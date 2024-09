Juan Luis Nieto, 'el Indio', hostelero y promotor musical': "A los chavales cada vez les gusta menos la noche"

¿Cuántos conciertos llevamos en 24 años?

Hace poco celebramos el número 4.800, con lo cual debemos andar por el 4.830. Hubo casi siete años de concierto diario, de lunes a domingo. Hacíamos anualmente 363 bolos, cerrábamos solo dos días. Fue una época muy bonita porque hacer un concierto diario te daba la posibilidad de descubrir muchas bandas de Madrid y en ese momento había muchos grupos emergentes, pero evidentemente era deficitario.

¿Sería hoy factible?

Entonces, como iban muy bien las cosas, cubrías con lo que hacías el fin de semana. Hoy eso es completamente inviable. Ahora estamos haciendo tres conciertos a la semana y va a costar mucho recuperar un cuarto.

Pero la música en directo vive un auge, ¿no?

Relativamente. Parece que la música en directo está de moda, sale en las películas y en los anuncios, pero otra cosa son los conciertos de clubes pequeños. La gente que va a festivales no es el público que viene a salas. Mucha gente, especialmente joven, toma los festivales como una apuesta de ocio más que musical. A la gente que viene a Gruta 77, a salas muy especializadas como es esta, con un aforo de 300 personas, le gusta una música muy concreta y son muy fieles. No son propuestas mayoritarias ni pretendemos que lo sean.

Son muy fieles…, ¿y muy mayores?

Sí, también, claro. El público es de mi quinta. Cuando yo abrí la sala tenía 31 años y el público ha ido a la par. Digamos que la media de edad es de unos cinco años por debajo de la mía. Yo tengo 55 años y la media de nuestro público está entre 45 y 50 años. Pero es que trabajamos músicas del pasado que apenas han tenido relevo generacional. Ni de público ni de bandas.

¿De qué música hablamos?

Los estilos underground del rock and roll, que son muy minoritarios: rockabilly, beat, surf, garaje, músicas jamaicanas, ska… Tampoco tienen el apoyo de los medios generalistas. Pero estamos contentos siendo un zoo. Somos el zoo que guarda esas especies en peligro de extinción. No sé muy bien por qué no consiguen atraer a un público de 20 años, porque son músicas, en cierto modo, agresivas, con letras que pueden enganchar a esas edades en las que hay más inquietudes, más ganas de protesta o de cambiar las cosas. Pero no es algo que me incomode, para nada.

¿Quién ha pasado por aquí?

Mucha gente. Que puedan resultar más conocidos para un público general, Marky Ramone o C.J. Ramone, de los Ramones; Glen Matlock, de los Sex Pistols, leyendas de la música jamaicana como Laurel Aitken o Alton Ellis; del revival del rock de garaje, todos: los Cynics, los Fleshtones, los Fuzztones... Son tantos... No nos quedan sueños por cumplir.

¿Y nacionales?

Aquí ha tocado Burning, Siniestro Total, Pereza, Vetusta Morla... Han pasado bandas que luego se han convertido en referentes y en un primer momento se vinieron para acá. En el plano internacional procuramos traer lo mejor de esas músicas minoritarias que digo, y en el nacional procuramos hacer escena de esas músicas. Lo que más nos gusta es combinar esas bandas muy consagradas de esos estilos con bandas locales que están empezando a hacer esa música, eso es lo más atractivo de nuestra programación.

Nieto, ante el escenario de Gruta 77. Desde su apertura, en 2000, la sala ha acogido más de 4.800 conciertos. / XAVIER AMADO

¿Estar en Carabanchel ha sido una ventaja o un inconveniente?

Quizá hubo un tiempo en que nos perjudicaba, pero conseguimos revertirlo. Hoy nos favorece. Gruta 77 siempre ha tenido público de todo Madrid. Y este es un buen momento para estar en Carabanchel. Hay un movimiento cultural y artístico óptimo y estamos asociados entre todos, nos llevamos muy bien con toda la comunidad cultural y artística.

Se les ha 'gentrificado' el distrito...

No termino de entender esa palabra. Si quiere decir que están subiendo los precios de los alquileres de la vivienda, claramente. Pero estaba claro que iba a ocurrir una vez se decidió la reforma de Madrid Río. Primero fue Lavapiés, luego Arganzuela, Carabanchel y lo siguiente será Usera. Está claro. Basta con coger un mapa de Madrid, ver un poco por dónde van los tiros y se puede adivinar cuál será el siguiente objetivo de las inmobiliarias.

¿Pagan alquiler por el local?

Ya no, afortunadamente. En 2005 o 2006 conseguimos comprar el local y cambiar el pago a nuestro casero por el pago de una hipoteca brutal que terminamos de pagar durante la pandemia.

Fue cocinero antes que fraile: cantó en el grupo Tarzán Y Su Puta Madre Buscan Piso en Alcobendas...

Sí, y me sirvió para darme cuenta de lo que necesita un músico que está de gira: que es importante que tenga una cena caliente y que esté rica, que tenga tiempo de estar tranquilo, que el sonido se adapte a sus condiciones, que el trato sea magnífico, no discutir por una cerveza de más o de menos...

¿Lo pasaba bien entonces?

¡Y ahora! [ríe]. Era una escena verdaderamente alternativa, pero muy potente: llegamos a vender 15.000 copias de algún disco y había conciertos para 2.000 o 2.500 personas. Había causas sociales, políticas... Era un mundo interesante.

¿Cuánto ha cambiado la noche desde que abrió Gruta 77?

Mucho. Pero lo que más ha cambiado la noche han sido el carnet por puntos, la ley antitabaco y la pandemia. La gente se acuesta muchísimo más pronto. Madrid siempre fue una ciudad que no dormía; ahora hay muy pocas alternativas a las 5:30 de la mañana en la ciudad.

Entrada a Gruta 77, en la calle Cuclillo, en Carabanchel. / XAVIER AMADO

¿Cree que funcionaría esta sala fuera de Madrid?

Sí, claro. Hasta ha habido propuestas concretas. En Barcelona fue donde estuvimos más tentados, pero si no tengo vida llevando el Gruta 77 de Madrid, como para empezar a abrir sucursales...

¿Y a quién le dirá aquello de El Rey León: "Algún día, hijo, todo esto será tuyo"?

Pues si alguien quiere comerse este marrón que venga y que levante la mano... Si hablábamos de que hay pocas vocaciones en la música o incluso entre los fans del rock and roll, imagina para montar una sala de conciertos. Ojalá tuviera un delfín, por decirlo en términos políticos, un chaval de 20 años que absorbiera música y que le gustaran también la hostelería y la noche, porque te tienen que gustar las tres cosas. A los chavales cada vez les gusta menos la noche, y no me parece mal. Así que sería complicado. Pero si esta entrevista sirve para que alguien llame a la puerta: están abiertas.