Villaverde tendrá su primera biblioteca municipal en 2025, con más de un año de retraso

Tras el parón estival, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido abrir el curso político retomando la actividad con una visita a Villaverde, y no parece casual. Una de las críticas recurrentes de la oposición municipal es la creciente desigualdad entre distritos y el abandono al que se somete a los barrios del sur de la ciudad. Por eso durante la visita a las obras de construcción de una biblioteca y centro cultural en el barrio de Butarque ha querido dejar el recado. "Estamos acostumbrados a escuchar muchos gritos sobre el sur, sobre lo que se hace o sobre lo que no se hace en el sur, pero a este equipo de gobierno lo le gusta no es gritar por el sur, es trabajar por el sur".

El problema, denuncian los vecinos, es que llegará con más de un año de retraso, sin ninguna otra biblioteca municipal en todo un distrito con 160.000 habitantes, y con el cercano Centro Cultural Rosales cerrado desde hace un año después de que las lluvias dejasen importantes daños en el edificio. "Hoy ha venido al barrio el alcalde @AlmeidaPP_ para anunciar un nuevo retraso en la puesta en marcha dela biblioteca. Iba a estar para final de verano y ahora 'en los próximos meses'", ha denunciado en su cuenta de X la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque.

Según ha confirmado el propio Almeida durante la visita, con las obras ya en su recta final, los trabajos concluirán a lo largo de este otoño, de manera que se prevé que la biblioteca se ponga en funcionamiento "a lo largo del próximo año". Meses más tarde de lo que aseguran los vecinos que se les había dicho. "La última fecha que nos habían dado es verano de este año, pero eso ya suponía un retraso sobre la fecha inicial", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA una portavoz de la asociación.

De tiempos de Carmena

De hecho, de haberse cumplido los plazos establecidos en el contrato de construcción, la dotación debería haber estado concluida hace cerca de un año, hacia octubre de 2023. Con fecha de 22 de marzo de 2022, el documento establecía un plazo de ejecución de 18 meses. En realidad, el origen del proyecto ni siquiera se lo puede atribuir el equipo de Almeida, ni el actual ni el del anterior mandato. "Es un equipamiento históricamente demandado", argumentan los vecinos. Villaverde es, junto a Moncloa-Aravaca y Chamberí, uno de los tres distritos de la capital en el que no hay ninguna de las 33 bibliotecas de la red municipal. Sí hay, en Villaverde Alto, una biblioteca pública de la red autonómica, pero a casi media hora en transporte público. Para llegar desde Butarque hay que coger dos autobuses.

"La biblioteca se viene gestando desde la legislatura 2015-2019", aseguran. Entonces, durante el mandato de Manuela Carmena, se convocó un concurso de ideas en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid fallado en julio de 2019, ya tras las elecciones de mayo de ese año que motivaron el cambio de gobierno. Todo ello retrasó la licitación hasta 2021 y la adjudicación definitiva a marzo de 2022. En noviembre de 2023 se volvió a postergar la fecha prevista de finalización de los trabajos hasta finales del actual verano. "Y ahora nos dicen que aún tenemos que esperar a otoño", lamentan.

"Una vez iniciados los trabajos se descubrieron arenas de procedencia aluvial en todo el perímetro de la parcela, lo que obligó a recalcular los sistemas de contención y cimentación, los drenajes y las impermeabilizaciones", explican fuentes municipales. Además, prosiguen, ha habido que hacer frente al retraso de algunos materiales. Y la obra estuvo paralizada en diciembre de 2023 y enero de 2024 a consecuencia de las lluvias caídas. "No es raro que en este tipo de obras haya que hacer modificados para adecuar el proyecto a circunstancias sobrevenidas", añaden.

Tras una inversión de 6,4 millones de euros, los trabajos, no obstante, se encuentran muy avanzados, según se ha podido comprobar en la visita de hoy, en la que Almeida ha estado acompañado por las delegadas de Obras, Paloma García Romero, y Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y por el concejal presidente del distrito de Villaverde, Orlando Chacón. El edificio se distribuye en dos plantas, una entreplanta y un sótano con una superficie construida total de 2.557 metros cuadrados. La planta baja se destinará a centro cultural, con un pequeño auditorio, salas de grupos y espacios de relación, mientras que la primera planta albergará la biblioteca, en un principio con algo más de 28.000 libros, que según ha anunciado el alcalde alcanzará los 50.000 en el futuro.

El edificio, con elementos estructurales de madera, es el primero del Ayuntamiento de Madrid que obtiene la certificación Verde del Green Building Council, organización internacional por una arquitectura sostenible. Entre sus peculiaridades, además del empleo de la madera, están la búsqueda de aprovechamiento de ventilación e iluminación naturales, el empleo de paneles fotovoltaicos o la incorporación de un aljibe para la recuperación de agua de lluvia para el riego con capacidad de 1.000 litros.