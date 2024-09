Carpetazo a la planta de biogás de Cubas de la Sagra: Acciona renuncia al proyecto por su 'inviabilidad'

No siempre sucede, por no decir en muy pocas ocasiones, pero esta vez los vecinos de Cubas de la Sagra y otros pueblos de los alrededores han visto satisfechas sus demandas. Finalmente, la planta de biogás que Acciona proyectaba construir a las afueras del municipio no saldrá adelante, para alivio de los residentes de estos municipios del sureste de la Comunidad de Madrid.

Tal y como ha adelantado Madridiario y confirmado este periódico con fuentes de la empresa, Acciona ha renunciado definitivamente a su construcción tras un último informe desfavorable emitido por el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra. Según las mismas, el proyecto se planteó originalmente "sobre la base de una compatibilidad urbanística positiva" dictada en mayo de 2023 por el Consistorio local. Sin embargo, un año después, un nuevo informe, "esta vez negativo", ha hecho "inviable" el proyecto.

Sin posibilidad de autorización ambiental

Y es que dicho documento impide que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional pueda conceder la autorización ambiental (AAI) necesaria para poner en marcha la planta. "Con la documentación aportada no se ha podido acreditar el cumplimiento urbanistico lo que se ha procedido a cerrar el expediente en cumplimiento de la legislación ambiental vigente", trasladan desde el departamento que dirige Carlos Novillo.

Las mismas fuentes recuerdan que, pese al revés de este proyecto en concreto, el Ejecutivo madrileño "apoya estas iniciativas para el uso de energías renovables", ya que el biometano "no solo ayuda a reducir las emisiones de carbono, sino que también mejor la gestión de los residuos orgánicos". Eso si, "siempre que se adapten a la legislación", matizan.

Alegría entre los vecinos que se habían opuesto

Más entusiastas con la cancelación de la planta se muestran las personas que han dedicado los últimos meses a luchar contra su construcción. Tras varias protestas y movilizaciones, la noticia ha sido recibida "con mucha alegría", según cuenta Joaquín, portavoz de los vecinos de Torrejón de Ardoz, el municipio aledaño a la parcela donde se iba a erigir la instalación. "Estamos todavía a la espera de la confirmaciómn, pero estamos muy contentos" por esta decisión que certifica que "el pueblo es soberano".

“Muy contentos. Asimilando todavía la noticia”, afirma en la misma línea Javier, residente de Cubas de la Sagra cuya casa se encuentra a menos de 300 metros de los terrenos en cuestión. Explica que como la asociación sacarán "pronto" un escrito con sus valoraciones de los hechos, pero que, "a título personal, reconozco que se me han caído algunas lágrimas de alegría cuando he visto que empezaba a aparecer la noticia en los medios". Y remata: "por fin se acaba esta pesadilla".