero tiene capacidad en ese entorno. Tenemos que indicarlo bien para que la gente sepa por dónde tiene que acceder, utilizando la A42, utilizando la M-503 o, en su caso, la entrada a través de la carretera de La Coruña de la A6. Lógicamente, una afección tan importante, una vía de entrada como la A5 no solo va a generar problemas de congestión en la A5, todo el entorno se va a ver afectado. Intentaremos que esa afección sea la menos posible. Para eso, información, información e información, para que los ciudadanos conozcan de verdad, cuáles son las alternativas y cuáles son las mejores alternativas que se adaptan a sus necesidades. Sinceramente les recomiendo utilizar el transporte público, en la medida de lo posible. Si no pueden hacerlo, que utilicen la A5 y sus desvíos a través de la M40 y sobre todo que estén atentos a las indicaciones que desde el Ayuntamiento, desde la Comunidad y desde el Ministerio hagamos.

La oposición ya habla de "caos".

Sin haber empezado... Me sorprende que el Partido Socialista y Más Madrid se quejen de un plan de movilidad que ha sido aprobado por ellos. Este plan de movilidad ha sido aprobado por el Ministerio de Transportes del Gobierno de la nación, que lo conforman, que yo sepa, un ministro del Partido Socialista y un secretario general de Más Madrid. Si hubieran estado en contra de este plan de movilidad no lo habrían aprobado. Porque, insisto, no es un plan del Ayuntamiento: es un plan del Ministerio, un plan de la Comunidad y un plan del Ayuntamiento. Si consideran que eran necesarias otras medidas, que lo hubieran dicho en esas reuniones. Sin embargo, lo han avalado. Estamos acostumbrados a que la izquierda se manifieste en esta ciudad incluso en contra de su propia política, porque yo recuerdo la manifestación de Reyes Maroto cuando fue a la pancarta de la manifestación contra la Ley de Vivienda que había aprobado ella siendo ministra.

¿Hay conductores y vehículos suficientes en la EMT para el refuerzo que se plantea?

Por supuesto. Nosotros lo que hemos puesto en marcha es la capacidad máxima que tenemos en la Empresa Municipal de Transporte, y, por tanto, los autobuses y los conductores que están disponibles, al servicio de esta infraestructura. En los últimos cinco años hemos contratado a más de 1.000 conductores. Hemos renovado la flota en más de 1.200 vehículos. A lo largo de estos últimos cinco años es precisamente preparar la Empresa Municipal de Transporte, convertirla en una empresa potente, con capacidad suficiente para este tipo de actuaciones, no solo para refuerzo de la A5. Lo hemos demostrado cuando ha habido que hacer refuerzos como consecuencia del corte de la línea 1 de Metro, el año pasado, o como consecuencia de las distintas obras que se están llevando a cabo en la ciudad de Madrid. Tenemos capacidad suficiente para poder ofrecer el mejor servicio.

El delegado de Urbanismo de Madrid, en un momento de la entrevista. / XAVIER AMADO

¿Cree que Transportes terminará haciendo gratuita la R5 para todos los vehículos?

Sinceramente, creo que la van a hacer gratuita. Entre otras cosas porque, insisto, hay una vía que está reducida a la mitad, donde habrá congestión, que es la A5. Y tenemos al lado una carretera que tiene capacidad suficiente para absorber el tráfico. No tiene ningún sentido mantenerla cerrada con peaje pudiendo hacerla gratuita. Me parece un buen primer paso que sea gratuita para el transporte público. Esperamos el segundo, que yo creo, sinceramente, que lo acabarán haciendo. Porque, insisto, es muy difícil explicar que no lo hagan. Lo han hecho en otras situaciones, en otras regiones, y es posible hacerlo en la R5.

¿Solucionaría algo verdaderamente? Se maneja un estudio, según el cual solo absorbería entre el 6% y el 7% del tráfico de la A5.

El 6% de 80.000 coches son muchos coches, son muchos madrileños que pueden estar atascados en una carretera teniendo capacidad para irse. ¿Por qué no vamos a utilizar ese 6% de capacidad? Pero sobre todo es un mensaje que dice: "Mire, hemos hecho todo lo que podemos". Todas las administraciones hemos llegado hasta lo que podemos: EMT, todos los autobuses que tiene a su disposición; Metro, todos los trenes que tiene; Cercanías también, porque hay que reconocerlo, han hecho un esfuerzo. Falta la demostración de que han hecho todo lo posible, que sería hacer gratuita la R5.

¿Cuánto ha habido en este asunto de escenificación de un enfrentamiento político?

Pues la verdad es que por parte del Ayuntamiento de Madrid, lo dijimos desde el principio: mano tendida, esto es un problema que trasciende a la política, a criterios políticos o ideológicos, sino que tiene un matiz netamente técnico. Nuestras mesas de trabajo siempre hemos querido mantenerlas a nivel técnico. Yo he acudido a una reunión en el Consorcio Regional de Transportes y a la del ministerio. Al resto han acudido los técnicos, porque, precisamente, queríamos despolitizar estas reuniones y llegar a lo que los informes acreditaban. En el caso del carril bus que nos pedían también de reserva en la A5 hemos demostrado con los informes técnicos firmados por los técnicos municipales, que eso genera mayores problemas. No hemos escenificado, siempre hemos tenido la mano tendida para llegar al mejor acuerdo. Francamente lo digo, a mí me sorprendió el cambio de posición del ministerio cuando [el pasado noviembre] parecía que estaba todo acordado, que estábamos trabajando de una manera adecuada, razonable, los servicios técnicos, y se descuelgan a través de los medios de comunicación pidiendo que el Ayuntamiento retrase la obra. Ya se ha visto que el ministerio tenía capacidad suficiente para que el Ayuntamiento no tuviera que retrasar sus planes de ejecución de la obra.

¿Se ha estudiado la posibilidad de establecer 'parkings' disuasorios?

Sí, y se siguen buscando. La alcaldesa de Alcorcón, por ejemplo, nos consta que está buscando parcelas dentro de Alcorcón para ejecutar alguno. Hay aparcamientos disuasorios cercanos a las estaciones de Cercanías y me consta que el Consorcio sigue buscando la posibilidad de ejecutar alguno más en algunos municipios del entorno. Eso trasciende al Ayuntamiento de Madrid, puesto que depende del Consorcio Regional de Transportes, pero sí nos consta que están hablando con alcaldes por si fuera posible hacer en algunos nodos de movilidad en algunos municipios aparcamientos disuasorios.

¿Y en torno al tramo de la A5 que es competencia del Ayuntamiento de Madrid, desde la M40?

Lo hemos estudiado y no hay posibilidad. Y podría ser un polo de atracción a más coches que pueda generar más conflicto, llevar más tráfico inducido a la A5 y que produjera más congestión.

¿Habrá dispositivos especiales de agentes de movilidad o Policía Municipal estos días?

Por supuesto. Y nos consta también que de Guardia Civil. Estamos en plena comunicación con ellos también para ese tipo de cuestiones. Es importante, además, que haya presencia para que si surge, especialmente los primeros días algún problema, podamos reaccionar de manera rápida. Lo más importante es informar a los ciudadanos, que los ciudadanos también se informen antes de coger el coche o de tomar una alternativa de movilidad, que vean cuáles son los planes y cuál es la ejecución de la obra, porque esta obra se va a modificar, va a haber distintas modificaciones, distintos desvíos.

En relación con la movilidad interna, hay bastante preocupación entre los vecinos con lo que pueda pasar en calles como la Avenida de los Poblados, Sepúlveda o Concejal Francisco José Jiménez Martín. ¿Cómo se va a actuar ahí?

En todo el entorno hay actuaciones que tienen que ver con el refuerzo de líneas de EMT, el cambio de dirección de algunas calles, con la mejora del estacionamiento, en algunos casos también la reducción del mismo, o ejecuciones de obras como la rotonda de la Avenida de los Poblados que va a permitir todos los giros. Hay un plan de movilidad más de detalle de todo el barrio que no tiene que ver con los vecinos que llegan a la ciudad de Madrid, sino que tiene que ver con los vecinos del entorno. Por eso hemos puesto una oficina de información al ciudadano donde todos estos detalles van a estar y donde vamos a recoger los puntos de mejora que ellos consideren porque muchas veces los vecinos son los que mejor conocen los detalles. Ayer tuvimos una reunión con los vecinos del entorno en la que les explicamos todo el plan de movilidad, los plazos y la programación. Fue muy satisfactorio, la gente lo agradeció mucho. Yo no creo que haya habido ninguna otra obra que se haya hecho tanto esfuerzo por informar, tanto esfuerzo por la transparencia y tanto esfuerzo por ofrecer alternativas como en esta.

También les inquieta el paso de un lado a otro.

En eso estamos, porque hay pasos inferiores que se van a ir suprimiendo de manera progresiva durante la ejecución de la obra y tenemos que dar alternativas. Ejecutaremos pasos provisionales con alguna pasarela y también una línea de la EMT que va a conectar ambos lados, de tal manera que haya plena permeabilidad entre barrios que están íntimamente ligados. Durante las obras, a lo mejor se va a ver penalizada en alguno de los casos esa permeabilidad, pero vamos a ofrecer y estamos ofreciendo alternativas., para que eso se pueda producir esta línea estará operativa esa línea que va a conectar ambos lados, que ahora mismo no existe esa va a estar operativa desde mañana miércoles para poder conectar ambos lados.

¿Cuánto van a durar estas afecciones?

Lo que está previsto es que a partir del día 15 se corten dos carriles en cada sentido, en concreto, los dos más cercanos a la mediana, para que, a mediados de febrero, esos carriles pasen a lo que ahora es la calzada de salida. La de entrada estará cerrada al tráfico y se estarán ejecutando las obras durante todo el año 2025. A partir de 2026 todo el tráfico se pasará al sentido de entrada y se estará trabajando en sentido de salida hasta noviembre de 2026 cuando ya estará todo el tráfico bajo superficie. Así que esas afecciones durarán en torno a 22 meses, 24 meses.