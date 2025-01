Madrid seguirá con la incineración de basuras mientras el porcentaje de residuos reciclados no llegue al 90%

La actividad de incineración de residuos continuará durante bastante tiempo en la planta de Las Lomas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo confirmó ayer durante una visita al parque tecnológico de Valdemingómez en la que defendió el informe económico y financiero para el nuevo contrato de explotación de la planta, que se licitará este año y que plantea prolongar su funcionamiento hasta 2040. Solo cuando se alcance el objetivo de que únicamente un 10% de residuos vayan al vertedero se podrá "plantear" concluir con la incineración, un horizonte que contempla para 2035.

"Hasta el cumplimiento de ese objetivo, que se prevé para el año 2035, no hay mejor alternativa para el tratamiento de residuos que la incineración", indicó el regidor madrileño, "sin perjuicio de que hagamos todos los días esfuerzos por mejorar nuestros procesos tecnológicos y de tratamiento para que cada vez incineremos menos".

Almeida enfría así las pretensiones de la oposición, que en días recientes exigía el cierre de Las Lomas para 2027. Fue en concreto el concejal de Más Madrid José Luis Nieto quien el pasado 3 de enero consideró "una locura" alargar la vida de Las Lomas y planteó que el nuevo contrato sea por un máximo de dos años improrrogables y que incluya el cierre planificado y ordenado en ese periodo. Frente a ello, desde Cibeles se asegura que fue durante el gobierno de Ahora Madrid, en 2018, cuando se alcanzó el nivel máximo de incineración de residuos en la ciudad. "La pregunta que yo hago a Rita Maestre y a Reyes Maroto es en qué lugares de la ciudad quieren que coloquemos vertederos", replicaba el alcalde. "Porque si no hay incineración hay vertidos".

El alcalde no descarta, no obstante, que el final de la quema de residuos en Las Lomas no llegue antes de 2035. "En el momento en que alcancemos ese 10% [de residuos que no son reciclados y van al vertedero] dejará de funcionar Las Lomas", decía desde la nueva de planta de compostaje de Los Cantiles, que ayer comenzó a funcionar a pleno rendimiento y que permitirá la obtención de 37.000 toneladas de fertilizante al año tras el tratamiento de 102.000 toneladas de residuos de origen orgánico.

Estudio económico financiero

Posteriormente, ha sido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Ayuntamiento, Borja Carabante, quien ha profundizado en el asunto de la incineración en Las Lomas. Es la Unión Europea la que fija ese objetivo de avanzar en la recogida selectiva de residuos hasta alcanzar un máximo de un 10% de basura no reciclable para 2035. "Si Madrid es capaz de alcanzar ese objetivo antes de 2035 se cerrará la planta de incineración porque habrá capacidad suficiente en el vertedero", ha apuntado. "Ahora mismo, con los datos actuales de gestión de residuos y la capacidad del vertedero, no es posible prescindir de la incineración".

Según las cifras que maneja, el consistorio, y pese a que se avanza en la separación y recogida selectiva de residuos, todavía va al vertedero un 40% de la basura generada, lejos aún del anhelado 10%. "Estamos en línea de poder alcanzar ese dato en 2035, pero tenemos ambición y nuestro objetivo es que se pueda llegar antes", ha subrayado Carabante.

La cuestión, en cualquier caso, es que la planta de Las Lomas seguirá en funcionamiento, y este año hay que renovar el contrato de explotación. Y para seguir funcionando, después de más de 30 años desde su construcción, requiere una inversión en el entorno de los 100 millones de euros para adaptarla a nuevas tecnologías y permitir reducir sus emisiones, según ha informado el delegado de Medio Ambiente.

"Lo que se ha plasmado en el estudio económico financiero [para la licitación del contrato] es cuándo podría retornar esa inversión que es necesario hacer", ha añadido. Es ahí donde surge el horizonte de 2040. "Pero en todo caso", ha remachado Carabante, "la intención del Ayuntamiento de Madrid es prescindir de la incineración cuando sea técnicamente viable. Estamos seguros de que en 2035 vamos a alcanzar ese 10% de vertidos, pero si es antes de 2035 cerraremos la planta antes".