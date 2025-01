Ayuso compara a España con la Venezuela de los 70: “La dictadura no entra de golpe, va poco a poco a rosca”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva tiempo comparando al Gobierno de Pedro Sánchez con el chavismo y advirtiendo de que actúa como si estuviéramos a las puertas de una dictadura. Hoy ha vuelto a atacar al Gobierno comparándola con Venezuela después de aplaudir la "poderosa" imagen de María Corina Machado, opositora al régimen de Nicolás Maduro que ayer fue detenida y posteriormente puesta en libertad por la policía carioca al aparecer en una manifestación contra el régimen tras 133 días de clandestinidad. España, ha dicho, la presidenta se acerca a lo que es hoy Venezuela, pero no resulta tan evidente para muchos porque la situación nacional es más "parecida a los 70 por la economía".

La década de los 70 fue la de los petrodólares, la del éxito económico previo a la devaluación del bolívar frente al dólar que casi 20 años después terminó con Hugo Chávez en el poder. A mucha gente "le puede parecer exagerado", ha explicado, porque en España tenemos "una calidad de vida y unos servicios" que funcionan, "es un país fuerte, robusto, que no es como Venezuela", pero, ha advertido, "la dictadura no entra de golpe, sino que lo hace poco a poco a rosca" cuando "se carcomen los contrapesos" de la democracia y se utilizan "las instituciones contra el adversario" o se insiste en "deshumanizar al adversario". "Como hacen conmigo", ha concluido en una entrevista en EsRadio esta mañana pocas horas después de la manifestación que llenó la plaza de la Puerta del Sol y estuvo capitaneada por toda la plana mayor del PP junto a los venezolanos que viven en España.

"La economía lo tapa un poco", ha insistido, sin dejar pasar la oportunidad de matizar que si la economía y "las cifras macro todavía le pueden salvar un poco" al Gobierno es porque la mayoría de los gobiernos autonómicos son del PP y se aplican sus políticas en las regiones.

Ayuso ha vuelto a incidir así en que las prácticas de Sánchez, principalmente con ella, son una advertencia de lo que está por llegar. "Tengo yo un máster en persecuciones (...), estamos siendo perseguidos y no tienes dónde defenderte, da igual la verdad" ha señalado en los micrófonos de este medio de comunicación. Y "la persecución son prácticas venezolanas" que los refugiados en Madrid dicen, según explica, "recuerdan a lo que vivieron".

Culpa a Zapatero

Además de desarrollar esta idea de cómo en su opinión España, donde denuncia que "todos en el Gobierno son ya comunistas", se acerca a un régimen dictatorial, ha arremetido contra el presidente del Ejecutivo por no ser más crítico con Maduro. Y ha ofrecido su propia explicación: "¿Cómo puede ser que el PSOE no encabece en Europa la caída de una narcodictadura como la de Maduro? ¿Cómo te callas si no es porque tienes un interés ahí con Zapatero de por medio?"

La presidenta madrileña está convencida de que "de este Gobierno solo sabemos el 10%, siempre tienes planes ocultos", y endosa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero todos los males del socialismo actual, desde la escasa comunicación que tiene hoy el PP con el PSOE incluso en los municipios a la política exterior del Gobierno. "Hay un antes y un después de Zapatero" y su relación con Sánchez, "algo se deben entre ellos (...) tanta inmoralidad no tiene otra explicación", ha rematado Ayuso en alusión a las relaciones que el expresidente ha mantenido con el Gobierno de Venezuela y que él siempre ha defendido como herramienta para salvaguardar los intereses de las empresas españolas en la región latina.