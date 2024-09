Un inicio de curso accidentado para varias escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid

A inicios del recién terminado verano, el Gobierno regional anunció que este próximo curso 2024/25 contaría con cinco nuevas escuelas infantiles en la ciudad de Madrid, que sumarán 930 plazas a la oferta existente y cuya construcción ha supuesto un desembolso de 17,5 millones de euros. Sin embargo, a dos días del comienzo de las clases, la realidad es que varias escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid se encuentran en una situación que afecta a alumnos, trabajadoras y familias, ya sea porque han cerrado, porque han cambiado de gestión o porque se retrasa su apertura.

El primero es el caso de la escuela infantil Colorín Colorado, gestionada por la empresa Atreyu y el único centro de este tipo existente en el barrio de San Cristóbal, en Chamartín. A finales de abril, trabajadoras y familias recibieron la noticia de que la Consejería de Educación había decidido cerrar la escuela de forma indefinida una vez terminado el curso para acometer una "reforma estructural" de las instalaciones.

Efectivamente, y a pesar de las movilizaciones y protestas de los afectados, el centro cerró y los alumnos han sido reubicados en la escuela La Plazuela, en Tetuán, a más de 3 kilómetros de San Cristóbal. Sin embargo, las obras no han comenzado todavía, tal y como denuncia Estefanía, una de las madres afectadas. Consultados al respecto, desde la Consejería de Educación han señalado que la situación del centro se encuentra "sin novedad".

Dos escuelas "suprimidas" y 60 trabajadoras en la calle

Menos molesta para las familias, aunque igual de grave para las empleadas es la situación de otros dos centros: las escuelas El Señor Don Gato (Vicálvaro) y Tesoros (Arganda del Rey), hasta este curso dirigidas también por Atreyu y que este verano han cambiado forzosamente de modelo de gestión después de que la empresa solicitase el concurso de acreedores. Ante esta situación, y a la vista de que ninguna otra compañía se interesaba, la Consejería de Educación dio por finiquitado el contrato y asumió la gestión directa de las escuelas.

El departamento liderado por Emilio Viciana ha "suprimido" ambos centros y adscrito sus plazas a sendos colegios públicos de la zona, de forma que los alumnos puedan seguir reccibiendo sus clases este curso en las mismas instalaciones. Menos suerte han corrido las educadoras. Después de seis meses sin cobrar y tras negarles el Gobierno regional la posibilidad de subrogación - aduciendo que no es competencia de la Administración- , este mismo lunes las casi 60 trabajadoras de ambas escuelas han sido dadas de baja de la Seguridad Social "sin ninguna carta de despedido ni certificado de ningún tipo", según denuncia una de las empleadas.

"La Consejería ha actuado en todo momento con arreglo a la ley, sancionando a la empresa gestora y cumpliendo con todos los pagos a la empresa mientras los contratos han estado en vigor", explican desde Educación, a lo que añaden que "las posibles reclamaciones de las trabajadoras deben dirigirse a la empresa que las contrató". Para suplir su ausencia, la COmunidad ha abierto esta misma semana un proceso de selección de interinas a través de las bolsa de empleo pública.

Una apertura que se retrasa y una empresa que renuncia a última hora

De los cinco nuevos centros anunciados a principios de julio para Madrid capital, al menos uno de ellos apunta a no estar listo a tiempo para el inminente comienzo del curso 2024/25. Se trata de la escuela infantil Conde Niño, ubicada en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Según ha informado a través de un comunicado la Asociación de Vecinos de El Cañaveral Avanza (AVECA), varias familias de la zona han denunciado que, "teniendo plaza confirmada [...] para iniciar su apertura el próximo día 05 de septiembre, les han informado de que no va a ser posible".

De acuerdo con el escrito, la razón es que "el centro no cuenta todavía con mobiliario y la empresa gestora del servicio todavía no ha sido emplazada para firmar el contrato". Algo que afectaría a la conciliación de cerca de 200 familias de El Cañaveral, que lamentan que el Ejecutivo autonómico "no les ha comunicado oficialmente nada"; y posiblemente muchas más, pues el mismo problema podría afectar a todo el lote de cinco escuelas. Preguntados al respecto, desde la Consejería ha respondido que "se están ultimando todos los detalles" y "el equipo directivo ya está contactando con las familias y a partir del inicio de las clases comenzará a convocarles para entrevistarles y organizar el periodo de adaptación de sus hijos", aunque sin confirmar fechas.

Un caso parecido, aunque por otros motivos, al que se está viviendo en Galapagar. En este municipio de la sierra madrileña, la escuela infantil El Manantial, dependiente en este caso del Ayuntamiento local y no de la Comunidad de Madrid, tampoco abrirá sus puertas el próximo jueves. Y es que el lunes, a apenas cuatro días del inicio del curso, la empresa adjudicataria del servicio desistió del contrato, dejando vendidas a decenas de familias y forzando al Consistorio a trabajar a contrarreloj para buscar unasolución quee todavía no ha llegado.

La red pública de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con 395 centros educativos para niños de 0-3 años en una etapa no obligatoria: 260 Escuelas Infantiles (135 autonómicas y 125 municipales) y 135 Casas de Niños (7 autonómicas y 128 municipales). La cifra engloba tanto los de gestión directa como los de gestión indirecta, cedida a cooperativas educativas o empresas. En todos estos centros, insiste la Consejería de Educación en una nota, la cuota de escolaridad es gratuita.