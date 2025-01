Sindicatos médicos denuncian la "saturación" de las Urgencias de Madrid ante el pico de gripe y Sanidad niega el colapso

"Hay cierre de camas, no hay sitio donde ingresar a los pacientes; vienen los picos gripales, la urgencia se satura como primer centro, en este momento también está fallando la Atención Primaria, porque a los casos leves tampoco les da respuesta, con lo cual aquí se junta todo". Es el diagnóstico que hace Daniel Bernabéu, presidente de AMYTS y médico especialista en Radiodiagnóstico en el madrileño Hospital La Paz, sobre la situación que, en este comienzo de año, viven este y otros centros sanitarios de la comunidad.

Sanitarios, sindicatos como AMYTS, SATSE y CCOO, y asociaciones de vecinos están dando la voz de alerta sobre la delicada situación que atraviesa la red sanitaria madrileña, con episodios de saturación en las Urgencia de varios hospitales y centros de salud de la región. Una tesitura que no es nueva en muchos sitios - como el Hospital La Paz, cuyos trabajadores denunciaban el martes por enésima vez el continuado colapso del servicio que supone "un grave riesgo para los pacientes-, pero que ha empeorado durante las fiestas navideñas por las vacaciones y la escalada de casos de gripe y coronavirus. Desde la Consejería de Sanidad, no obstante, minimizan el problema y aseguran que el sistema está absorbiendo toda la demanda asistencial que se está presentando.

Así, según la información facilitada por CCOO este miércoles, la situación roza el límite en hospitales como el de El Escorial, con 37 pacientes en la sala de espera de Urgencias; el Puerta de Hierro, con la sala de observación repleta y 4 camas dobladas; el Gregorio Marañón, con 85 personas esperando ingreso; el Hospital del Henares, con otras 79 pacientes en Urgencia y 25 pendientes de ingreso, o el Severo Ochoa, donde durante toda la jornada se registraron cerca de 300 entradas en la Urgencia general.

Empeora la situación

Con información facilitada por SATSE Madrid, las Urgencias hospitalarias "están sufriendo una afluencia de pacientes muy superior a la que tuvieron ayer (por el martes)". La situación, el miércoles, se preveía complicada en hospitales como La Paz, Príncipe de Asturias, Fuenlabrada, 12 de Octubre, Marañón y Clínico. En este centro, señalan, la situación es similar a otros grandes hospitales, con mucha afluencia, pasándose de 500 los pacientes atendidos el martes. Esta mañana la Urgencia ha amanecido con 33 pacientes pendientes de ingreso.

En algunos hospitales, indica SATSE, se ha reforzado la Urgencia con más enfermeras, pero siguen siendo insuficientes, ya que muchas de las contratadas en el Plan de Invierno están siendo empleadas en suplir bajas o a enfermeras que tienen reducciones de jornada. Otros hospitales, simplemente no han podido contratar todas las enfermeras necesarias y presupuestas por no haber disponibilidad en la bolsa de contratación, porque muchas se encuentran trabajando en otros servicios de Salud que les han ofrecido hace tiempo contratos más largos y donde perciben retribuciones superiores a las que ofrece el Sermas.

Muy similar, si no idéntica, es la situación que se está viviendo en las Urgencias extrahospitalarias, marcadas desde el fin de semana por la falta de médicos y personal en la mayoría de distritos de la capital y demás municipios de la Comunidad, tal y como ha denunciado la asociación Vecinas y vecinos de los pueblos y barrios de Madrid. A este respecto, apunta CCOO, la Atención Primaria "está saturada y no dan cita -señalan que hay más de quince días de espera-, así que la gente se va directamente a las Urgencias de los hospitales, no se cuantifica. Te plantas en el centro de salud y te dicen que no te pueden ver, así que te vas al hospital".

Sanidad defiende su gestión y niega el colapso

Este sindicato criticaba el martes, cuando las Urgencias de los centros comenzaron a colapsarse, que el motivo "no es otro que la falta de enfermeras y la mala gestión del Plan de Invierno que han hecho desde la Comunidad de Madrid, ya que pretenden contratar cuando todas las enfermeras ya se han comprometido con otros servicios de Salud que ofrecen periodos de contratación más largos y, también, mejores retribuciones".

"En referencia a las acusaciones de mala gestión en materia de RRHH por parte de algunos sindicatos relativos al Plan de Invierno cabe señalar que este se ha activado de manera correcta y anticipadamente para evitar situaciones indeseadas, defienden desde la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional. "En Pediatría este se activó el pasado 11 de noviembre, con la contratación de hasta 400 plazas, de las cuales prácticamente se ha cubierto hasta la fecha el 90 % de las mismas", explican.

Por lo que respecta al Plan de Invierno para adultos, se encuentra "activo desde el pasado 10 de diciembre con hasta 1.400 plazas de profesionales para efectuar contrataciones", añaden. La previsión por parte de la Comunidad "ha sido la correcta y adecuada adelantando los plazos enormemente para en caso de necesidad, poder atender a la demanda asistenciales a las necesidades de la población. No hay una situación de colapso en la red sanitaria madrileña por el virus de la gripe", subrayan desde el departamento que lidera Fátima Matute.

Los ingresos, principal causa de la saturación

El problema, puntualiza desde la Paz Daniel Bernabeú, "son los ingresos", que saturan una infraestructura insuficiente para atender los picos de demanda. "Este es un problema que tenemos en la época invernal con las gripes o los virus cuando vengan, luego los cierres de camas y la gente mayor. Los pacientes crónicos, en cuanto se ponen un poquito malos, pues necesitas ingresarlos para remontarlos y no hay camas".

"Esto funciona por picos. Lo sabemos desde que existe la medicina. Lo que hacemos es diseñar los centros, o cada vez más, a la parte de la media. Eso quiere decir que cuando no hay casos, pues está bien y cuando vienen los picos, esto no hay quien lo soporte", añade el presidente del sindicato de médicos. "Y eso sucede así en La Paz y todos los hospitales de Madrid. Nosotros tenemos nuestra semana mala; la otra semana la tiene el Marañón, la otra la tiene el 12 de octubre y hay semanas en que somos todos los que estamos con el agua al cuello", admite.

Asimismo, Bernabéu cuestiona que "se pierden camas" porque "para mantener camas abiertas hay que contratar personas. Hay que contratar personal de enfermería, personal auxiliar, TCAEs, celadores y también habrá que contratar algún médico", ironiza el doctor, muy crítico con la gestión de la sanidad madrileña: "Reduzco costes, hago una sanidad low cost y, entonces, tiro de la gente, la pongo de los nervios, se tiran de los pelos, están quemados, la gente sufre... el paciente que pasa por la urgencia a lo mejor está 5 días y lo pasa muy mal, pero al final 'me van a curar y estoy calladito'. Entonces, la gente en general no protesta, pero estás maltratando al personal sanitario", lamenta Bernabéu.