Ni Gran Vía ni Goya: estas son las calles "de bajo perfil" preferidas por los madrileños en las rebajas

Llegan las primeras rebajas de 2025 y tanto compañías como grandes empresas, ya sean El Corte Inglés, ZARA o Primark, son grandes beneficiadas a pesar de sus extendidos descuentos de hasta un 70%, estableciendo una tendencia de adquisición que en Madrid va en aumento con el paso de los años.

Según el comparador financiero Banqmi, los ciudadanos de la capital se dejarán de media 107,33 euros, un 3,76% más que el año anterior. Es la tercera comunidad autónoma donde se espera un mayor gasto, solo por detrás de País Vasco (111,33 euros, un 3,62% más) y La Rioja (114,01 euros, un 4,28% más).

La búsqueda de los mejores regalos para Reyes y las fechas de "resaca de compra" por el 'efecto devoluciones' convierten el proceso en una auténtica pelea contra el tiempo y la paciencia. Grandes calles comerciales como Gran Vía o Goya, cada uno con sus estilos, enmarcan una buena parte de los destinos preferidos por los madrileños. Sin embargo, existen rutas callejeras de "bajo perfil" de tiendas de carácter local en esencia histórica, elegidas por los madrileños para aprovechar estas rebajas.

Velarde, León o Barquillo: las "calles alternativas" se adueñan de las rebajas de invierno

Los barrios de Madrid siempre han estado al pie de las mejores modas.

La calle Velarde es una vía histórica ubicada en el barrio de Malasaña. Su carácter bohemio y moderno tiene el reflejo en tiendas de ropa vintage, siendo el recorrido de establecimientos más poderoso de la capital en este aspecto. Sus rebajas, al contar con precios de base asequibles, convierten los productos en gangas que pueden no llegar a subir los 12 euros. Alphaville, Magpie o LOOP son las referencias en la calle de la icónica discoteca de La Vía Láctea.

Calle Velarde. / WIKIPEDIA

En la calle Pelayo las tiendas acogen el toque de diversidad cultural que simboliza y recoge Chueca. Además de servir como epicentro del Orgullo Gay, también el atractivo de moda y comercial es un punto a tener en cuenta. Cerca del trayecto entre las vías San Marcos y Fernando VI, Pelayo es frecuentada por su singularidad en oferta de productos. Grandes librerías, salones de belleza o tiendas de arte llenan de vida una calle que también viene fuerte con la moda y la artesanía. La variedad se pone a prueba en tiendas como la libreria A different Life, la textil Aunty B o la tienda de zapatillas de colección Chucky Sneakers.

Calle Pelayo. / WIKIPEDIA

Para la calle León ya solo estar en el Barrio de Las Letras transforma las tiendas en un emblema cultural e histórico. Cerca de la famosa calle Huertas, nos encontramos una vía que tiene de valor lo original en decoración, ropa o gastronomía incluso. Hay de todo, y eso lo saben grandes diseñadores y estilistas cosmopolitas que estructuran la tienda conforme a su producto. Floristería y tienda de joyas Ad Hoc Flores, la tienda de ultramarinos convertida en referencia gourmet Casa González, o la tienda de ropa clásica La Compañia Polar, destacan en una calle de 30 números.

Calle León. / FLICKR

Por último, hablamos de la calle Barquillo. Que no hablemos de las calles destacadas por el lujo como el Barrio de Salamanca no implica que no existan tiendas de esta extirpe en otras zonas. Chueca es amplio y también cuenta con boutiques de moda, además de marcas de prestigio de diseñadores, para alimentar a aquel comprador exquisito que llevamos dentro.

Calle Barquillo. / TRIPADVISOR

Firmas internacionales, modernas e importantes como la vendedora de bolsos Mercules Club House o la tienda de zapatillas sostenibles Veja son algunos ejemplos.