MAR sale en defensa del novio de Ayuso: "Es un hombre honorable" al que Hacienda "le ha pillado en dos facturas y ya está"

Tras su paso por el Tribunal Supremo este martes, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), responsable de la organización de la agenda y la coordinación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se ha volcado en defender al novio de la presidenta. “Nunca se ha declarado culpable de nada, nunca lo ha hecho y está en disposición de recurrir a la justicia si quiere”, ha incidido en una primera entrevista concedida a la Cope, repitiendo en varias ocasiones que no es un delincuente “confeso” aunque en la negociación con la fiscalía se presente como tal para que avance el acuerdo.

“Salgo en defensa de un hombre honorable, se están diciendo cosas sin que se conozca a Alberto González”, ha relatado MAR erigido en valedor de este “particular” un día después de acudir al tribunal en el caso por el que el fiscal general del Estado está imputado por una supuesta revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso. La presidenta defendió el caso concreto de su novio en una rueda de prensa en Leganés al día siguiente de que se hiciera público el caso, pero desde entonces se ha centrado más en atacar a Sánchez por “utilizar todas las herramientas del Estado” para atacarla a ella a través de su pareja y no tanto en exculparla o hablar de los detalles de su caso.

MAR, en cambio, ha insistido hoy tanto en Cope como en Antena 3 en que Hacienda ha investigado por partida doble al novio de Ayuso, por un lado, a su empresa “porque no estaba de acuerdo con dos facturas” y por otro a “su persona” y de momento “está impoluto”. “Ni ha cometido fraude ni se está aprovechando de su empresa, Hacienda le ha investigado y no hay nada de nada”. Y ha concluido su defensa diciendo que es “un señor honorable y un directivo de empresa de los más brillantes en su sector, al que Hacienda le ha pillado en esas facturas y ya está”.

Reputación de la presidenta

Y ahí ha vuelto a insistir en que no hubo “bulo” por su parte, defendiendo también su versión sobre los términos de la negociación entre González Amador y la fiscalía. Argumenta que lo importante es que fue el fiscal Salto quien dijo en el mail que él mismo facilitó a algunos medios que se puede llegar a un acuerdo, y que de haber sido clave la propuesta inicial del abogado de González Amador en ese mail se hubiese hecho referencia a la misma. Pero lo más relevante, según él, es que si no fuese pareja de la dirigente madrileña ya habría prosperado el acuerdo.

MAR justifica su defensa del novio de Ayuso, más allá de en la "honorabilidad" que le presupone, en que todo lo que le atañe a él supone un ataque a la presidenta, y ahí es donde él cree que tiene que actuar: "En la medida en que afecta a reputación de la presidenta, tengo que salir". "Defenderla a ella", ha dicho, sí es su "misión" como jefe de gabinete y alto cargo de la Comunidad de Madrid.

Sánchez, "agobiante"

El jefe de gabinete de la dirigente madrileña asegura también que, en contra de lo que se apuntaba en algunos foros, en ningún momento temió salir como imputado del Tribunal Supremo tras declarar como testigo. “Todos los abogados consultados me decían que no hay nada para que el juez te impute”, ha explicado el jefe de gabinete de Ayuso, alegando que solo eran argumentos utilizados por “los de enfrente” para “fastidiar”. Entiende que él no ha revelado "ningún secreto", ya que tenía la autorización de la persona afectada y que es solo la Fiscalía quien tenía "deber de guardar" ese secreto y no lo ha cumplido. Por eso ha atacado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien considera que está actuando de manera "indecente" por haber "borrado" y entregado un terminal que no ha usado para reírse de la policía.

Todo, en definitiva, es una estrategia de Sánchez para acabar con Ayuso, en opinión de su jefe de gabinete, que no tiene ninguna duda de que es el presidente del Gobierno quien dirige las acciones que considera que sirven para intentar minar a la dirigente autonómica. "Lo que hace Sánchez con Ayuso todos los días es agobiante", ha concluido antes de señalar que tras su paso por el Tribunal Supremo y sus dos entrevistas de hoy para explicar su versión sobre lo ocurrido, vuelve "a sus cuarteles de invierno", es decir, fuera de los focos pero al frente del gabinete de Ayuso en la Puerta del Sol.