La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE de Madrid contra el crematorio de la M40

La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha decretado el archivo de la denuncia presentada el pasado mes de noviembre por Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista en la capital, contra la decisión del Ayuntamiento de autorizar la construcción de un horno crematorio junto al tanatorio de la M40, entre los distritos de Villaverde y Usera. El escrito descarta “radicalmente” la existencia de indicios delictivos tanto en el informe técnico favorable a la concesión de la licencia de actividad como en la posterior resolución para concederla.

El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Madrid concedió a la empresa Parcesa la licencia de actividad para un horno crematorio junto al tanatorio que la empresa opera en las inmediaciones de la M40. Lo hacía pese a que la ordenanza municipal establece que no se pueden construir estas instalaciones a menos de 250 metros de viviendas y otras dotaciones como escuelas, circunstancia que sí concurre en este caso, y después de una sentencia del Tribunal Supremo que estimaba un recurso de Parcesa contra una anterior denegación.

En ella el alto tribunal ordenaba la retroacción del procedimiento al momento previo a la denegación sobre la base de que la distancia mínima solo es exigible “cuando otros requisitos o medidas limitativas menos restrictivos (como el control de emisiones en la fuente de origen) sean insuficientes, por sí solos, para garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente”. Y en ese sentido, aludía a los “avances técnicos” que permiten controlar en origen “la potencial contaminación”.

Tras esa sentencia, Cibeles procedió a conceder la licencia de actividad el pasado mes de agosto. Una decisión contra la que se han venido manifestando sucesivamente desde entonces vecinos de Villaverde y Usera y contra la que el PSOE municipal interpuso una denuncia por posible delito medioambiental. Frente al criterio del Ayuntamiento, los socialistas entendían que la retroacción al momento previo a la denegación no implicaba necesariamente conceder la licencia sino justificar de manera más motivada la denegación.

La resolución de la Fiscalía, fechada el pasado 10 de diciembre, contraviene abiertamente esta postura. Según el escrito, “no se detectan indicios de arbitrariedad” en la actuación municipal denunciada. El fiscal se remite a la sentencia del Tribunal Supremo y al hecho de que la instalación cuenta con el informe medioambiental favorable de la Comunidad de Madrid, el organismo competente para concederlo. Por ello, recoge, “es difícil no llegar a otra conclusión que la favorable al otorgamiento de la licencia de actividad”.

Asimismo, recuerda que una vez ejecutadas las obras es preceptiva una licencia de funcionamiento “que solo se podrá otorgar si la ejecución de las instalaciones cumplen y se ajustan al proyecto licenciado, previa inspección de las mismas”.

En consecuencia, concluye la Fiscalía, “se descarta radicalmente la existencia de indicios delictivos” y se excluye expresamente “la posibilidad de que concurra un delito de prevaricación ambiental", por lo que ordena el archivo de las diligencias.

Almeida agradece la denuncia a Reyes Maroto

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha saludado la noticia ironizando con su "agradecimiento profundo y sincero" a Reyes Maroto por haber presentado la denuncia. "Ya no es el equipo de gobierno, sino la Fiscalía Provincial de Madrid la que pone en el papel que este Ayuntamiento no podía hacer otra cosa que conceder esa licencia". La portavoz socialista, ha añadido el regidor, ha zanjado el debate, "quizá no en el sentido que ella quería" y ha permitido así que todos los vecinos del sur de Madrid sepan, ha proseguido, "que tanto PSOE como Más Madrid les han engañado sistemáticamente durante meses".

Desde el Grupo Municipal Socialista, se respeta la decisión de la Fiscalía, pero se subraya que este órgano no ha entrado a valorar el posible daño medioambiental que denuncian. "El proyecto incluye una chimenea de emergencia que podría expulsar gases sin depurar y de forma descontrolada en caso de fallo del sistema principal y en otras tantas ocasiones (como aumento de temperatura programada, fallos en el ventilador de tiro de la chimenea principal, interrupción del suministro eléctrico, u otros factores adicionales)", señalan en una nota en la que también reafirman el compromiso de seguir apoyando la lucha vecinal contra esta instalación.