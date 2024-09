El Ayuntamiento de Madrid autorizará nuevos sondeos del Gobierno en Montecarmelo 'en el marco de la Ley de Memoria Democrática'

Si la Secretaría de Estado de Memoria lo solicita, el Ayuntamiento de Madrid autorizará nuevos sondeos del Gobierno en busca de posibles restos de 451 brigadistas internacionales en los terrenos de Montecarmelo en los que el Consistorio planea construir un cantón de limpieza. Así lo ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, este mediodía. "Si el Ministerio [de Política Territorial y Memoria Democrática] quiere seguir buscando nosotros daremos las autorizaciones en el marco de la Ley de Memoria", ha matizado el regidor madrileño.

Según Almeida, el resultado de los estudios conducidos por la Asociación Científica Arqueoanto a instancias del ministerio dan la razón al ejecutivo municipal. "Desde el primer momento el Ayuntamiento dijo lo que había: dos anomalías en el terreno, una no compatible con la existencia de una fosa común y otra que podía ser compatible aunque no se habían detectado restos humanos".

A juicio del alcalde, el ministerio que dirige Ángel Víctor Torres ha malgastado dinero de los españoles "para hacer oposición al Ayuntamiento de Madrid" y ahora tendrá que explicar por qué no confió en los informes que había hecho "no el Ayuntamiento de Madrid, sino empresas especializadas". Lo que ha quedado claro, ha añadido, es que "en la huella que ocupa el cantón" no hay restos de lo que pudiera haber sido una fosa común, ha sentenciado.

Tal y como informaba ayer el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en una nota, los trabajos encargados a la Asociación Científica Arqueoanto para determinar la posible presencia de estos restos "no han dado resultados positivos". La conclusión de las prospecciones, que comenzaron el pasado 13 de agosto, “no presentan elementos de relevancia arqueológica” en los terrenos examinados. Los técnicos a cargo del estudio llegaron a profundidades de hasta 10 metros sin hallar más que "escombros modernos", detallaba el comunicado.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, no obstante, ha enviado una comunicación al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Borja Carabante, solicitando ampliar los trabajos a las zonas A y B de la parcela, situadas extramuros del cementerio de Fuencarral. En el escrito remitido solicita que se atienda “con la máxima celeridad” la nueva solicitud de ocupación temporal que cursará la entidad que resulte contratada para dichos trabajos.