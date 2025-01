Negociaciones en marcha y una segunda ronda de desalojos en el aire en el bloque okupado de Carabanchel

Después de las dos primeras salidas exitosas, ocurridas este domingo, la semana ha comenzado con nuevas negociaciones en el bloque okupado del PAU de Carabanchel Alto. Está previsto que antes de que acabe este lunes abandone voluntariamente el piso habitado ilegalmente una familia con tres niños y al menos otras dos están pendientes de encontrar una alternativa habitacional para hacer lo propio.

Este avance en la resolución del conflicto en el inmueble responde a un cambio de estrategia en el abordaje de la situación por parte de la propietaria del inmueble, Vivenio. El primer intento, que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, acabó con un enfrentamiento violento entre los residentes ilegales y los miembros de la compañía contratada inicialmente, que obligó a intervenir a la policía y que se saldó con uno de los matones heridos y varias denuncias cruzadas entre unos y otros.

Ante este fracaso, una segunda entidad, Servi-Okupas, tomó el pasado viernes el relevo de las actuaciones en el número 6 de la calle Excelente. Según ha trasladado su gerente, Alberto Cuesta, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, desde entonces están negociando con las familias, que aseguran haber sido víctimas de una estafa, para lograr su salida pacífica a cambio de la retirada de las denuncias interpuestas por la inmobiliaria. "Aquí vienen todos a darse de hostias y yo vengo aquí y en un par de días ya estoy consiguiendo soluciones", presume Cuesta señalando la carpeta que porta en la que lleva el acuerdo proporcionado por Vivenio que presentan a los okupas.

Primeros desalojos y refuerzo de la seguridad

Hasta la fecha se han desokupado tres viviendas, aunque no todas han quedado vacías: "Vemos que salen, pero también vemos que entran", han afirmado tres residentes legales del bloque, que prefieren mantener el anonimato y que aseguran continuar en "una situación bastante intranquila".

De acuerdo con estas vecinas, algunos de los ocupantes ilegales están "intentando provocarles" con insultos e increpaciones, pero tanto ellas como el resto de residentes, aconsejados por la empresa de desaokupación, no están "entrando al trapo". Pese a que dudan de la versión dada por los okupas sobre una supuesta estafa - "sabían perfectamente lo que tenían que hacer y decir", expone una de ellas-, no buscan enfrentarse con ellos ni entablar ningún conflicto.

Esperanzadas, aunque algo desconfiadas, esperan que la situación pueda resolverse en las próximas semanas. Tan solo "queremos vivir tranquilas", subrayan las afectadas, que destacan que gracias al ruido que han hecho los vecinos en los últimos días, Vivenio se ha "puesto las pilas" requiriendo los servicios de la segunda empresa de desokupación e instalando más cámaras y alarmas. En paralelo a estas medidas de la inmobiliaria, varios residentes están contratando alarmas privadas por su cuenta, tal y como han detallado los operarios de una conocida empresa del sector presentes en la zona esta mañana.

Cartel con las normas de convivencia vecinal colgado en la entrada del bloque. / EPE

Diferentes versiones y realidades de los okupas

Como ya han declarado anteriormente a los medios, dentro de las 26 familias okupas restantes en el edificio confluyen distintas historias y realidades. Si bien todos parecen coincidir en el relato de haber sido víctimas de una estafa, las experiencias particulares difieren de unos a otros. Violeta, de 60, reside ilegalmente en el inmueble junto con su hija, su nieta y dos menores de edad. Sin aclarar cómo accedieron al piso okupado ni si han sido estafados, se trata de una de las familias que han aceptado marcharse este lunes por su propio pie. Pese a ello, la mujer aunque denuncia el estado límite de salud mental al que les ha conducido todo lo ocurrido y la falta de ayuda y apoyo por parte de las autoridades y servicios sociales, sobre todo por los niños; así como el acoso sufrido por parte de los vecinos legales y el juicio de la prensa, que "nos pintan como si fuéramos lo peor, como si hubiéramos matado a alguien".

María (nombre ficticio), de 31 años, también vive en el edificio desde el pasado 30 de noviembre junto con su marido y su hija de dos años con autismo. Según cuenta, trabaja como camarera en Ibiza y, tras el fin de la última temporada veraniega, se trasladó a Madrid en busca de un piso. Afirma que encontró la oferta a través de Idealista, donde se anunciaba como un alquiler social por 600 euros al mes. Hasta que saltó todo a la luz hace unas semanas, ha desembolsado ya cerca de 2.400 euros por vivir en el piso, incluyendo fianza y adelanto.

En su caso, está deseando marcharse del bloque. "Pase lo que pase yo me voy a ir, no se puede vivir así", afirma, especialmente "mi hija que no puede tener tanta bulla". Además, les han bajado la potencia de la luz, por lo que tiene que invertir horas cada día para poder cocinar con un hornillo, y no tienen agua caliente. Sin embargo, ni ella ni su marido se irán hasta no tener un sitio al que ir. "El problema no es el dinero, sino cómo está la vivienda aquí, y más con un contrato temporal", resume. Eso sí, agradece el trato de los nuevos desokupadores frente a los anteriores, que "eran unas personas muy feas" y agresivas. "Me decían puta de mierda, lárgate a tu puto país, todo con muy malas formas", relata.

Más de un mes desde la macrookupación

Ha pasado ya más de un mes desde que 28 viviendas del bloque fuesen okupadas por decenas de familias de origen peruano, que afirman haber sido estafadas por una mafia; mientras que los residentes legales denuncian constantes problemas, todas de convivencia en forma de ruidos, peleas y desperfectos en las zonas comunes.

Según apuntan fuentes de la Policía Nacional, que investiga lo sucedido tras las denuncias presentadas por los afectados, una mafia habría vendido ilegalmente estas viviendas, aún deshabitadas, a familias de origen peruano por precios que oscilaban entre los 2.000 y 3.000 euros. Estas habrían sido captadas en la cola de un comedor social de una iglesia del barrio y engañadas con contratos falsos.

Los hechos tuvieron lugar durante el pasado puente de la Inmaculada, cuando cerca de treinta familias llegaron a la urbanización con furgonetas de mudanza, cambiaron los bombines de las cerraduras de los pisos y se instalaron en ellos. Todo ello ante la sorpresa e indignación de los vecinos que residen legalmente en el inmueble, pagando alquileres que rondan entre los 800 y 1.500 euros al mes.