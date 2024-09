Barrios madrileños de ayer y hoy: distinta piel, algunos problemas parecidos

El blanco y negro de las imágenes evoca un tiempo lejano, uno en el que se podían ver cabras en Chamartín ante bloques de viviendas de más de 15 pisos de altura o un carro tirado por un burro circulando por un carril de la M30. Un hombre sube entre casas en el barrio de Tetuán por una calle sin asfaltar, un terraplén con surcos. En realidad, no hace tanto. Son estampas de 1979, de 1980. Entre 1976 y 1980, el fotógrafo Javier Campano recorrió de manera aleatoria la periferia retratando ese Madrid en los márgenes que se transformaba entre contrastes. En torno a noventa de las imágenes que captó entonces se han reunido en la exposición Barrios. Madrid 1976-1980, que es también memoria de un movimiento vecinal entonces en más que incipiente apogeo. Organizada por la Comunidad de Madrid y PhotoEspaña, se puede ver hasta el 8 de septiembre en la sala Cristóbal Portillo del complejo El Águila, en Delicias.

"Todos los días salía a fotografiar", cuenta hoy Campano. "Cuando no tenía encargos o cosas que hacer salía a pasear. Y me dio por ir por los barrios. Iba al Rastro, cogía el autobús, me iba al quinto pino y volvía andando y haciendo fotos por esos solares". Era el momento de un crecimiento de Madrid desordenado. En 1961 había en la capital 58.530 chabolas. A la altura de 1975 seguían siendo unas 30.000, con más de 100.000 personas viviendo en ellas. Ya antes había comenzado la construcción a marchas forzadas de bloques de viviendas, algunos de los cuales mostraban grandes deficiencias, en lo que se dio en llamar "chabolismo vertical" y a menudo bajo la premisa de primero construir y luego urbanizar. A veces convivían unos y otras como se aprecia en varias de las fotografías de la muestra.

El barrio del Pilar en 1978. / Javier Campano. VEGAP, Madrid, 2024

Con más ánimo documental que de denuncia, Campano supo captar todo aquello. "Me interesaba el paisaje, la arquitectura y la gente, pero no nadie en concreto, sino la gente como parte de aquel ambiente. No pretendía denunciar nada, aunque se veían cosas un poco espeluznantes: chabolas, calles, sin asfaltar, los chavales jugando sin botas casi... Y todo eso con la presencia de nuevos bloques casi amenazantes a apenas 10 metros".

Entre las fotografías hay muchas de Hortaleza, de Tetuán, de Vallecas, de lo que hoy es el barrio del Pilar, de Orcasitas. Pero también hay algunas de Lavapiés. "El barrio ha cambiado al 100% desde entonces", explica Manolo Osuna, de la Asociación de Vecinos La Corrala y que lleva más de 60 años viviendo en el céntrico enclave. Hace unas semanas tuvo ocasión de ver la exposición junto a otros miembros históricos del movimiento vecinal de Madrid en una visita organizada con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

"En aquella época nos conocíamos todos los vecinos. Si había de comer lentejas y no te gustaban, subías a casa de la vecina a ver si lo que tenía te gustaba más y comías allí", recuerda. "Hoy están vaciando el barrio de vecinos. Entonces se peleó mucho contra los desalojos, contra la ruina económica y por la regeneración. Con los años se acabó consiguiendo que se aprobara el Plan de Rehabilitación Integral de Lavapiés, que permitió rehabilitar muchas viviendas, pero que hoy pienso si no fue un error nuestro. Entró mucho dinero de las administraciones que fue lo que permitió que hoy se vendan pisos por 400.000 euros o más. Queríamos que desapareciera la infravivienda, pero no para que se sustituyera por pisos turísticos".

Bloque de viviendas en construcción en el distrito de Hortaleza en 1979. / Javier Campano. VEGAP, Madrid, 2024

No quiere eso decir que prefiera aquel Lavapiés de los años 70, o el de los 80, azotado por la droga. "No me quedo con uno ni con otro. Pero aquí ha habido un barrio multicultural en el que se ha celebrado el ramadán o en el que hemos tenido dos años nuevos, el de siempre y el chino y eso ha sido posible porque ha habido vecindad. Hoy los vecinos están siendo expulsados. En la asociación hemos llegado a ser 900 socios, ahora mismo somos unos 300", sostiene.

Coser a la luz de una farola

Almudena Jiménez, presidenta de la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas, en Vallecas, la primera que se legalizó en España, en 1968, también ha visitado la muestra. Y también guarda memoria de aquellos años. En alguna de las imágenes de Campano se ve a un grupo de mujeres sentadas a la puerta de casa ante unos cascotes. Ella misma se recuerda sentada fuera de su casa, aprovechando la luz de una farola para coser o acudiendo a recoger agua a una fuente con cántaros o cubos de zinc.

"Había mucha solidaridad, y de hecho, así fue como surgió el movimiento vecinal", relata. A raíz de las expropiaciones para la construcción de la M30 los vecinos consiguieron que se construyeran los pisos para realojarlos en la zona, no tener que ser desplazados. "Entonces se peleaba por cosas muy concretas y palpables: que el agua llegara a las casas, que pusieran un semáforo... Hoy es algo más difícil porque lo que se reivindica es más etéreo, igualmente imprescindible pero menos concreto: la defensa de los servicios públicos, cuestiones medioambientales...", reflexiona.

Infravivienda en Entrevías, en 1978. / Javier Campano. VEGAP, Madrid, 2024

También la gentrificación, que, asegura, ha llegado al barrio. Entre las demandas que plantea hoy Jiménez menciona la necesidad de una casa de la mujer y una casa de la juventud o la mejora de los servicios de limpieza. "Tenemos varios solares superabandonados donde ya ha habido dos incendios y han tenido que intervenir los bomberos", apunta. Cada mes se vienen concentrando por el mantenimiento de los centros de salud. Y también han batallado contra la proliferación de casas de apuestas. Pero cada vez, admite, es más costoso que los vecinos se movilicen. "En la batalla ideológica se ha impuesto cierto individualismo, quizá necesitaríamos otra vez el espíritu del 15M".

"Menos especulación y más reparación"

Leyendo, sin embargo, las consignas en las pancartas de algunas de las manifestaciones que también fotografió Campano se diría que algunas cosas no han cambiado tanto. "Necesitamos viviendas dignas pero accesibles", rezaba un mural en Hortaleza en 1979. "No pedimos la luna, exigimos vivir en el barrio", se reclamaba en Tetuán en el mismo año. "Menos especulación y más reparación", demandaban en 1978 los vecinos de una corrala en Lavapiés.

"Se trata de una exposición muy interesante por su calidad fotográfica pero también humana", zanja Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM. "Se aprecia muy bien las carencias que tenían esos barrios. Y se sigue haciendo igual. La única diferencia es que ahora se montan las aceras y las calles, hay menos barro, pero poco más. Se sigue urbanizando al estilo franquista: primero las casas, lo demás vendrá. No se atiende a un modelo de planificación urbana en el que se razone que si se van a construir casas para varios miles de personas tendrá que haber también escuelas infantiles, colegios, centros de salud...".