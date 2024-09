Ayuso arranca el curso político pidiendo a los presidentes del PP que "no caigan en la trampa de Sánchez"

Pocas horas antes de celebrar su ya tradicional ronda de reuniones con los portavoces de la oposición en la Asamblea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado las jornadas con los que el Grupo Parlamentario Popular da comienzo al curso político tras el parón veraniego. Un encuentro celebrado en Arganda del Rey, en el que la líder madrileña ha marcado el rumbo que seguirá la formación durante los próximos meses, con, como ya viene siendo habitual, la oposición frontal a Pedro Sánchez como línea maestra.

En esta línea, Ayuso ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a los distintos presidentes autonómicos del Partido Popular a que "no caigan en la trampa de Sánchez", el cual "va a intentar sobornar a cada uno" en la ronda de reuniones bilaterales anunciadasayeer miércoles por el presidente del Gobierno. Eso no quita, apuntan desde Sol, para que la presidenta madrileña no vaya a acudir a este encuentro con el jefe del Ejecutivo.

Una estrategia para "dividir a las autonomías" y diluir a Feijóo

Según la presidenta madrileña, el objetivo de Sánchez no es otro que "dividir a las autonomías" para "blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando" y tratar de unir las posturas del PP y del Gobierno, de forma que la figura del íder popular, Alberto Núñez Feijóo, se diluya.

"Esto no va de dinero, va de España. Es un Gobierno que malgasta el dinero de todos", ha recalcado Ayuso en su discurso inaugural en Arganda. "Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montero, la reconocerán por ser la señora que, de tanto aplaudir, genera más energía eólica que todo el mundo", ha ironizado, al tiempo que ha defendido que ella se niega "a hablar solo de Madrid".

Contra esta supuesta estrategia del presidente del Ejecutivo central, Ayuso a vuelto a recalcar la necesidad de que se celebre una conferencia de presidentes. "Si hay una reunión, que sea para ir todos juntos”, ha insistido la presidenta autonómica, ya que, de lo contrario, “va a sobornar uno a uno en la Moncloa”.

Respaldo público a Millán

En su intervención, la presidenta de Madrid ha querido dedicar también sus primeras palabras de respaldo público a su número tres, Ana Millán, que está siendo investigada por un supuesto delito de prevaciración administrativa. Ayuso ha afirmado que la presión mediática a la que está siendo sometido la vicepresidenta de la Asamblea se debe a su cercanía con ella misma.

“No dudes que si no fueras de Ayuso no estarías en esta presión mediática, como el vecino de Ayuso, el primo de Ayuso...; es el apellido y no otra cosa lo que tienes encima, pero ya estamos acostumbrados”, ha declarado frente al micrófono la jefa del Ejecutivo madrileño respecto del revuelo generado a raíz de las pesquisas iniciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Se trata del segundo apoyo público proveniente de las altas esferas del PP regional después de que ayer miércoles, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el portavoz popular en la Asamblea, Miguel Ángel García Martín, aseguraseque "no es casualidad" la atención mediática que se le está dando al supuesto caso de corrupción de Ana Millán, pues todo se debe a una cortina de humo orquestada desde el PSOE para intentar tapar la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por el llamado caso ITV.