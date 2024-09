El Gobierno limita al 0,02% los pisos okupados en Madrid frente a la "alarma" del PP

El último caso de okupación en la Comunidad de Madrid con impacto mediático ocurrió hace apenas unas semanas. En pleno mes de agosto, cerca de 60 personas, mitad adultos y otra mitad menores, se instalaron en 12 viviendas del complejo residencial 'Living Cañaveral' sin ser propietarias de los mismos. Viviendas de alrededor de 1.300 euros al mes en el barrio de Vicálvaro, en el sur de la capital, pero que fueron desalojadas en apenas cinco días. Este es uno de los casos de okupación de la región, por los que el PP clama mayor seguridad al Gobierno de la nación y mayores facilidades y garantías para expulsar a los falsos inquilinos.

Pero ante la "alarma" de los populares por la okupación ilegal, la Delegación del Gobierno limita al 0,02% el número de inmuebles afectados por este problema. Su titular, Francisco Martín, ha desvelado que según los datos de la Policía Nacional hay 545 pisos okupados en la capital y los grandes municipios de la región, donde se registra un parque de 2.800.000 viviendas.

"La okupación es otra de las grandes cortinas que usan irresponsablemente las derechas para vender alarmas", ha sentenciado quien se ha erigido en los últimos meses como azote del Gobierno regional. Reconoce Martín que es necesario "abordar de la manera más ágil" este problema en los casos particulares que se registran, a los que muestra su "solidaridad y empatía", pero minimiza el asunto diluyéndolo en el parque global de viviendas y comparándolo con la cifra de pisos turísticos ilegales que hay solo en la capital, donde hay "25.000, algunos dicen que hasta 28.000".

Eso sí representa, dice en forma de reproche al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, "una brecha de seguridad gravísima". "La magnitud de una cosa y la otra es muy diferente, pero de lo segundo no se habla", enfatiza el delegado trasladando de lugar el foco de los problemas porque solo ve "un interés por generar alarmas" en el PP cuando habla de la okupación.

Iniciativas de la Comunidad

Este ha sido un asunto por el que el Gobierno regional ha mostrado su preocupación en estos años previos. Hace ya dos años, en junio de 2022, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso puso en marcha un teléfono de consulta para los ciudadanos que tuvieran problemas de okupación de su vivienda. La Comunidad no tiene competencias para los desalojos, la seguridad es cosa del Gobierno central, por eso articuló como alternativa otra iniciativa el otoño de ese mismo año: ofreció a quienes se vieran en esta situación la bonificación de las facturas del agua en las viviendas usurpadas.

Tal y como publicó este diario, desde que estas medidas entraron en vigor en 2022 y hasta mayo de 2024, el 112 Ocupación había recibido 3.106 llamadas de personas interesadas, sobre todo, en qué hacer si se veían en esta situación, pero el Canal de Isabel II apenas había bonificado 15 contratos, es decir, que solo 15 viviendas okupadas ilegalmente habían sido recompensadas económicamente por este problema.

Actuación en los narcopisos

El delegado del Gobierno no perdió oportunidad para arremeter contra el ejecutivo de Ayuso por este asunto al apuntar que el allanamiento, la usurpación y la morosidad son cuestiones muy distintas y que mezclarlas es una forma de "desinformación". La solución a las usurpaciones de vivienda, que en algunos casos pueden estar vinculadas a narcopisos, "dependen primero de una denuncia y de las resoluciones judiciales", y en este punto ha señalado que en muchas ocasiones no hay denuncia y "oh sorpresa", en algunos casos el propietario es la Comunidad de Madrid. No es la primera vez que Martín lanza esta afirmación, pero se resiste a detallar cuál es el número de viviendas públicas donde se producen estas situaciones de delincuencia y drogas.

En la Comunidad de Madrid, sin embargo, niegan la mayor. "No hay ninguna vivienda propiedad de la agencia (de vivienda) que haya sido ocupada con casos delincuenciales en la que no esté abierto un expediente administrativo o penal". Es decir, que se reconoce que hay pisos con estos problemas como los que denuncia el delegado, pero defienden que en todos ellos ha habido intervención de la Administración y no ese desinterés que sugiere Martín, aunque a preguntas expresas matizó que no quiere "hacer una vinculación directa" de una posible "dejación" de la empresa de vivienda.

"En la gran mayoría de casos, la Agencia de Vivienda Social pone en marcha expedientes de recuperación patrimonial, ya que se trata de ocupación de patrimonio público". Este, explican desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda es un procedimiento que resulta "más ágil" y se realiza "a través de la Autorización de Entrada en Domicilio de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en lugar del desalojo en los procesos penales".