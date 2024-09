Daniel Vargas, dietista deportivo: “No debemos tomar alcohol ni por capricho en nuestra dieta”

¿Qué tiene la nutrición que tanto le apasiona?

Siempre he tenido un gran interés por el deporte, especialmente por el fútbol y el entrenamiento de fuerza. A raíz de ir al gimnasio desde muy joven, me iba interesando cada vez más la nutrición y su impacto en las personas. Me llamaba la atención cómo podía mejorar la salud de una persona a través de la nutrición, incrementar el rendimiento de un deportista o cambiar la composición corporal ganando masa muscular o perdiendo grasa.

¿Está el cuidado al cuerpo en el mejor momento de su historia?

Sí por supuesto, esta es la época en la que más nos estamos cuidando, pero no sólo la alimentación, también cada vez hay más personas que acuden a un entrenador personal, o a un psicólogo.

¿Cuál es el principal error que aprecia en los clientes que llegan a su consulta?

Creo que el ocio es lo que más altera los resultados, esto son las comidas fuera de casa, los picoteos, el alcohol, etcétera. Luego, por supuesto, hay casos de personas que fallan en el día a día comiendo bollerías, galletas, embutidos de baja calidad y demás ultraprocesados.

¿Qué alimento no puede faltar en una buena dieta de un deportista?

Sin duda los alimentos ricos en hidratos de carbono: pasta, arroz, patata, frutas... Este nutriente es la gasolina que necesita el deportista, y es la mayor particularidad que va a tener respecto a una persona normal.

¿Tomar muchos suplementos puede conllevar riesgos a largo plazo?

En la mayoría de los casos no conlleva riesgos, son seguros. Esto va a depender de en qué dosis y quién lo consuma. Por ejemplo, la cafeína es un suplemento que mejora el rendimiento deportivo y sabemos que hay un rango de dosis óptima individual para cada persona, pero si consumimos cantidades muy elevadas puede conllevar problemas de frecuencia cardiaca o incluso la muerte. Es recomendable que cualquier suplemento esté siempre supervisado por un profesional.

Productos del centro de Daniel Vargas ubicado en Boadilla del Monte. / Alba Vigaray

¿Qué suplemento alimenticio es el más común?

La creatina monohidrato. Tiene un gran respaldo científico tanto por su funcionamiento como a nivel de seguridad. Mejora los niveles de fuerza, la recuperación, rendimiento cognitivo y aporta energía en esfuerzos de alta intensidad y corta duración.

No recomendaría ningún suplemento sin antes asegurar una buena alimentación, que es lo más importante. Hay quien compra un termogénico para perder grasa y luego no lleva una nutrición saludable

¿Y el que nunca recomendaría?

No recomendaría ningún suplemento sin antes asegurar las bases de una buena alimentación, que es lo más importante de todo. Es muy común, por ponerte un ejemplo, que una persona compre un termogénico para perder grasa, pero luego no haga deporte ni lleve una nutrición saludable.

¿Cuánto tiempo pasa de media con un cliente desde que empieza un plan nutricional hasta que consigue el objetivo marcado?

Cada caso es muy particular. En muchas ocasiones podemos lograr el objetivo principal en tres meses, pero después aparecen nuevos objetivos. Por ejemplo, comenzamos bajando el porcentaje de grasa, y después buscamos un aumento de la masa muscular. Tengo clientes con lo que he trabajado tres meses y otros con los que llevo años.

¿Y usted se hace también sus propios planes nutricionales a sí mismo?

Depende de la época, pero normalmente sí. Tener una planificación me ayuda a hacer la compra y establecer unas cantidades para mis objetivos. Luego tengo mi flexibilidad como todo el mundo y también la recomiendo tener a mis clientes.

Hay que permitirse caprichos en la dieta de vez en cuando, ¿no cree?

Claro, intentamos que una buena alimentación sea sostenible en el tiempo y sobre todo se acerque a la realidad, porque en la vida real hay cumpleaños, hay eventos sociales... Todo con cabeza y en su justa medida, pero sí, debemos tener cierta flexibilidad.

¿Pero qué alimento ni por capricho debemos tomar?

El alcohol. Si es esporádico y con moderación no va a tener demasiado impacto en la salud, aunque no te exime de los riesgos como indica la Organización Mundial de la Salud. Pero el alcohol cuanto más se aproxime al cero, mejor.

¿Considera que negocios como el suyo están en auge en España?

Creo que sí, sobre todo en formato online, cada vez se ve a más personas que ofrecen sus servicios a través de redes sociales. Sin embargo, el trato cara a cara con la persona a mí es lo que más me gusta. De manera presencial no existen tantas consultas de nutrición. Tengo clientes, esencialmente deportistas, que llevo de manera online; pero siempre que vienen a Madrid intentamos coordinar para vernos de forma presencial.