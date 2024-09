Almeida acusa a Sánchez de hacer a Illa presidente catalán 'con cargo al bolsillo de los madrileños'

Comienza el curso en el Ayuntamiento de Madrid y lo hace como terminó el pasado, con José Luis Martínez-Almeida, entrando a confrontar con el Gobierno central. En un acto para presentar un nuevo centro cultural municipal en Villaverde, y a preguntas de los periodistas, el alcalde de la capital se ha despachado contra Pedro Sánchez, esta vez a cuenta, como plato principal del menú, de la financiación singular para Cataluña. El acuerdo, "que no hay que tener miedo a llamar concierto", ha señalado, es injusto para los madrileños y no atiende sino al precio político de la investidura de Illa. "Salvador Illa es presidente de la Generalitat con cargo al bolsillo de los madrileños", ha asegurado.

A juicio del primer edil madrileño, "es obvio que si una comunidad autónoma se queda con una porción de tarta más grande, la tarta será más pequeña para los demás". Almeida ha insistido en un argumento que vienen utilizando los dirigentes del PP madrileño desde 2021: "La Comunidad de Madrid es la más generosa y la más solidaria que hay en España. Aporta más del 70% del Fondo de Solidaridad Interterritorial". Por eso, ha dicho, el acuerdo es "profundamente injusto" y está por ver "cuáles son las consecuencias" para la capital.

No es, ni mucho menos, la primera vez que desde las filas del PP municipal se alude al asunto, que se ha llevado incluso al Pleno de Cibeles. En la última sesión, celebrada el pasado 23 de julio, salió adelante una propuesta "en defensa de la igualdad entre españoles y en contra de privilegiar a unas comunidades frente a otras" presentada por el Grupo Popular, y respaldada por Vox con la abstención de Más Madrid y PSOE. Y a tenor de las palabras de Almeida no será tampoco la última.

Compromiso con la nación

"Desde luego", ha subrayado, "nosotros vamos a tratar de salvaguardar todos nuestros servicios públicos. No vamos a callar ante una financiación que perjudique y que castigue a la ciudad y a la Comunidad de Madrid". Pero ha ido más allá al defender que entre las prioridades del Ayuntamiento está defender "el interés de España", lo que pasa, ha proseguido, por "enarbolar las banderas de la igualdad y la solidaridad" ente las personas y los territorios. "Somos la capital de España y tenemos un compromiso con el conjunto de la nación", ha remachado.

"Este concierto no atiende a la singularidad de Cataluña", ha enfatizado. "Atiende al precio político que todos los españoles hemos pagado para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Salvador Illa es presidente de la Generalitat con cargo al bolsillo de los madrileños. Y el dinero de los madrileños no está para pagar la presidencia de Salvador Illa sino la dependencia, la atención a nuestros mayores, nuestros servicios públicos, nuestras infraestructuras. El madrileño, el vecino de Villaverde, el vecino de Carabanchel, el vecino de Hortaleza, el vecino de Fuencarral, no tiene por qué destinar sus impuestos a que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat".

También a preguntas de la prensa, Almeida se ha referido al adelanto del congreso federal del PSOE, que obedece, opina, no a una necesidad de reforzar el partido sino a la necesidad del presidente del Gobierno de fortalecerse a sí mismo frente a la contestación interna que, asegura, generan decisiones como la del acuerdo de financiación catalana.

"Pedro Sánchez ha mandado un mensaje de prietas las filas y el que se desmarca se va a la calle. Tendrían que tomar buena nota muchos de los que se han pronunciado valientemente hasta este momento con este tema", ha afirmado antes de insistir en una de sus consignas habituales: "El Partido Socialista ya no es la casa común del socialismo, sino la casa común del sanchismo".

Política migratoria

Entre las críticas vertidas contra el jefe del Ejecutivo, el regidor madrileño también ha disparado contra su política migratoria y denunciado su inacción. "Pedro Sánchez empezó yendo a recibir al puerto de Valencia a los inmigrantes que ilegales que estaban en el Aquarius y el otro día en Senegal dijo que lo que hay que hacer es deportarlos. Entre medias, entre lo del Aquarius y lo de Senegal, hay un vacío enorme en las políticas de inmigración de su gobierno".

Asimismo, ha salido en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, haya tildado de "racismo institucional" unas declaraciones suyas. "Si tengo una hija de cierta edad, quiero que pueda salir con su falda corta si así lo desea y vivir como siempre lo ha hecho en su pueblo, sin enfrentarse a un choque cultural por una mala integración o falta de equilibrio", ha dicho esta mañana Ayuso en una entrevista en Antena 3.

"Suscribo la posición de la presidenta Díaz Ayuso", ha indicado Almeida. "Suscribo que quiera una inmigración legal, ordenada y vinculada al mundo de trabajo. Y suscribo que denuncie la inmigración ilegal, lo que no es incompatible con entender la situación en la que se encuentran los inmigrantes ilegales, pero tampoco con asumir que hay que respetar las normas y el Estado de Derecho". En palabras del alcalde madrileño, la cuestión es "suficientemente compleja". "Cuando Pedro Sánchez la despacha diciendo que los que no estamos de acuerdo con lo que dice la izquierda en materia de inmigración somos racistas está simplificando el debate y abonando el terreno para el populismo.