Última hora y actualidad de Madrid, en directo: Almeida prepara un nuevo plan estratégico sobre inmigración para Madrid y critica la "falta de propuestas" del Gobierno

Villaverde tendrá su primera biblioteca municipal en 2025, con más de un año de retraso

Tras el parón estival, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido abrir el curso político retomando la actividad con una visita a Villaverde, y no parece casual. Una de las críticas recurrentes de la oposición municipal es la creciente desigualdad entre distritos y el abandono al que se somete a los barrios del sur de la ciudad. Por eso durante la visita a las obras de construcción de una biblioteca y centro cultural en el barrio de Butarque ha querido dejar el recado. "Estamos acostumbrados a escuchar muchos gritos sobre el sur, sobre lo que se hace o sobre lo que no se hace en el sur, pero a este equipo de gobierno lo le gusta no es gritar por el sur, es trabajar por el sur":