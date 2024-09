Lunes de 'la vuelta' al cole en Madrid marcado por obras y cortes en varias zonas de la ciudad

Este lunes se prevé un día intenso en Madrid. Tras el reposo estival, durante la última semana la ciudad ha ido saliendo poco a poco de su letargo veraniego para retomar, todavía renqueante, su frenético ritmo habitual. Pero este lunes 9 de septiembre, con la 'vuelta al cole' oficial marcada en el calendario, cuando la capital se pone de nuevo en marcha en todo ssu apogeo. Un regreso que, si de normal ya suele resultar caótico y estresante, esta vez lo será probablemente un poco más por culpa de las varias obras que se están llevando a cabo en distintos puntos clave de la urbe.

La mayoría de ellas ya llevan varias semanas en marcha, pero será a partir de hoy cuando su efecto se deje notar por compleeto. El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya reconoció el pasado lunes que se avecinaban tiempos difíciles para la movilidad en la capital debido a las grandes obras que se están ejecutando o a punto de comenzar - las de ampliación de la Línea 11, tanto en el entorno de Delicias como de Atocha; las de la estación de Metro de SantiagoBernabéu, el soterramiento del primer tramo de la A-4, el túnel de la Castellana y la cubrición de la M-30 en Ventas, entre otras-, y animó a los madrileños a recurrir al transporte público.

“No lo calificaría de caos, pero lo que no voy a negar a los madrileños es que se van a producir, como se han producido a lo largo del verano, afecciones a la movilidad en la ciudad de Madrid” por la construcción de infraestructuras “imprescindibles”, ha incidido el primer edil, antes de añadir que dichas obras tienen que ser “ser compatibles con garantizar condiciones mínimas de movilidad”. Por ello, y como ya sucediera el pasado día 2, cuando se produjo la primera tanda de la vuelta a la rutina, este lunes y el miércoles 11, los autobuses de la EMT volverán a ser gratuitos, coincidiendo con el inicio de las clases en Primaria y Secundaria.

Cortes totales en la zona de Delicias

Como consecuencia de las obras de ampliación la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, estará cerrado al tráfico un tramo del Paseo de las Delicias comprendido entre la calle Vizcaya y la calle Canarias, así como otro tramo de la calle Áncora, entre las calles Rafael de Riego y Batalla de Salado, afectando a la intersección de ambos viales con la calle Palos de la Frontera.

Unos trabajos que se prolongarán hasta el 30 de mayo del próximo año y que conllevarán además modificaciones de itinerario, con creación y supresión de algunas paradas, en un total de 14 líneas de autobús de la EMT modificarán su itinerario (6, 8, 19, 27, 45, 47, 55, 59, 85, 86, 102, 247, E-1 y N14). De forma paralela, además, se reforzará el número de vehículos.

Como alternativas para el uso del vehículo privado, el tráfico general podrá circular hacia el norte por Ferrocarril, Glorieta Santa María de la Cabeza, Paseo Santa María Cabeza, Vizcaya y Paseo de las Delicias, mientras que Santa Maria de la Cabeza contará con doble sentido para implantar los siguientes desvíos.

Para facilitar la movilidad de los vecinos del Paseo de Delicias, cerca de un centenar de plazas de estacionamiento en la zona SER que hasta ahora eran de rotación pasarán a ser para residentes.

Entorno Bernabé- Plaza de Lima

Como consecuencia de los trabajos en el entorno del estadio Santiago Bernabéu por los trabajos de ampliación y modernización de la Línea 10 de Metro, previstos hasta el 16 de septiembre, se mantiene el corte del lateral este del Paseo de la Castellana entre la avenida de Concha Espina y la calle Rafael Salgado, así como el lateral en sentido Sur (entre Plaza de Lima y el transfer a la altura de Plaza Ruiz Picasso) y en el lateral entre la calle Santiago Bernabéu y Plaza de Lima. También se prohíbe el giro a derechas desde el tronco del Paseo de la Castellana en sentido sur hacia la Plaza de Lima-avenida de General Perón.

En todos los casos se han establecido alternativas. Con el fin de reducir el paso de vehículos por el entorno de las obras y también para reducir el giro hacia la derecha a la avenida del General Perón de los vehículos que circulan por el tronco de Paseo de la Castellana en sentido sur, se recomiendan los siguientes desvíos: Desde Plaza de Cuzco hacia la calle Sor Ángela de la Cruz, Orense y avenida de General Perón; desde Plaza de Cuzco hacia Alberto Alcocer, Padre Damián y avenida de Concha Espina; desde el lateral de Castellana con sentido sur hacia San Germán, Orense y avenida del General Perón; y desde el lateral de Castellana con sentido sur hacia Pedro Teixeira, Orense y avenida del General Perón.

Una red de Cercanías sin muchas garantías

Además de las múltiples obras, cortes de calles y desvíos de tráfico y autobuses, otro elemento puede añadir una complicación extra a la movilidad en la capital: el Cercanías. No sería algo nuevo, en realidad, pues la red ferroviaria lleva todo el año acumulando incidencias prácticamente a diario, pero una nueva jornada de averías y retrasos podría hacer la vuelta a la rutina más diíficil de lo que ya es de por sí.

También a ello se refirió Almeida hace ahora una semana, cuando animó a los madrileños a usar el autobús y el Metro, pero afirmó que el Cernaías "no está a la altura". “Permítanme que no incluya al Cercanías, pero en Cercanías no se dan las condiciones en estos momentos necesarias para garantizar a sus usuarios que puedan llegar a tiempo o que puedan llegar sin que haya algún tipo de siniestro o accidente", ha criticado Almeida, por mucho que el ministro [Óscar] Puente nos intente vender que es el mejor momento ferroviario en la historia de España”.