La Comunidad de Madrid concede más de 103.000 becas comedor para este curso

Después del caos provocado por el sistema de gestión de las becas comedor implantado el pasado curso, que obligó al Gobierno regional a rectificar en el último momento y conceder las ayudas a todos los que las habían solicitado, la Consejería de Educación ha hecho los deberes y saca pecho ahora de una cifra récord de becas y ayudas de distinta índole para el curso 2024/25. En concreto, más de 103.000 alumnos recibirán este año una beca comedor, tal y como ha salido publicado este viernes en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Una cifra un poco más baja que los 107.000 beneficiarios del curso anterior, cuando el departamento que dirige Emilio Viciana no excluyó a ninguno de los solicitantes, y lejos de los 173.000 que anunció la Consejería el pasado mayo, cuando se abrió el periodo de solicitud. En este caso, explican en una nota, la mayoría de los que se han quedado fuera por no cumplir los requisitos han sido por superar el límite de renta o por no acreditar los ingresos familiares.

Cabe recordar, que del aña pasado a este, Educación ha duplicado la renta mínima exigida para optar a esta ayuda. Así, estas becas destinadas a los alumnos de Educación Infantil, Primaria, y Secundaria Obligatoria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos podrán ser solicitadas por familias con una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales, frente a los 4.260 euros de límite del curso pasado.

Un trámite más ágil y simple que el año pasado

Esste curso, el Gobierno regional ha destinado 68 millones de euros para financiar las ayudas del próximo curso, para las que se han simplificado los trámites de solicitud tras la problemática de la convocatoria del año pasado por el cambio del sistema de concesión que retrasó el pago a las familias.

Para facilitar y agilizar la tramitación, los solicitantes solo han tenido que presentar una solicitud en la que figuren sus datos básicos, y el permiso expreso para que la Administración regional pueda comprobar el resto de la información requerida.

También, y por primera vez, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o Ingreso Mínimo Vital (IMV) que provienen de RMI reciben la beca completa y ya no tendrán que abonar un euro diario por utilizar este servicio en centros educativos públicos. Asimismo, y para facilitar aún más el proceso a las familias, los alumnos que han obtenido la beca este año podrán prorrogarla para curso posteriores, siempre que sigan cumpliendo los requisitos por los que se les ha concedido para el curso 2024/25.