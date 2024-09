Almeida prepara un nuevo plan estratégico sobre inmigración para Madrid y critica la "falta de propuestas" del Gobierno

El Ayuntamiento de Madrid lleva un tiempo trabajando en un nuevo Plan Estratégico en materia de inmigración que permita a la ciudad "dotarse de instrumentos que faciliten el desarrollo de procesos de acogida". Así figura en la página web de la plataforma Decide Madrid, donde los madrileños pueden aportar su opinión y sugerencias en el proceso de audiencia pública iniciado por el Consistorio este lunes y que permanecerá abierto hasta el próximo 16 de septiembre.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende abordar la "gestión de la diversidad cultural creciente" provocada por la llegada de inmigrantes a la capital. El objetivo principal, explican desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Gobierno municipal, es "trazar una hoja de ruta" transversal que traslade la perspectiva intercultural a todas las áreas de Gobierno y que "se aplique en todas las políticas públicas municipales".

En marcha desde principios de año, una vez terminado el documento suplirá la carencia de ninguna estrategia definida en esta materia desde 2012, cuando caducó el II Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural desarrollado por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Para ello, se han formado grupos de trabajo enfocados en asuntos concretos, como salud, vivienda, empleo o educación, y se está trabajando "de forma muy participativa", tanto entre los distintos departamentos como con otras administraciones y entidades sociales, apuntan las fuentes consultadas.

El proceso de consulta pública a la que acaba de ser sometido supone la tercera en el proceso de elaboración del futuro plan, cuyo periodo de vigencia está previsto entre 2025 y 2027. Con esta idea en mente, el texto plantea cuatro preguntas a los ciudadanos: en primer lugar, qué tres líneas de actuación consideran más relevantes, entre varias opciones como "protección social", "empleo", "vivienda", "convivencia física" o "Racismo y Xenofobia", entre otras, en relación con la población migrante recién llegada a Madrid. Pregunta que se repite con las mismas opciones para la población migrante que ya reside en la ciudad. Seguidamente, la consulta pide escoger qué tres colectivos deben "tener una atención específica" y finaliza preguntando de forma abierta por un lema y/o título para el plan estratégico.

Almeida critica la inacción del Gobierno y aboga por una inmigración "legal y ordenada"

La puesta en marcha de este plan llega en medio de los roces a cuenta de la crisis migratoria que ha desbordado por completo a Canarias y que en los últimos meses se ha trasladado a otras regiones por los repartos de migrantes pactados por el Gobierno central con las comunidades. En su primera reaparición pública tras las vacaciones veraniegas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cargó este lunes contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no asumir su responsabilidad ni tomar medidas en esta materia.

En declaraciones a los medios tras un acto municipal celebrado este lunes, el regidor popular tildó la situación en las Islas Canarias de "invasión migratoria" y reprochó que el Gobierno "todavía no ha puesto encima de la mesa una sola medida con carácter global para abordar el fenómeno de la inmigración más allá de culpar a todos los demás". Almeida respondía así a las palabras del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que previamente había acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de haber asumido las tesis de la "ultraderecha" en contra de la inmigración por decir en una entrevista con Antena 3 que la inmigración está provocando "verdaderos problemas de convivencia".

“Cuando hay una invasión, porque es una invasión migratoria en estos momentos en las Islas Canarias, la solución de este Gobierno es echarle la culpa al Partido Popular, y por ahí nosotros no vamos a pasar”, ahondó el regidor madrileño, que se mostró a favor de la postura defendida por Ayuso de abogar por una inmigración "legal y ordenada". “Cuando Pedro Sánchez despacha la inmigración con que los que no estamos de acuerdo con lo que dice la izquierda en materia de inmigración somos racistas, está simplificando el debate y abonando el terreno para el populismo y excluyendo a muy buena parte de la sociedad que no es racista”, zanjó Almeida.