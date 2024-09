Almeida ve 'mejoras' en los conciertos del Bernabéu mientras siguen las quejas de los vecinos

Vuelta de los conciertos al Santiago Bernabéu y vuelta del descontento de los vecinos. Las dos actuaciones de Romeo Santos y su grupo Aventura en el estadio del Real Madrid el pasado sábado y ayer, domingo, se preveían como un test para ver si las medidas acordadas en los últimos meses por el club y el Ayuntamiento minimizarían las molestias. Y si desde Cibeles se considera que esas medidas han sido "positivas" y se cree que la situación ha mejorado, los residentes en la zona no parecen pensar lo mismo.

"Lo de este fin de semana ha vuelto a ser de pena", trasladan desde la Asociación Perjudicados por el Bernabéu. "La situación no ha cambiado nada de nada, el ruido ha sido el mismo y hemos seguido como antes del verano: con llamadas a la policía para medir los decibelios y la misma degradación del entorno".

Tras el reiterado incumplimiento de la normativa municipal de ruidos en los conciertos celebrados en el estadio desde su reinauguración el pasado abril, Real Madrid y Ayuntamiento pactaron medidas como la instalación de pantallas, la limitación del volumen de los altavoces o la obligación de que las actuaciones acabaran a las once de la noche. Los de Romeo Santos han sido los primeros de esos shows que tenían que acabar antes de las 23.00h, pero la medida no ha servido, a juicio de los vecinos, para minimizar el malestar.

"No ha habido disminución de ruidos, las concentraciones de gente han continuado, ha seguido habiendo vómitos o gente orinando y sí, los conciertos han terminado a las once, pero no se contaba con el posconcierto: mucha gente se quedaba fuera después de los conciertos entre un enorme griterío", denuncia una vecina que prefiere no dar su nombre.

Otros vecinos han publicado en redes sociales mediciones en tiempo real durante las actuaciones de Santos en el entorno de los 80 decibelios. La Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y Térmica sitúa en 55 decibelios el límite sonoro permitido.

Desde el propio Ayuntamiento de Madrid se admite que se han vuelto a vulnerar los límites sonoros. "Es verdad que hay muchas mejoras que se han ido introduciendo, y creo que eso poco a poco va paliando la situación, pero todavía hay que seguir mejorando, porque las actas que se han levantado este fin de semana nos siguen diciendo que [los ruidos] todavía no están en los límites que deben estar", ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, a preguntas de los periodistas tras un acto.

También se ha referido al asunto el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha señalado, no obstante, que no les consta que haya habido "demasiadas incidencias", más allá, ha añadido de algunas llamadas de los vecinos.

"La prioridad son los vecinos"

El regidor madrileño entiende que las medidas que se han adoptado han sido "positivas", ha señalado, para minimizar las incidencias y ha destacado, además del final de los conciertos a las once, o las mejoras en la movilidad, la actuación "inmediata" de los Servicios de Limpieza Urgente en la zona.

"Creemos que ha mejorado la situación", ha subrayado Almeida, "pero tenemos que saber cuánto ha mejorado, y eso es lo que queremos evaluar en estos días: ver qué medidas han funcionado, cómo han funcionado y si hay que introducir modificaciones o incluso medidas adicionales. Somos conscientes de que la prioridad aquí son los vecinos y de que tenemos que garantizar el descanso y el bienestar de los vecinos, que pueden tener la garantía de que vamos a seguir trabajando adoptando medidas o mejorando las ya establecidas".

Los residentes, sin embargo, se quejan de la insuficiencia de las medidas y reclaman como única solución la suspensión de los conciertos en el estadio. El próximo tendrá lugar el 12 de octubre, con la actuación de varios artistas coreanos de K pop.