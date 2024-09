Almeida encara el nuevo curso con el inicio de las tres grandes obras de la legislatura y el frente vecinal abierto

Con la placidez de la mayoría absoluta y la presunción varias veces expresada antes del parón veraniego de tener 283 de las 300 medidas del programa con que concurrió a las pasadas elecciones municipales ya ejecutadas o en ejecución, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afronta los próximos doce meses en relativa calma. Los 29 concejales conseguidos por el PP en mayo de 2023 le garantizan salvar las votaciones en el Pleno. Los quebraderos, si acaso, pueden proceder más de fuera de los muros de Cibeles. El descontento vecinal en barrios como el entorno del estadio Santiago Bernabéu o Montecarmelo, o los derivados de las talas de árboles en Arganzuela, Carabanchel o más recientemente la plaza de Santa Ana han sido el principal sobresalto para el gobierno municipal en lo que va de mandato y es previsible que en muchos casos continúe.

Entre las iniciativas que echarán a andar en el curso que asoma está el arranque de las tres grandes obras proyectadas para la legislatura. En octubre se iniciarán los trabajos de soterramiento de un primer tramo de la A5, un total de 3,2 kilómetros desde Padre Piquer hasta la avenida de Portugal que tendrá la entrada a Madrid por el suroeste en obras durante algo más de dos años. En el Pleno de septiembre se aprobará, además, el proyecto de urbanización de la Operación Campamento, una actuación del Ministerio de Vivienda pero que lleva aparejado el soterramiento de un segundo tramo de la A5, hasta la avenida de la Aviación, algo, no obstante, que no empezaría hasta 2027 o más allá.

Antes, en la primavera de 2025, comenzarán el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas para dar continuidad a los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal y el soterramiento del tramo final del paseo de la Castellana por medio de un túnel de 820 metros que conectará Sinesio Delgado con el nudo norte de la M30. Se prevé que ambas intervenciones puedan concluirse en 2027, próximo año electoral. Está por licitar todavía el bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá anunciado este año por Almeida, quien también ha adelantado que se procederá este otoño a la restauración de la fuente de Neptuno.

Plan de natalidad, ordenanza de convivencia y pisos turísticos

En los primeros compases de este reinicio de actividad, el Ayuntamiento presentará también el plan de fomento de natalidad en el que viene trabajando el Área de Políticas Sociales. A falta de conocer medidas concretas, el consistorio sí ha adelantado que se estructura en cuatro ejes: conciliación y empleo; apoyo a la crianza y corresponsabilidad; urbanismo, medio ambiente y vivienda, y políticas familiares. "Son medidas que van a ser importantes y que anunciaremos en poquitos días", se limitaba a señalar el pasado jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, durante una visita a una escuela infantil en el distrito de Villa de Vallecas.

Están por sustanciar también las nuevas ordenanzas de convivencia, que endurecerá las sanciones contra actividades como la venta ambulante ilegal, el botellón o el grafiti, y de terrazas, empezada a tramitar después de que los tribunales tumbaran la aprobada con Ciudadanos durante el anterior mandato. Y hay mucha expectativa en torno a la normativa que abordará uno de los problemas más complejos que afronta la ciudad: los pisos turísticos. Ya en abril se anunció la suspensión temporal de nuevas licencias y el incremento de las multas hasta los 190.000 euros acumulados en el caso de incumplimiento reiterado de la orden de cierre. Según afirmaba hace unos días el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ya se han impuesto más de un centenar de multas de 30.000 euros y una decena por importe de 60.000 bajo el nuevo régimen. Pero la realidad es que apenas un millar de los alrededor de 15.000 apartamentos turísticos que se estima que operan en la capital lo hacen con licencia.

La oposición

El asunto, estrechamente relacionado con el problema de vivienda en la capital, estará en el centro del debate todo el año y será uno de los focos de la labor de la oposición. En Más Madrid seguirán desafiando al equipo municipal pidiendo el fin de la incineración en Valdemingómez, una nueva estación de metro en Orcasitas o explicaciones sobre la demolición del puente de Vallecas. Pero tienen claro, como también lo tiene el PSOE, que el principal reto de Almeida está en implementar políticas que faciliten el acceso a una casa.

Rita Maestre, la portavoz de la formación, reclama al alcalde que aplique la Ley de Vivienda en Madrid, algo que todos los dirigentes del PP rechazan. Por esto, entre otras cosas, considera que Almeida "no tiene ninguna intención de afrontar" este problema. "Se está empleando a fondo en poner la alfombra roja a los ricos y en convertir la ciudad en un decorado para turistas, expulsando a las vecinas y vecinos de sus barrios".

En el PSOE, por su parte, entienden que la aprobación de la norma para regular las viviendas turísticas, varias veces prometida por el equipo de gobierno pero que sigue sin ver la luz, debería ser una de las prioridades este curso. La otra, el reequilibrio territorial. El equipo de Reyes Maroto recuerda que el último informe de CCOO sobre este tema dibuja "una preocupante desigualdad entre los distritos de Madrid", con indicadores que mantienen una brecha socioeconómica entre el norte y el sur de la ciudad. "Sin una intervención pública efectiva", señala la portavoz del grupo municipal socialista, en la que se incluyan la mejora de las "infraestructuras, el acceso a servicios públicos de calidad, y la creación de oportunidades de empleo dignas", la ciudad "corre el riesgo de seguir profundizando en una segregación territorial que amenaza la cohesión social". Asimismo, apuntan la necesidad de ampliar las plazas públicas en las escuelas infantiles y las becas, apuntando que en distritos como Arganzuela, Chamberí y Chamartín, el 90% de las solicitudes no han sido admitidas por falta de disponibilidad y que las ayudas ofrecidas como alternativa apenas cubren la mitad del coste de una escuela infantil privada.

Al otro lado del espectro, los cinco concejales de Vox vienen amplificando los mensajes y las formas del partido a nivel nacional. Su portavoz, Javier Ortega Smith, insiste en sus intervenciones y en su cuenta en Twitter en señalar un problema de inseguridad creciente en la ciudad, a menudo vinculándolo con la cuestión migratoria. Al tiempo, han hecho bandera de motivos como la oposición a las restricciones de circulación de vehículos sin etiqueta ambiental que desde el 1 de enero de 2025 se extenderá también a los matriculados en la ciudad.

Protestas

El equipo de Almeida deberá, por otra parte, emplearse a fondo en el frente vecinal, donde hay varias cuestiones abiertas. Los dos principales motivos de protesta en el entorno del Santiago Bernabéu, la construcción de dos aparcamientos y los excesos de niveles de ruido por los conciertos, están judicializados. En mayo un juzgado ordenaba la paralización de las obras pero la sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento. Al no ser firme, los trabajos han proseguido.

Otro juzgado admitió a trámite en julio una querella contra el administrador único de Real Madrid Estadio, José Ángel Sánchez Periánez, por presunto delito medioambiental en relación con la vulneración sistemática de los niveles de ruidos contemplados en la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) durante los conciertos celebrados en el estadio. Sánchez Periánez está citado a declarar el 29 de octubre. El mismo juzgado rechazó una querella de la asociación Perjudicados por el Bernabéu contra Almeida y Carabante por el asunto, pero el malestar vecinal contra el gobierno municipal está lejos de aplacarse. El Real Madrid ha planteado medidas para tratar de minimizar la salida del sonido del estadio y ha acordado con el Ayuntamiento reducir a un máximo de 20 al año el total de conciertos y que se establezca por contrato que acaben a las once de la noche entre otras medidas, pero cunde el escepticismo. El próximo fin de semana el neoyorquino Romeo Santos, el considerado rey de la bachata, volverá a poner a prueba la paciencia de los vecinos.

Un poco más al norte, en Montecarmelo, y a la espera de que se conozca el resultado del estudio que está llevando a cabo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre la posible presencia de restos de brigadistas internacionales, las quejas contra la ubicación de un cantón de limpieza siguen teniendo al barrio soliviantado. Entretanto, las protestas en torno a las talas e intervenciones en zonas verdes de la ciudad se reactivan con mayor o menor intensidad cada cierto tiempo, la última alrededor de la plaza de Santa Ana. Y a finales de agosto, con la actividad aún a medio gas, los vecinos de San Fermín, en el distrito de Usera, han empezado a manifestarse contra la autorización de la construcción de un crematorio junto al tanatorio de la M40.

Tensión en el Pleno

De lo más doméstico a lo nacional, Almeida seguirá despachándose contra Pedro Sánchez a cada ocasión que tenga con temas ajenos a la mera gestión municipal. Más Madrid y PSOE ya le han reprochado en más de una ocasión que esté más preocupado en ser "tertuliano de la actualidad" que en los problemas de Madrid, y en algunos círculos se ironiza llamándole "el alcalde de España".

No es solo en entrevistas y declaraciones a la prensa. No es extraño que temas como la investigación judicial a Begoña Gómez o la financiación de Cataluña se cuelen en los debates del Pleno, donde el tono viene crispándose desde el curso pasado: el concejal socialista Daniel Viondi tuvo que dimitir en septiembre tras dar tres palmadas en la cara a Almeida; dos meses después el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, arrojó de un manotazo con una carpeta una botella de agua vacía al edil de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, y el pasado abril la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, fue expulsada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, tras un rifirrafe con Almeida. Rebajar esa tensión será otra de las asignaturas del curso, no solo para el alcalde. En junio se verá con qué nota.